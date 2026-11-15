Mô hình tự phòng, tự quản góp phần bảo đảm an ninh tại bệnh viện

Phát huy vai trò tự quản từ cơ sở

Là cơ sở y tế có lượng người ra vào thường xuyên, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh luôn xác định bảo đảm ANTT là một trong những yêu cầu quan trọng, gắn trực tiếp với chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, việc chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn, kiểm soát người và phương tiện, bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự trong khuôn viên bệnh viện được chú trọng.

Trên cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố, bệnh viện đã xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT”. Đây là cách làm nhằm huy động chính lực lượng tại chỗ tham gia phòng ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý các tình huống liên quan đến ANTT, không để bị động trước những vấn đề phát sinh.

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP. Quảng Ninh động viên các thành viên tham gia mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT tại bệnh viện (Ảnh: Phòng An ninh chính trị nội bộ).

Đội tự quản ANTT của bệnh viện gồm 4 tổ với 34 thành viên, nòng cốt là lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp cùng các thành viên được phân công tại các khoa, phòng. Việc tổ chức lực lượng theo từng bộ phận giúp tăng cường khả năng nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, chủ động phối hợp xử lý ngay từ cơ sở.

Đáng chú ý, mô hình kết hợp giữa lực lượng tự quản với ứng dụng công nghệ trong giám sát, kiểm soát an ninh. Hệ thống camera được bố trí tại các khu vực trọng điểm, hỗ trợ theo dõi tình hình, kiểm soát người và phương tiện ra vào, qua đó nâng cao khả năng phát hiện, phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn.

Gắn phòng ngừa với xây dựng môi trường y tế an toàn

Sau hơn 3 năm triển khai, mô hình đã phát huy hiệu quả trong công tác giữ gìn ANTT tại bệnh viện, góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm, không để phát sinh vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Không chỉ tập trung vào lực lượng bảo vệ và công tác giám sát, bệnh viện còn chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm phối hợp bảo đảm ANTT cho người bệnh và người nhà người bệnh. Qua đó, mỗi cán bộ, nhân viên y tế và người đến khám, chữa bệnh đều được khuyến khích nâng cao ý thức tự bảo vệ, cùng tham gia xây dựng môi trường y tế an toàn, văn minh.

Đại diện Công an TP. trao quà tặng của Bộ Công an cho Bệnh viện Đa khoa TP., ghi nhận hiệu quả mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT” (Ảnh: Phòng An ninh chính trị nội bộ).

Điểm đáng chú ý của mô hình là phát huy được sức mạnh tổng hợp giữa lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, cán bộ, nhân viên các khoa, phòng và sự hỗ trợ của hệ thống giám sát. Công tác bảo đảm ANTT vì thế không chỉ là nhiệm vụ riêng của bộ phận bảo vệ mà trở thành trách nhiệm phối hợp của các đơn vị trong toàn bệnh viện.

Ghi nhận những kết quả đạt được, mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT” của Bệnh viện Đa khoa thành phố được Bộ Công an tặng quà, khen thưởng. Đây là sự động viên đối với những nỗ lực của tập thể bệnh viện, đồng thời khẳng định ý nghĩa của việc xây dựng các mô hình tự quản gắn với đặc thù hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Việc duy trì và phát huy hiệu quả mô hình không chỉ góp phần bảo đảm ANTT trong khuôn viên bệnh viện mà còn tạo nền tảng để xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, thân thiện, giúp người bệnh và nhân viên y tế yên tâm thực hiện nhiệm vụ.