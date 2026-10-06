Mô hình “Phường Bắc Giang an toàn giao thông”: Chuyển biến từ phòng ngừa vi phạm

Là một trong những phường trung tâm thành phố Bắc Ninh (diện tích 23,23 km², gần 130 nghìn dân), phường Bắc Giang có mật độ dân cư đông, phương tiện lớn. Trước khi triển khai mô hình, địa phương ghi nhận số vụ vi phạm giao thông cao. Riêng quý I năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý 1.731 trường hợp, chủ yếu liên quan đến nồng độ cồn, tốc độ, giấy phép lái xe và quy tắc dừng đỗ đô thị.

Công an phường Bắc Giang hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho người dân, cán bộ phường.

Ngày 10/5/2026, mô hình “Phường Bắc Giang an toàn giao thông” chính thức ra mắt, hướng tới đưa việc chấp hành pháp luật giao thông trở thành nếp sống văn hóa ở từng cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, tổ dân phố và mỗi gia đình. Trung tá Trần Đăng Quyết, Phó Trưởng Công an phường cho biết: “Để mô hình hiệu quả và bền vững, phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền và lấy lực lượng công an làm nòng cốt. Trên cơ sở đó, chúng tôi chú trọng phát huy vai trò của bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận và các đoàn thể trong việc vận động, nhắc nhở Nhân dân chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông”.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc duy trì họp hằng tuần để kiểm điểm tiến độ, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc trách nhiệm của từng đơn vị; trong đó Công an phường là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu, tổng hợp, theo dõi và đánh giá kết quả.

Ở tổ dân phố Á Lữ, công tác bảo đảm an toàn giao thông được cụ thể hóa bằng những việc sát thực tế. Thay vì tuyên truyền chung chung, tổ tập trung vào những vấn đề người dân thường xuyên gặp phải như: Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không dừng, đỗ phương tiện gây cản trở giao thông; chấp hành tín hiệu đèn; không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia và nhắc nhở con em chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Ông Đinh Tiến Mạnh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Á Lữ cho hay: “Phương châm của chúng tôi là nói cho dân hiểu, vận động để dân làm và để dân cùng giám sát”. Từ cách làm đó, mỗi gia đình được xác định là một “hạt nhân” xây dựng khu dân cư an toàn giao thông. Đối với các hộ kinh doanh mặt đường, tổ dân phố vận động thực hiện “kinh doanh văn minh, không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè”, vừa bảo đảm sinh kế, vừa giữ gìn mỹ quan đô thị và an toàn cho người đi bộ. Đáng chú ý, mô hình chuyển trọng tâm từ việc xử phạt của lực lượng chức năng sang từng bước khuyến khích người dân tự quản lý, giám sát ngay tại nơi cư trú. An toàn giao thông nhờ đó không chỉ thực hiện trên các tuyến đường lớn, mà bắt đầu từ từng ngõ phố, từng hộ gia đình và từ những thói quen nhỏ nhất hằng ngày.

Sau thời gian triển khai, mô hình bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 75%, số người chết giảm 50% và không ghi nhận người bị thương hay tai nạn từ mức độ rất nghiêm trọng trở lên. Số trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông cũng giảm 48%...

Để thay đổi hành vi giao thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đưa nội dung này vào sinh hoạt Hội và đời sống gia đình - nơi hình thành những thói quen đầu tiên của mỗi người; đồng thời đề cao sự gương mẫu của cha mẹ trong việc giáo dục con em. Bà Nguyễn Thị Thùy Ninh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bắc Giang nhấn mạnh: “Mục tiêu của Hội hướng đến thay đổi hành vi thực tế, như không giao xe cho con chưa đủ điều kiện, không dừng, đỗ tùy tiện, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu giao thông”.

Cùng với tuyên truyền, vận động, lực lượng chức năng duy trì công tác tuần tra, xử lý vi phạm; rà soát khắc phục các bất cập hạ tầng. Địa phương đã lắp đặt 52 biển báo, 116 biển cảnh báo, 5 gương cầu lồi; sơn lại vạch kẻ đường tại 12 nút giao và duy tu 3 đoạn đường xuống cấp. Đáng chú ý, công nghệ được đẩy mạnh ứng dụng trong quản lý, giám sát. Công an phường đã nâng cấp 16 điểm và lắp mới 2 điểm camera tại các khu vực phức tạp. Đến nay, hệ thống camera giám sát đã bao phủ 14 tuyến đường chính và các khu vực trọng điểm.

Nhằm tạo chuyển biến bền vững trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, mô hình cần duy trì cơ chế phối hợp hiệu quả: Công an nắm chắc địa bàn, tổ dân phố phát huy tự quản, các đoàn thể tích cực vận động, mỗi gia đình chủ động chấp hành. Từ đó, từng bước hình thành nếp sống giao thông văn minh, đưa việc chấp hành quy định trở thành thói quen an toàn mỗi ngày.