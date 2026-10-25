Mô hình Viện - Trường tạo đột phá cho công tác y tế và đào tạo tại TPHCM

Toàn cảnh buổi làm việc.

Ngày 25/10, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến thăm, làm việc và chỉ đạo định hướng hợp tác phát triển giữa Bệnh viện 30-4 và Trường Đại học Y Dược TPHCM. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Cục Y tế, Văn phòng Bộ Công an, Công an TPHCM, Ban Giám đốc Bệnh viện 30-4 cùng Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm và bộ môn của Trường Đại học Y Dược TPHCM.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng nhằm đẩy mạnh mô hình Viện Trường, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu y khoa tại khu vực phía Nam.

Gắn kết chặt chẽ hướng tới lợi ích 4 bên

Nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Bệnh viện 30-4 và Trường Đại học Y Dược TPHCM đã đạt nhiều kết quả tích cực trong đào tạo sau đại học, hội chẩn ca bệnh khó, chuyển giao kỹ thuật và chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp Bộ Công an. Dù vậy, các hoạt động trước đây chủ yếu diễn ra riêng lẻ ở từng khoa phòng, chưa tương xứng tiềm năng và vị trí thuận lợi gần nhau.

Thiếu tướng Dương Thị Thu Hằng – Giám đốc Bệnh viện 30-4, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM cho biết trường đã cử đầy đủ đại diện Ban Giám hiệu, các khoa chuyên môn như Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học, Y học Cổ truyền cùng các phòng ban, trung tâm tham dự.

Hiện nay, nhà trường có sinh viên và học viên sau đại học thực tập tại hơn nhiều cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM. Việc tăng cường liên kết với Bệnh viện 30-4 sẽ tạo điều kiện để trường điều phối, sắp xếp đội ngũ chuyên gia, giảng viên giỏi trực tiếp tham gia công tác chuyên môn tại các khoa phòng.

“Mô hình hợp tác này mang lại lợi ích thiết thực cho 4 bên gồm: nhà trường, bệnh viện, người học và người bệnh. Để bảo đảm hiệu quả bền vững, kinh nghiệm thực tiễn cho thấy yếu tố quyết định là không tạo sự phân biệt giữa nhân sự của trường và bệnh viện. Tinh thần làm việc cởi mở, không phân chia ranh giới quản lý sẽ giúp các y bác sĩ, giảng viên yên tâm cống hiến, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao tay nghề và chất lượng điều trị”, GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn khẳng định.

Xây dựng Bệnh viện 30-4 thành cơ sở thực hành chuẩn mực

Về phía Bệnh viện 30-4, Thiếu tướng Dương Thị Thu Hằng – Giám đốc bệnh viện, xác định nguồn nhân lực y tế là yếu tố cốt lõi quyết định sự phát triển. Cơ sở vật chất hay trang thiết bị dù hiện đại đến đâu cũng không thể bứt phá nếu thiếu đội ngũ y bác sĩ vững vàng chuyên môn và chuẩn mực y đức.

GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM.

"Do đó, bệnh viện cam kết chuẩn bị hạ tầng, máy móc đồng bộ để trở thành cơ sở thực hành đạt chuẩn, đồng thời sẵn sàng đón nhận các chuyên gia của trường tham gia quản lý, kiêm nhiệm lãnh đạo một số khoa phòng chuyên môn", Thiếu tướng Dương Thị Thu Hằng nói.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tướng Đặng Hồng Đức đánh giá cao sự chủ động kết nối của hai đơn vị. Thứ trưởng khẳng định, việc chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ gắn liền với nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đồng thời phục vụ tốt nhu cầu y tế của người dân.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu hai bên tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường đào tạo thực hành lâm sàng; phát triển nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực quản lý; đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu mũi nhọn gắn với đào tạo tại chỗ; tăng cường nghiên cứu khoa học và đổi mới quản trị bệnh viện.

Các đại biểu trình bày tại buổi làm việc.

“Đề nghị hai đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể, xác định rõ lộ trình, đầu mối chịu trách nhiệm để sớm mang lại hiệu quả thực chất. Lãnh đạo Bộ Công an sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và cơ sở vật chất nhằm hỗ trợ Bệnh viện 30-4 phát triển chuyên sâu, từng bước khẳng định vị thế vững chắc trong hệ thống y tế Công an nhân dân và trở thành cơ sở thực hành quan trọng của Trường Đại học Y Dược TPHCM”, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh.