Lãnh đạo Sở KH&CN thành phố cùng Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng và Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), thực hiện nghi thức khai mạc Festival “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2026. Ảnh Sở KH&CN Đà Nẵng.

Festival “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2026 diễn ra ngày 22/11 tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức.

Với mục tiêu khơi dậy, cổ vũ và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong đoàn viên, thanh niên và trí thức trẻ, Festival 2026 còn là dịp để kết nối các tác giả có công trình nghiên cứu khoa học, ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu với nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, quỹ đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Qua đó, các dự án có tiềm năng sẽ được hỗ trợ, hoàn thiện và thương mại hóa, gắn với yêu cầu thực tiễn trong xây dựng đô thị thông minh và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Một trong những hoạt động trọng tâm của Festival là tổng kết và trao giải Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” thành phố Đà Nẵng năm 2026. Ban tổ chức đã trao giải cho 18 đề tài thuộc hai nhóm lĩnh vực, gồm 02 giải Nhất, 02 giải Nhì, 04 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Đặc biệt, giải Nhất ở nhóm lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ thuộc về đề tài “Mô hình lượng tử cho chẩn đoán sự cố máy biến áp” của sinh viên Huỳnh Đại, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng).

Trong khi đó, nhóm khoa học xã hội và nhân văn ghi nhận giải Nhất cho đề tài “Ký ức tập thể và Folklore đương đại: Nghiên cứu trường hợp truyền thuyết hậu chiến tại thành phố Đà Nẵng” của nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng).

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Light Up Your Creativity” năm 2026 cũng ghi nhận 10 ý tưởng, dự án của học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố lọt vào vòng chung kết.

Nhiều ý tưởng thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tiễn, tiêu biểu như hệ thống vòng tay thông minh cảnh báo đột quỵ của học sinh Trường THPT Ngô Quyền và dự án PINECYCLE tái tạo phụ phẩm từ dứa của sinh viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng).

Nhân dịp này, “Mạng lưới hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng” chính thức ra mắt với 19 thành viên, do Tiến sĩ Ngô Thị Hoàng Vân làm Chủ tịch.

Mạng lưới có Hội đồng cố vấn gồm 06 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nhân, góp phần tăng cường kết nối, tư vấn và hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của giới trẻ.