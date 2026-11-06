Mô hình Hợp tác xã điện tử được vinh danh tại Giải thưởng tài chính quốc tế Euromoney 2026

Giải thưởng “Vietnam’s best cash management deal 2026” do Euromoney trao tặng vinh danh VPBank cho giải pháp quản lý dòng tiền và hạ tầng tài chính toàn diện dành cho các hợp tác xã điện tử thông qua ứng dụng Compay.

Giải pháp được triển khai trên nền tảng Compay, kết nối dịch vụ ngân hàng của VPBank với hệ thống quản lý của các hợp tác xã thông qua mô hình tài khoản ảo giúp đối soát thời gian thực và phân tách dòng vốn.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, người đề xuất, sáng lập và thúc đẩy đề án “Hợp tác xã điện tử - Liên minh Kinh tế số” trong một lần nhận xác lập kỷ lục.

Hệ thống tích hợp toàn diện thu hộ, chi hộ, nộp thuế và tự động hóa bằng AI, GenAI, Machine Learning cùng RPA. Hiện nay, mô hình này đã triển khai tại hơn 30 hợp tác xã điện tử thuộc ngành vận tải tại 5 địa phương gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế và Nghệ An.

Trong thời gian tới, mô hình hướng tới kết nối 3.000 hợp tác xã và 25 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc ở các lĩnh vực nông nghiệp, bán lẻ và logistics. Mô hình giúp số hóa lịch sử giao dịch để hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận vốn ngân hàng.

Ý tưởng xây dựng mô hình hợp tác xã điện tử được thực thi bắt đầu từ suy nghĩ, một doanh nghiệp lớn có thể xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp với nhiều phòng ban, đội ngũ kế toán, pháp chế, nhân sự, công nghệ và tài chính. Nhưng một hộ kinh doanh chỉ có vài lao động, một hợp tác xã nhỏ hoặc một doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ làm điều đó bằng cách nào?

Từ câu hỏi này, người sáng lập đã đề xuất xây dựng mô hình hợp tác xã điện tử. Tại đây, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vẫn duy trì tư cách pháp lý, quyền tự chủ và trách nhiệm của mình, nhưng không nhất thiết phải tự xây dựng toàn bộ hạ tầng hỗ trợ.

Hợp tác xã điện tử là phương thức liên kết các chủ thể kinh tế độc lập thông qua hạ tầng công nghệ, quản trị và dịch vụ chung. Giá trị tiềm năng của mô hình hợp tác xã điện tử không chỉ nằm ở hiệu quả của từng doanh nghiệp. Nếu nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã cùng sử dụng một hệ thống quản trị và dịch vụ dùng chung, xã hội có thể giảm sự trùng lặp trong đầu tư phần mềm, tổ chức nhân sự hỗ trợ và xử lý các nghiệp vụ hành chính.

Giả sử 1 triệu chủ thể kinh doanh tiết kiệm bình quân 1 triệu đồng chi phí quản trị mỗi tháng. Tổng giá trị tiết kiệm gộp theo phép tính minh họa sẽ tương đương 12.000 tỷ đồng mỗi năm. Lợi ích của mô hình hợp tác xã điện tử không chỉ là tiền bạc. Thời gian giảm bớt từ các công việc hành chính có thể được chuyển sang hoạt động sản xuất, kinh doanh, chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường...