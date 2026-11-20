HTX thành lập với mục tiêu liên kết nông dân, phát triển vùng trồng bưởi da xanh chất lượng cao. Với định hướng sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch- bền vững- hiệu quả, HTX đã và đang trở thành điểm sáng trong việc xây dựng thương hiệu trái cây đặc sản địa phương.

Anh Hồ Hoàng Kha - Giám đốc Hợp tác xã Bưởi Da xanh Sông Xoài. Ảnh: V.Phong

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, hiện nay HTX đã quy tụ hơn 120 thành viên với tổng diện tích canh tác hơn 200ha bưởi da xanh. Trong đó có 22 thành viên với diện tích 30 ha đạt chứng nhận VietGAP. Các diện tích còn lại đang từng bước hoàn thiện quy trình để hướng đến VietGAP. Đồng thời, khoảng 20 ha đang được định hướng sản xuất theo hướng hữu cơ.

HTX cũng tập trung xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu. Đến nay đã lựa chọn, hướng dẫn 5 hộ tham gia sản xuất để xây dựng mã số vùng trồng với tổng diện tích 18 ha, sản lượng dự kiến khoảng 540 tấn/năm và hướng đến thị trường Hoa Kỳ. HTX luôn giữ vững mục tiêu sản xuất sản phẩm an toàn, chất lượng và duy trì các tiêu chí của sản phẩm bưởi da xanh đạt OCOP 4 sao.

Các sản phẩm về bưởi đạt OCOP 4 sao được giới thiệu tại các hội chợ hàng nông sản. Ảnh: V.Phong

Bên cạnh đó, HTX đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là tem truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, nhằm tăng tính minh bạch và độ tin cậy đối với người tiêu dùng.

HTX cũng xây dựng các tổ chuyên môn như Tổ trưởng VietGAP, Tổ Khoa học – Công nghệ, Tổ Kỹ thuật và các Tổ trưởng tổ sản xuất để phân công trách nhiệm cụ thể, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát quy trình sản xuất của từng thành viên.

Ngoài thị trường truyền thống, HTX từng bước đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử và nền tảng số, giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu bưởi da xanh.

Sản phẩm của HTX từng được Trung ương Hội công nhận là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015. Việc sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn, VietGAP giúp sản phẩm bưởi da xanh của HTX tạo được uy tín trên thị trường, nâng cao giá trị thương phẩm, dễ dàng tiếp cận các kênh phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi và có điều kiện xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Trung Quốc, Hoa Kỳ.…