Cô trò Trường THCS Giảng Võ trong 1 giờ học.

Đổi mới phương pháp dạy và học

Theo TS. Vũ Đình Phương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ (phường Giảng Võ, TP Hà Nội), ngay từ năm học 2025 - 2026, nhà trường triển khai thí điểm mô hình “Lớp học số Google” tại 3 lớp 6A1, 6A6 và 6A9, với phương thức mỗi học sinh sử dụng một thiết bị học tập (1:1). Thông qua hệ sinh thái Google, hoạt động giao bài, trao đổi, kiểm tra, đánh giá và quản lý học tập được thực hiện trên môi trường số.

Mục tiêu của mô hình không chỉ là đưa thiết bị công nghệ vào lớp học, mà quan trọng hơn là đổi mới phương pháp giảng dạy, phát triển năng lực số và tăng tính chủ động của học sinh.

Công nghệ hỗ trợ học sinh tiếp cận bài giảng, tài liệu, bài tập và bài kiểm tra phù hợp với năng lực.

Với mô hình 1:1, mỗi học sinh có thể tiếp cận bài giảng, tài liệu, bài tập và bài kiểm tra phù hợp với năng lực. Học sinh tiếp thu nhanh có điều kiện mở rộng kiến thức; những em cần hỗ trợ có thể xem lại học liệu, luyện tập và nhận phản hồi từ giáo viên.

Thông qua Google Classroom, Google Forms, Docs, Slides và các công cụ trong hệ sinh thái Google, giáo viên có thể giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và nắm bắt kết quả học tập của từng học sinh ngay trong giờ học. Từ đó, việc phát hiện những nội dung học sinh chưa hiểu, điều chỉnh hoạt động giảng dạy và hỗ trợ cá nhân được thực hiện kịp thời hơn.

Thầy trò Trường THCS Giảng Võ trong 1 giờ học.

TS. Vũ Đình Phương cũng cho biết, mô hình lớp học số hướng tới thay đổi cách tổ chức hoạt động dạy học, trong đó giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn thiết kế nhiệm vụ, định hướng và hỗ trợ học sinh chủ động tìm kiếm, xử lý thông tin, kiến tạo tri thức.

Cùng với đó, học sinh được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và nghiên cứu khoa học thông qua các dự án STEM, AI/Robotics. Việc sử dụng thiết bị cũng gắn với giáo dục văn hóa ứng xử trên môi trường mạng, kỹ năng bảo mật thông tin và khai thác dữ liệu an toàn.

Để triển khai mô hình, Trường THCS Giảng Võ chú trọng đồng bộ hạ tầng công nghệ, thiết bị và năng lực đội ngũ. Nhà trường được UBND phường trang cấp 170 thiết bị Chromebook phục vụ thí điểm; đồng thời bổ sung hệ thống Internet, tối ưu đường truyền và mạng Wi-Fi, bảo đảm hoạt động dạy học trên môi trường số.

100% giáo viên Trường THCS Giảng Võ có chứng chỉ Google Certified Educator và sử dụng thành thạo các công cụ trong hệ sinh thái Google để tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Cùng với hạ tầng, kho học liệu số được xây dựng với 582 bài giảng điện tử. Nhà trường cũng vận hành thư viện số với 19.906 tài nguyên số và 826 sách điện tử, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận tri thức linh hoạt, chủ động hơn.

Một trong những điều kiện quan trọng để mô hình phát huy hiệu quả là năng lực công nghệ của đội ngũ giáo viên. Theo số liệu nhà trường cung cấp, 100% giáo viên đã thi đỗ chứng chỉ Google Certified Educator và sử dụng thành thạo các công cụ trong hệ sinh thái Google để tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Đáng chú ý, kết quả khảo sát sau một năm thí điểm cho thấy những chuyển biến tích cực trong trải nghiệm học tập của học sinh. Có 97,33% học sinh cho biết hứng thú hơn khi học trong môi trường số; 93,33% nhận thấy việc tiếp thu bài giảng dễ dàng hơn. 96,67% đánh giá việc kiểm tra trực tuyến thuận tiện, dễ dàng và có thể biết kết quả ngay sau khi làm bài.

Bên cạnh đó, 85,33% học sinh cho biết giáo viên phản hồi bài làm hoặc câu hỏi kịp thời; 92,4% ghi nhận kỹ năng công nghệ thông tin có tiến bộ rõ rệt thông qua các hoạt động soạn thảo văn bản, thiết kế bài thuyết trình và làm việc nhóm trực tuyến.

Ở góc độ giáo viên, 87,5% đánh giá mức độ tương tác, thảo luận nhóm và tinh thần chủ động của học sinh trong tiết học số tốt hơn so với tiết học truyền thống.

Không chỉ thay đổi trải nghiệm học tập, kết quả kiểm tra định kỳ của các lớp 6A1, 6A6 và 6A9 cũng nằm trong nhóm dẫn đầu khối 6 toàn trường ở các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Các lớp này đồng thời có số lượng học sinh đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc dẫn đầu toàn khối.

Theo TS. Vũ Đình Phương, những kết quả bước đầu là cơ sở để nhà trường tiếp tục đánh giá, hoàn thiện mô hình, hướng tới ứng dụng công nghệ một cách thiết thực, phù hợp với mục tiêu giáo dục và đặc điểm của học sinh.

Công nghệ phục vụ mục tiêu sư phạm

Một vấn đề được Trường THCS Giảng Võ chú trọng là bảo đảm công nghệ thực sự hỗ trợ đổi mới giáo dục, không biến lớp học số thành nơi thay thế sách vở bằng màn hình máy tính.

100% giáo viên Trường THCS Giảng Võ có chứng chỉ Google Certified Educator và sử dụng thành thạo các công cụ trong hệ sinh thái Google để tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Theo đó, nhà trường quy định học sinh chỉ sử dụng Chromebook trong giờ học, đồng thời xác định tần suất sử dụng thiết bị phù hợp với từng môn học. Các hoạt động rèn chữ viết, tư duy trên giấy, thực hành thí nghiệm và giao tiếp trực tiếp vẫn được duy trì.

Giáo viên được định hướng chỉ sử dụng thiết bị số ở những hoạt động tạo ra giá trị thiết thực như mô phỏng hiện tượng khoa học, khảo sát nhanh, làm việc nhóm đồng thời hoặc khai thác dữ liệu mở. Công nghệ không được sử dụng đơn thuần để trình chiếu nội dung thay cho bảng viết.

Đặc biệt, nhà trường bố trí nội dung phát triển năng lực số trong thời khóa biểu, giúp học sinh hình thành kỹ năng sử dụng công cụ công nghệ an toàn, có trách nhiệm và biết kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị.

Cách tiếp cận này cho thấy chuyển đổi số trong giáo dục không đồng nghĩa với việc tăng thời lượng sử dụng máy tính, mà là lựa chọn công nghệ phù hợp để nâng cao hiệu quả từng hoạt động dạy và học.

Năm học 2026 - 2027, Trường THCS Giảng Võ tiếp tục mở rộng mô hình, hướng tới mục tiêu trở thành trường học số Google đầu tiên tại Hà Nội và Việt Nam, với quy mô khoảng 400 học sinh tham gia. Để hiện thực hóa mục tiêu, nhà trường đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực số cho đội ngũ giáo viên, phát triển kho học liệu, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong thiết kế bài giảng, xây dựng ngân hàng câu hỏi phân hóa và quản lý lớp học.

Mô hình lớp học số Google đang mở ra hướng đổi mới trong tổ chức dạy học, quản lý và đánh giá học sinh tại Trường THCS Giảng Võ.

Cùng với mở rộng quy mô, bảo đảm an toàn dữ liệu, quản lý tài khoản học tập và hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ có trách nhiệm là những yêu cầu cần được quan tâm. Nhà trường cũng hướng tới tăng cường kết nối với phụ huynh, giúp gia đình theo dõi tiến độ và sự tiến bộ của học sinh trên môi trường số.

Từ những kết quả bước đầu, mô hình lớp học số Google đang mở ra hướng đổi mới trong tổ chức dạy học, quản lý và đánh giá học sinh. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, yêu cầu đặt ra không chỉ là đầu tư thiết bị, nền tảng công nghệ mà còn phải tiếp tục nâng cao năng lực số cho đội ngũ, bảo đảm an toàn dữ liệu và giữ vững vai trò trung tâm của người thầy trong quá trình giáo dục.

Đại diện Ban giám hiệu khen thưởng các em học sinh có thành tích xuất sắc tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sáng 20/11, Trường THCS Giảng Võ tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026). Năm học 2026 - 2027 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của nhà trường. Sau sắp xếp, ba ngôi trường THCS Giảng Võ, THCS Phan Chu Trinh và THCS Nguyễn Trãi cùng hội tụ dưới mái nhà chung mang tên THCS Giảng Võ. Nhà trường hiện có 3 điểm trường, gần 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên và khoảng 5.600 học sinh. Sự hội tụ này không chỉ mở rộng quy mô mà còn kết nối những truyền thống, giá trị giáo dục được các thế hệ thầy và trò dày công vun đắp. Cô Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ lời tri ân đến đội ngũ giáo viên, người lao động nhà trường. Đồng thời gửi đi thông điệp tới học sinh: Dưới mái trường Giảng Võ, mỗi ngày đến trường, các con đều tìm thấy lý do để yêu việc học. Và khi rời khỏi lớp học, các con cảm thấy hạnh phúc hơn, nhân hậu hơn, tin vào bản thân mình nhiều hơn nữa. Điều tốt đẹp đó có được là bởi sự nỗ lực không ngừng của các thầy cô giáo".