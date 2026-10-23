'Mô hình tủ thuốc cá nhân hóa' thu hẹp khoảng cách y tế học đường vùng xa

Trong công tác y tế học đường tại Việt Nam, sự chênh lệch về điều kiện cơ sở vật chất giữa khu vực đô thị và vùng xa vẫn là bài toán thực tế. Trong khi các trường học tại thành phố sở hữu phòng y tế đạt chuẩn với nguồn vật tư đầy đủ, nhiều điểm trường ở khu vực miền núi lại gặp hạn chế về dụng cụ sơ cứu, thuốc thiết yếu và kỹ năng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Điều này khiến nhà trường và học sinh rơi vào thế bị động khi xảy ra các sự cố chấn thương hay bệnh lý thông thường.

Từ những chuyến đi thực địa đến ý tưởng y tế học đường

Ý tưởng về dự án bắt nguồn từ những chuyến công tác thiện nguyện mà Nguyễn Huy Thiên Bảo thường xuyên đồng hành cùng cha mẹ tới các vùng sâu, vùng xa ngay từ khi còn nhỏ. Những trải nghiệm thực tế đã giúp nam sinh nhận thức sớm về sự thiếu hụt điều kiện chăm sóc sức khỏe của trẻ em vùng cao.

Nguyễn Huy Thiên Bảo tại Hội nghị Mô phỏng Tổ chức Y tế Thế giới (Global Model WHO). Ảnh: NVCC

Sự quan tâm đó tiếp tục phát triển khi Thiên Bảo tham gia các diễn đàn học thuật quốc tế. Em từng là đại biểu trẻ tuổi tham gia soạn thảo Tuyên bố Toàn cầu về Hiệp định Đại dịch 2024 tại Hội nghị Mô phỏng Tổ chức Y tế Thế giới (Global Model WHO) bên cạnh các nghiên cứu sinh tiến sĩ, trước khi văn kiện được Liên Hợp Quốc chính thức thông qua.

Từ thực tế quan sát các đợt cứu trợ thông thường vốn chỉ phát vật tư cố định, ít chú trọng đến đặc điểm khí hậu hay mô hình bệnh tật theo mùa của từng địa phương, Thiên Bảo cùng các cộng sự đã xây dựng dự án "Aware to Care - Hiểu để thương" với trọng tâm là giải pháp "kho thuốc sơ cứu cá nhân hóa".

Chuyên môn hóa danh mục y tế học đường

Để đảm bảo tính chuẩn xác và an toàn về mặt y khoa, dự án đã kết nối và nhận được sự tư vấn, bảo trợ chuyên môn trực tiếp thuộc Hội đồng y bác sĩ Việt - Nhật.

Mỗi "kho thuốc cá nhân hóa" được thiết kế dựa trên kết quả khảo sát thực địa tại từng điểm trường tiếp nhận. Cấu trúc bàn giao bao gồm các nhóm thuốc thiết yếu được cấp phép (hạ sốt, giảm đau, hỗ trợ tiêu hóa), vật tư xử lý vết thương (băng gạc sát trùng, cồn y tế, dung dịch làm sạch), dụng cụ y tế cơ bản cùng bảng hướng dẫn quy chuẩn xử lý các tình huống cấp cứu khẩn cấp.

Mỗi tủ thuốc được điều chỉnh sao cho phù hợp với đặc điểm của học sinh và địa phương, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ hỗ trợ chuyên môn. Ảnh: PV

Nâng cao năng lực tự chăm sóc sức khỏe

Dự án xác định việc trang bị tủ thuốc chỉ là điều kiện cần; điều kiện đủ là năng lực thực hành của học sinh và cán bộ y tế cơ sở. Vì vậy, nhóm dự án đã phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cứu trực tiếp, kết hợp các buổi giao lưu trải nghiệm công nghệ và thể chất.

Đến nay, chương trình đã trao tặng 5 kho thuốc chuyên biệt và huấn luyện kỹ năng cho hơn 1.500 học sinh tại các điểm trường thuộc tỉnh Tuyên Quang (Trường Tiểu học & THCS Bình Phú, Trường PTDTBT Tiểu học Kiên Đài, Trường PTDTBT THCS Kiên Đài), Quảng Trị (Trường THCS & THPT Hương Trạch) và Nha Trang - Khánh Hòa (Trường THCS Bùi Thị Xuân).

Bên cạnh các hoạt động giáo dục về y tế, dự án còn kết hợp với các workshop công nghệ, giao lưu thể chất. Ảnh: PV

Đại diện ban giám hiệu một điểm trường tại Tuyên Quang nhận định, danh mục vật tư được phân loại chi tiết giúp bộ phận y tế nhà trường thao tác nhanh chóng, nâng cao hiệu quả sơ cứu ban đầu khi học sinh gặp sự cố tại trường.

Hoạt động tập huấn tranh biện và kỹ năng do nhóm học sinh Aware to Care tổ chức nhằm gây quỹ độc lập cho các dự án y tế học đường. Ảnh: PV

Đáng chú ý, dự án vận hành theo mô hình "học sinh hỗ trợ học sinh" để tự chủ tài chính. Nhóm đã hợp tác với Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) và Trường THCS Đằng Hải (Hải Phòng) tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng tranh biện, thuyết trình và Mô phỏng Liên Hợp Quốc (MUN) cho hơn 400 học sinh. Nguồn thu từ hoạt động chia sẻ kiến thức này được chuyển hóa thành kinh phí mua vật tư y tế và vận hành các chương trình thực địa.

Chia sẻ về tâm huyết dành cho dự án, Nguyễn Huy Thiên Bảo cho biết thông điệp cốt lõi xuyên suốt hành trình là "...mong muốn mỗi ngôi trường đều có thể chăm sóc sức khỏe học sinh kịp thời, đúng lúc và đúng cách". Mô hình "kho thuốc cá nhân hóa" không chỉ góp phần giảm bớt khoảng cách về điều kiện y tế học đường giữa các vùng miền, mà còn lan tỏa tinh thần chủ động chăm sóc sức khỏe và trách nhiệm cộng đồng trong thế hệ trẻ.