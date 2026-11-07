Mô hình mới giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật

Ngày 7/11, Công an phường Hòa Xuân TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Hành trình tuổi trẻ vươn lên”, hưởng ứng Ngày Pháp luật (9/11), góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với thanh thiếu niên thông qua những trải nghiệm thực tiễn.

Trong ngày 7/11, hơn 56 thanh thiếu niên trên địa bàn phường đã cùng cán bộ chiến sĩ Công an phường Hòa Xuân ôn lại truyền thống cách mạng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Châu (phường Hòa Xuân).

Công an phường Hòa Xuân cùng các thanh thiếu niên dọn cỏ Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Châu. Ảnh: Cẩm Vân.

Tại đây, mọi người cùng tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên.

Chương trình “Hành trình tuổi trẻ vươn lên” là hoạt động giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, giúp các em nâng cao nhận thức về việc chấp hành pháp luật, tạo nền tảng xây dựng lối sống văn minh, có trách nhiệm với cộng đồng.

Ý nghĩa giáo dục của chương trình thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm và cách tiếp cận nhân văn của lực lượng công an trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên.

Không chỉ nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm, hoạt động cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên còn hướng đến việc tạo môi trường để các em trải nghiệm, tự nhìn nhận hành vi của bản thân, hình thành ý thức chấp hành pháp luật và từng bước thay đổi theo hướng tích cực.

Trung tá Lê Thanh Hoàng, Phó Trưởng Công an phường Hòa Xuân cho biết thông qua những việc làm ý nghĩa, các thanh thiếu niên có dịp tìm hiểu, cảm nhận sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Hoạt động tại Nghĩa trang liệt sĩ giúp thanh thiếu niên nâng cao nhận thức về truyền thống cách mạng. Ảnh: Cẩm Vân.

“Thông qua chương trình, lực lượng công an mong muốn mỗi thanh thiếu niên có thêm động lực để sửa đổi bản thân, tránh xa các tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật, tích cực học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có ích. Đồng thời, hoạt động cũng lan tỏa thông điệp về sự đồng hành, sẻ chia và trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc quan tâm, giáo dục, định hướng thế hệ trẻ”, Trung tá Lê Thanh Hoàng nói.

Cũng tại TP Đà Nẵng, Công an phường Điện Bàn Đông vừa qua cũng đã tổ chức cho các thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật với hoạt động giáo dục tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Ngọc.

Trung tá Phan Thanh Hồng, Phó trưởng phụ trách Công an phường Điện Bàn Đông, cho biết hoạt động giáo dục truyền thống tại Nghĩa trang liệt sĩ, nhắc nhở các em về vùng đất giàu lịch sử cách mạng với nhiều thế hệ anh hùng liệt sĩ, khi hi sinh cũng khoảng độ tuổi thanh thiếu niên, để các em nhận thức đúng đắn về giá trị của cuộc sống từ các thế hệ đi trước và trách nhiệm bản thân, từ đó trưởng thành hơn, chăm chỉ học hành và biết nghe lời cha mẹ.

Cùng với TP Đà Nẵng, thời gian gần đây công an xã, phường một số địa phương như Hà Bắc (Hải Phòng), Quỳnh Lưu (Nghệ An), Mê Linh (Hà Nội) cũng đã áp dụng mô hình giáo dục thanh thiếu niên bằng hoạt động tại Nghĩa trang liệt sĩ.

Hoạt động nhận được sự hưởng ứng của nhiều gia đình, nhiều phụ huynh cũng đồng hành cùng con em đến cơ quan công an để tham gia dâng hương, dâng hoa, dọn dẹp vệ sinh khu vực nghĩa trang liệt sĩ.