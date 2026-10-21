Mô hình iPhone 18 rò rỉ diện mạo mới với dải camera kéo dài cùng mặt lưng MagSafe độc đáo

Mô hình được cho là iPhone 18 vừa bất ngờ xuất hiện trên các diễn đàn công nghệ quốc tế, hé lộ hướng đi hoàn toàn mới trong ngôn ngữ thiết kế của Apple. Thay vì duy trì những tinh chỉnh nhỏ giọt giữa các thế hệ, mẫu điện thoại tiêu chuẩn tiếp theo của thương hiệu công nghệ Mỹ có thể sở hữu mặt sau khác biệt đáng kể với dải camera trải rộng cùng cấu trúc sạc từ tính lộ rõ trên bề mặt.

Cụm camera kéo dài và ngôn ngữ tạo hình mặt lưng mới

Theo dữ liệu do tài khoản rò rỉ công nghệ MajinBu chia sẻ thông qua PhoneArena, mô hình thử nghiệm của iPhone 18 xuất hiện với tông màu đỏ tía, tương tự sắc Burgundy. Khác với thiết kế mô-đun vuông vức đặt gọn ở góc trái trên iPhone 17 tiền nhiệm, phiên bản rò rỉ lần này có phần khung camera được kéo dài gần như toàn bộ chiều ngang của mặt lưng.

Nguồn: MajinBu/X

Mặc dù vẫn duy trì hệ thống hai ống kính đặt ở phía bên trái, việc nới rộng toàn bộ khung viền tạo cảm giác hệ thống quang học biến thành một dải đảo ngang độc lập. Cách xử lý này đem lại tính nhận diện ngoại hình rất cao, giúp thiết bị tách biệt rõ rệt so với kiểu bố trí cụm camera truyền thống của nhiều thế hệ trước.

Cấu trúc MagSafe lộ diện trên bề mặt lưng

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý thứ hai nằm ở cách hoàn thiện bề mặt phía sau máy. Trên iPhone 17, mặt lưng kính được xử lý theo hướng tương đối đồng nhất và liền mạch nhằm bảo đảm tính tối giản. Tuy nhiên, mô hình rò rỉ của iPhone 18 lại để lộ các rãnh khắc phân định rõ vị trí của vòng nam châm MagSafe.

Hệ thống MagSafe đóng vai trò then chốt trong việc tự động căn chỉnh và cố định các phụ kiện gắn ngoài như pin sạc dự phòng, đế dựng hay bộ sạc không dây chuẩn Qi. Việc để lộ các phân vùng nam châm tạo nên một diện mạo mang hơi hướng cơ khí và kỹ thuật cao, biến phần linh kiện sạc ẩn dưới lớp kính thành một chi tiết trang trí trực quan.

Độ xác thực từ mô hình chuỗi cung ứng và khả năng thương mại hóa

Các mô hình vật lý rò rỉ thường xuất phát từ chuỗi cung ứng sản xuất phụ kiện hoặc khuôn mẫu thử nghiệm trong phòng thí nghiệm kỹ thuật. Dù phản ánh chính xác các thông số kích thước và vị trí cổng kết nối, chúng không hoàn toàn đại diện 100% cho sản phẩm hoàn thiện cuối cùng khi mở bán thương mại.

Bên cạnh đó, việc Apple thay đổi hoàn toàn phong cách nhận diện chỉ sau một chu kỳ thế hệ đặt ra nhiều nghi vấn về tính khả thi. Hiện tại, thương hiệu công nghệ Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về các hình ảnh được chia sẻ, do đó hình thái thiết kế này hiện vẫn dừng lại ở mức phương án thử nghiệm tham khảo.