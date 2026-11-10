Mô hình trường chuyên dự kiến thay thế nào từ năm học 2027-2028?

Học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An (Hà Nội). Ảnh: CTV

Ngày 10-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên để nhận ý kiến góp ý. Sau khi hoàn thiện, ban hành, Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28-2-2023.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là chuyển cách tổ chức lớp chuyên theo từng môn học sang 3 khối chuyên, gồm Khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học), Khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý) và Ngoại ngữ. Cách tổ chức này nhằm giúp học sinh có nền tảng kiến thức rộng hơn, tăng khả năng kết nối giữa các môn học, tránh định hướng chuyên sâu vào một môn quá sớm.

Theo dự thảo, học sinh trường chuyên vẫn học đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Danh mục môn học lựa chọn được xác định thống nhất theo từng khối. Học sinh khối Khoa học tự nhiên học các môn vật lý, hóa học, sinh học, tin học; học sinh khối Khoa học xã hội và khối Ngoại ngữ học địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học và một môn trong các môn vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ. Tất cả học sinh đều tham gia giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất và được lựa chọn loại hình, nội dung phù hợp với sở thích, năng khiếu.

Đáng chú ý, việc lựa chọn môn học chuyên sâu được thực hiện sau quá trình học tập, trải nghiệm và tư vấn. Trong học kỳ I lớp 10, học sinh tham gia các dự án học tập nhập môn, được tư vấn để định hình lĩnh vực, ngành nghề quan tâm. Cuối học kỳ I, ngoài môn chuyên bắt buộc của khối (toán đối với khối Khoa học tự nhiên, ngữ văn đối với khối Khoa học xã hội và ngoại ngữ trúng tuyển đối với khối Ngoại ngữ), mỗi học sinh đăng ký thêm 2 môn thuộc khối để học chuyên sâu.

Các môn được lựa chọn cần phù hợp với định hướng học tập, tổ hợp xét tuyển đại học, chẳng hạn toán - vật lý - hóa học; toán - hóa học - sinh học; toán - vật lý - tin học; ngữ văn - lịch sử - địa lý... Từ học kỳ II lớp 10, học sinh học các chuyên đề định hướng; từ lớp 11, học ổn định nội dung giáo dục nâng cao dành cho môn chuyên tại lớp chuyên theo môn học.

Học sinh có nguyện vọng được xem xét thay đổi môn chuyên sâu vào cuối năm lớp 10 hoặc lớp 11, trên cơ sở tư vấn, đánh giá năng lực và sự đồng ý của cha mẹ học sinh.

Dự thảo quy định tuyển học sinh theo khối chuyên, áp dụng một phương thức và một điểm chuẩn cho mỗi khối, không phân chỉ tiêu theo từng môn chuyên. Học sinh dự tuyển khối Khoa học tự nhiên thi toán nâng cao, ngữ văn và bài đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học tự nhiên; khối Khoa học xã hội thi ngữ văn nâng cao, toán và bài đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học xã hội; khối Ngoại ngữ thi toán, ngữ văn và bài thi ngoại ngữ.

Mô hình mới dự kiến áp dụng từ năm học 2027-2028. Trường chưa bảo đảm điều kiện được áp dụng từ năm học 2028-2029. Học sinh đã trúng tuyển và đang học tại trường chuyên trước thời điểm Thông tư có hiệu lực tiếp tục học theo lớp chuyên, chương trình đã tuyển sinh đến khi hoàn thành cấp học.