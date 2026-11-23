Theo đề án được Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh phê duyệt mới đây, “Trường học xã hội chủ nghĩa” là cách tổ chức dạy học và quản lý trường công lập. Ba trường thí điểm vẫn thực hiện đầy đủ Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điểm thay đổi học sinh có thể thấy rõ nhất là cách tổ chức buổi học thứ hai trong ngày.

Một buổi ngoại khóa của trường THPT Vũ Văn Hiếu, phường Hà Tu, TP Quảng Ninh.

Buổi thứ nhất, học sinh học các môn và tham gia hoạt động giáo dục bắt buộc. Buổi thứ hai dành cho 5 nhóm nội dung gồm giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ. Các nội dung này được lồng ghép vào hoạt động thực hành, trải nghiệm và câu lạc bộ, với yêu cầu phù hợp từng lứa tuổi từ lớp 1 đến lớp 12.

Chẳng hạn, ở hoạt động thể chất, học sinh có thể học bơi an toàn, tập sơ cứu, rèn kỹ năng phòng tránh tai nạn. Khi học về trí tuệ nhân tạo (AI), các em được hướng dẫn cách tìm kiếm, kiểm chứng thông tin. Đề án cũng khuyến khích giáo viên đưa những vấn đề gần gũi ở Quảng Ninh như bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long, bảo tồn di sản hay sử dụng năng lượng xanh vào bài học. Trường có thể mời nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên cùng tham gia giảng dạy.

Buổi học thứ hai còn dành thời gian phụ đạo cho học sinh chưa theo kịp chương trình, bồi dưỡng những em có năng lực nổi trội. Nhà nước bảo đảm kinh phí chi thường xuyên để các trường thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo đề án, mọi học sinh đều được tiếp cận các nội dung cốt lõi của mô hình, bất kể khả năng đóng góp của gia đình.

Để đánh giá kết quả, các trường sẽ theo dõi sự tiến bộ của học sinh qua quá trình học tập và những sản phẩm các em làm được. Ý kiến của học sinh, phụ huynh và giáo viên về môi trường học đường cũng là căn cứ để điều chỉnh hoạt động trong thời gian thí điểm.

Quảng Ninh triển khai thí điểm từ tháng 11/2026 tại 3 trường liên cấp. Trong đó, Trường Tiểu học, THCS và THPT Vũ Văn Hiếu ở phường Hà Tu và Trường Tiểu học và THCS Vân Đồn 1 ở đặc khu Vân Đồn sẽ hình thành từ việc sáp nhập các trường hiện có. Cơ sở còn lại là Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm thuộc Trường Đại học Hạ Long.

Đến hết năm học 2030-2031, Quảng Ninh sẽ tổng kết thí điểm để xem xét nhân rộng mô hình.