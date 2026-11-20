Giao thông trên một tuyến đường trung tâm Kuala Lumpur. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Bộ trưởng tại Văn phòng Thủ tướng Malaysia phụ trách các vùng lãnh thổ liên bang, bà Hannah Yeoh, cho biết thành phố đang triển khai nhiều biện pháp giảm thiểu tình trạng ngập lụt, trong đó có cải thiện hệ thống quản lý nước mưa và nâng cao khả năng ứng phó với lũ lụt, hướng tới xây dựng mô hình "Thành phố bọt biển."

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại thủ đô của Malaysia ngày 19/11, bà Hannah Yeoh nhấn mạnh nhờ những giải pháp trên mà thủ đô Kuala Lumpur đã giảm số điểm thường xuyên xảy ra ngập lụt từ hơn 30 điểm năm 2022 xuống còn 14 như hiện nay. Thành phố đặt mục tiêu tiếp tục giảm con số này xuống còn 10 vào cuối năm 2026.

Bà khẳng định chính quyền Kuala Lumpur đang chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt thông qua cơ chế báo cáo trực tiếp, cập nhật tình hình mưa lớn theo thời gian thực tới thị trưởng nhằm hỗ trợ công tác giám sát và xử lý kịp thời.

Ngoài ra, thành phố cũng đang phát triển các công trình điều tiết nước mưa tại chỗ, bao gồm hệ thống chứa nước ngầm tại Vườn Bách thảo Perdana và khu vực Padang Merbok, đồng thời giám sát hơn 60 công trình điều tiết nước do khu vực tư nhân xây dựng trên toàn thành phố.

Các công trình này có chức năng tạm thời lưu trữ nước mưa trước khi xả dần vào hệ thống thoát nước, qua đó giảm áp lực lên hệ thống cống rãnh và sông ngòi trong những đợt mưa lớn.

Trước đó, Thị trưởng Kuala Lumpur, ông Fadlun Mak Ujud cho biết chính quyền thành phố đã phân bổ hơn 6 triệu USD cho năm 2027 nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống ngập lụt, hướng tới giảm số điểm thường xuyên xảy ra lũ quét.

Bên cạnh đó, Tòa thị chính Kuala Lumpur (DBKL) đã tăng tần suất bảo trì hệ thống thoát nước, sông ngòi và hồ điều tiết từ 2 lần lên 4 lần mỗi năm.

Trong thời gian gió mùa, công tác bảo trì sẽ được thực hiện 2 tháng một lần nhằm nạo vét bùn đất, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước tối đa.

Ngoài ra, DBKL sẽ cải tạo các cửa thu nước mưa dọc đường nhằm nâng cao hiệu quả dẫn nước vào hệ thống thoát nước đô thị, đồng thời triển khai các máy bơm công suất 180 mã lực tại 10 khu vực trũng thấp để bơm lượng nước dư thừa ra sông.

Theo ông Fadlun, DBKL đã hoàn thành 9 hồ điều tiết nước mưa tại chỗ, đang xây dựng thêm 6 hồ và dự kiến triển khai 6 hồ khác trong năm 2027. Chính quyền thành phố cũng đang giám sát hơn 65 hồ điều tiết do khu vực tư nhân xây dựng và đã hoàn thành tuyến tường chắn lũ dài 1,3 km.

Mô hình "thành phố bọt biển" là một triết lý và phương án quy hoạch đô thị tiên tiến, trong đó toàn bộ thành phố được thiết kế để hoạt động linh hoạt như một miếng bọt biển khổng lồ: khi có mưa lớn, đô thị không tìm cách đẩy hết nước đi thật nhanh qua hệ thống cống cứng mà thay vào đó sẽ hấp thụ, lưu trữ, thẩm thấu, làm sạch và tái sử dụng nguồn nước mưa ngay tại chỗ./.