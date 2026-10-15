Mô hình trồng chanh leo cho lợi nhuận trên 200 triệu đồng/ha

Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đánh giá hiệu quả bước đầu mô hình trồng chanh leo.

Mô hình được triển khai từ tháng 11/2025, với tổng diện tích 10,4ha, có 7 hộ dân tham gia. Trong đó, phường Điện Biên Phủ có 2 hộ trồng 2,4ha; xã Núa Ngam có 5 hộ trồng 8ha. Thời gian thực hiện mô hình đến tháng 12/2026.

Tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 70% kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí khuyến nông của tỉnh; 30% kinh phí còn lại do người dân đối ứng. Sau 10 tháng triển khai, các vườn chanh leo bắt đầu cho thu hoạch. Tổng sản lượng dự ước đạt 76 tấn trên diện tích 10,4ha. Theo tính toán, lợi nhuận kinh tế ước đạt trên 200 triệu đồng/ha, cho thấy tiềm năng phát triển của cây chanh leo tại địa phương.

Chanh leo cho năng suất và sản lượng cao, cho thấy sự phù hợp với điều kiện địa phương.

Tại hội thảo, các đại biểu và hộ dân đánh giá kết quả, hiệu quả bước đầu của mô hình; trao đổi kinh nghiệm sản xuất, khả năng thích ứng của cây chanh leo với điều kiện địa phương và triển vọng nhân rộng trong thời gian tới. Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi hướng dẫn các hộ kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và quản lý vườn cây sau thu hoạch nhằm duy trì năng suất và chất lượng quả trong những lứa thu hoạch tiếp theo.

Đại biểu tham quan thực tế mô hình trồng chanh leo tại bản Pa Pốm, phường Điện Biên Phủ.

Kết thúc hội thảo, các đại biểu và người dân tham quan thực tế mô hình trồng chanh leo tại bản Pa Pốm, phường Điện Biên Phủ.