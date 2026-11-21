Du khách thích thú với những sản phẩm gốm độc đáo của thành phố Đồng Nai được trưng bày trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN

Đây là những mô hình outlet đang được UBND thành phố Đồng Nai tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố "quy định phạm vi, cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và trình tự, thủ tục áp dụng đối với mô hình outlet gắn với dịch vụ tổng hợp; hệ thống cửa hàng miễn thuế, cửa hàng hoàn thuế giá trị gia tăng và các mô hình thương mại, dịch vụ tích hợp khác tại thành phố Đồng Nai".

UBND thành phố Đồng Nai, cho biết mô hình outlet là mô hình bán lẻ tập trung thương hiệu, tại đó nhà sản xuất hoặc nhà phân phối bán hàng hợp pháp trực tiếp cho người tiêu dùng với chính sách giá phù hợp đặc thù outlet.

Mô hình outlet gắn với dịch vụ tổng hợp là mô hình outlet kết hợp mua sắm với một hoặc nhiều dịch vụ du lịch, ẩm thực, văn hóa, giải trí, hội nghị, trưng bày sản phẩm, trên nguyên tắc mỗi loại hình đáp ứng pháp luật chuyên ngành.

Đối với cửa hàng miễn thuế, cửa hàng hoàn thuế giá trị gia tăng, là cơ sở kinh doanh theo pháp luật hải quan, quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng và kinh doanh hàng miễn thuế.

UBND thành phố Đồng Nai cho biết, không gian ưu tiên đối với các outlet và cửa hàng miễn thuế được khuyến khích bố trí mô hình tại vị trí phù hợp quy hoạch, có kết nối giao thông, gồm: Khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành và đô thị sân bay; hành lang cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và các tuyến vành đai, trục giao thông kết nối đã được quy hoạch; khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng; khu logistics, cảng cạn, trung tâm phân phối; khu công nghiệp và khu vực phục vụ chuyên gia; không gian ven sông đã được quy hoạch thương mại, dịch vụ, du lịch; khu vực cửa khẩu quốc tế theo quy định.

Hàng hóa tại mô hình outlet được công nhận phải có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm chất lượng, an toàn, ghi nhãn, truy xuất khi pháp luật yêu cầu, không xâm phạm sở hữu trí tuệ. Khuyến khích kinh doanh hàng cuối mùa, hàng tồn kho hợp pháp, hàng sản xuất riêng cho outlet, hàng trưng bày, hàng mẫu, hàng thanh lý còn đủ điều kiện lưu thông, sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ của doanh nghiệp trên địa bàn, sản phẩm OCOP, thương hiệu Việt.

Nhà đầu tư được công nhận xây dựng phương án, phấn đấu tỷ lệ hàng hóa, sản phẩm Việt Nam đạt mức định hướng từ 30% đến 40% theo giá trị, hoặc theo cơ cấu nhóm hàng phù hợp.

Đối với cửa hàng miễn thuế, cửa hàng hoàn thuế giá trị gia tăng, ưu tiên nghiên cứu bố trí tại nhà ga quốc tế Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tại mô hình outlet được công nhận.

Các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư của dự thảo nghị quyết này gồm xúc tiến, kết nối thị trường và nguồn hàng; hạ tầng kết nối như giao thông, logistics, hạ tầng thương mại, hạ tầng số, trong phạm vi quy hoạch và khả năng cân đối của thành phố Đồng Nai.

UBND thành phố Đồng Nai cho biết, Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21/7/2026 của Bộ Chính trị, xác định thành phố Đồng Nai phát triển theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, gắn Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trước đó, ngày 25/9/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2412/QĐ-BCT phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án xác định thành phố Đồng Nai là địa phương trọng điểm được định hướng phát triển outlet; xác định hành lang cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và vị trí gần Cảng hàng không quốc tế Long Thành là không gian tiềm năng. Đến năm 2030, Đề án yêu cầu tích hợp định hướng outlet vào quy hoạch, kế hoạch của địa phương và hoàn thiện khung pháp lý.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô khoảng 5.000 ha (thuộc top 6 của thế giới) với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD, được quy hoạch đạt tiêu chuẩn 4F - cấp cao nhất theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, sân bay dự kiến đạt công suất khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã nâng tầm vai trò của Đồng Nai từ một trung tâm kết nối nội vùng trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế mang tính chiến lược quốc gia. Hiện nay dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục thi công, dự kiến khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên từ ngày 24/12/2026.

Bên cạnh đó, Đồng Nai hiện giữ vị trí đặc biệt trong cấu trúc phát triển không gian kinh tế quốc gia khi hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành trục kết nối chiến lược giữa các trung tâm kinh tế lớn, đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của khu vực phía Nam. Không gian phát triển của Đồng Nai không tách rời mà gắn kết hữu cơ, tương hỗ chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh, cùng tham gia cấu thành một chỉnh thể đô thị - công nghiệp - dịch vụ quy mô lớn, có khả năng dẫn dắt tăng trưởng của cả nước.