Mô hình 'Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc' phát huy tinh thần tương thân

Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cẩm Lệ cho biết, phường đã củng cố Ban vận động và Tổ giúp việc Quỹ Vì người nghèo, hoàn thiện quy chế vận động, quản lý và sử dụng quỹ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, chung tay chăm lo cho người nghèo.

Kết quả từ đầu năm đến nay, công tác vận động Quỹ Vì người nghèo tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng với số tiền 560 triệu đồng, cùng với nguồn hỗ trợ của thành phố và nhà hảo tâm đóng góp, phường dành tổng cộng gần 707 triệu đồng tặng 1.020 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho Chương trình “Xuân yêu thương”; hỗ trợ 227 hộ bị ảnh hưởng thiên tai với số tiền 256 triệu đồng, xóa 2 nhà tạm cho hộ hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà.

Trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Đô.

Bên cạnh đó, các Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư phối hợp trao 2.311 suất quà tết với tổng kinh phí hơn 990 triệu đồng; vận động 112,7 triệu đồng hỗ trợ cho 202 trường hợp hộ khó khăn; tặng 6.205 phần ăn với kinh phí hơn 220 triệu đồng cho bệnh nhân Bệnh viện Cẩm Lệ và người lao động phổ thông.

Trong đó, nhiều hoạt động như “Bữa sáng 0 đồng”, “Bếp ăn tình thương”, “Bếp yêu thương”, “Dưỡng an trường thọ”…tạo lan tỏa tinh thần nhân ái, giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Mặt trận đã phối hợp UBND phường tổ chức đối thoại với 448 hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc, các cấp, ngành đã trao đổi, giải đáp các chính sách hỗ trợ giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hội nghị đối thoại với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ảnh: Lê Đô.

Đối với mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, Mặt trận phường Cẩm Lệ vận động các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản thông qua các diễn đàn, xây dựng khu dân cư điểm tiêu biểu tiến đến nhân rộng toàn địa bàn.

Ông Trần Trung Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cẩm Lệ cho biết các mô hình tự quản tại khu dân cư được duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái; hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Đồng thời, việc duy trì nếp sống văn minh, kỷ cương, lành mạnh tại khu dân cư đã góp phần phòng ngừa tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Ảnh: Lê Đô.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, Mặt trận phường Cẩm Lệ tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua; chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” và tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2026 gắn với kỷ niệm 96 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11.

Đối với mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, Mặt trận phường Cẩm Lệ tiếp tục hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận phát huy việc triển khai mô hình tự quản của cộng đồng, huy động thêm vai trò tộc họ, gắn với quá trình thực hiện các tiêu chí.