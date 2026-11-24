Thủ tướng Singapore Lawrence Wong phát biểu tại Singapore. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Hội nghị Lãnh đạo thường niên song phương lần thứ 11 đang diễn ra tại Canberra đánh dấu bước tiến thực chất trong quan hệ hai nước.

Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương biến động khó lường, việc hai nước Australia và Singapore đẩy mạnh triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện nâng cấp (CSP 2.0) không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước, mà còn góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định và khả năng tự cường của khu vực.

Hơn 60 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1965, Singapore và Australia duy trì được sự tin cậy chính trị và tính bổ trợ cao. Một bên là trung tâm tài chính, logistics, đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á; một bên là nền kinh tế phát triển giàu tài nguyên, năng lượng và công nghệ tại châu Đại Dương. Chính sự tương đồng về tầm nhìn chiến lược - cùng ủng hộ chủ nghĩa đa phương, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và hệ thống thương mại mở - đã tạo nền tảng vững chắc để hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2015 và tiếp tục mở rộng lên CSP 2.0 cho giai đoạn 2025-2035 với 80 sáng kiến cụ thể.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong hợp tác Singapore-Australia thời gian qua chính là tư duy chủ động kiến tạo khả năng chống chịu cho chuỗi cung ứng và nền kinh tế.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong hợp tác Singapore-Australia thời gian qua chính là tư duy chủ động kiến tạo khả năng chống chịu cho chuỗi cung ứng và nền kinh tế. Trước những cú sốc đứt gãy thương mại và bất ổn địa chính trị toàn cầu, hai nước không dừng lại ở những cam kết mang tính nguyên tắc mà đã nhanh chóng thể chế hóa bằng các thỏa thuận ràng buộc thực chất gồm Tuyên bố chung về Khả năng chống chịu kinh tế và nguồn cung thiết yếu (tháng 4/2026) và Nghị định thư bổ sung Hiệp định Thương mại tự do Singapore-Australia (SAFTA) (tháng 7/2026). Các văn kiện này thiết lập cơ chế bảo đảm duy trì dòng chảy nhiên liệu và hàng hóa thiết yếu ngay cả trong tình huống khủng hoảng - một bước đi chiến lược khi Singapore hiện cung cấp hơn một nửa lượng xăng và gần 25% nhiên liệu hàng không nhập khẩu của Australia, còn Australia là nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng quan trọng cho đảo quốc Sư tử.

Cùng với trụ cột an ninh nguồn cung, kết nối hạ tầng và kinh tế xanh đang nổi lên như những động lực tăng trưởng mới đầy triển vọng. Sự kiện Thủ tướng Lawrence Wong đến Australia trên chuyến bay thương mại khai trương của Singapore Airlines tới Sân bay quốc tế Western Sydney (WSI) vừa mở ra một tuyến hàng không mới, vừa biểu trưng cho sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa mạng lưới giao thông, du lịch và giao thương hai nước. Song song với đó, thông qua Thỏa thuận Kinh tế xanh Singapore-Australia (SAGEA), hai bên đang đi đầu thử nghiệm hành lang vận tải biển xanh và số hóa, cũng như thúc đẩy hợp tác chuyển dịch năng lượng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Những mô hình tiên phong này tạo ra giá trị tham chiếu quan trọng cho quá trình chuyển đổi xanh tại khu vực.

Hai nước cũng chú trọng ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống thông qua hợp tác bảo vệ các tuyến cáp quang ngầm dưới biển, tăng cường an ninh mạng, cũng như phối hợp nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ vũ trụ. Đây đều là những lĩnh vực then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của các quốc gia trong kỷ nguyên số.

Ở tầm khu vực, việc Singapore và Australia làm sâu sắc hơn quan hệ song phương mang ý nghĩa lan tỏa tích cực. Là đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của Australia tại Đông Nam Á, Singapore đóng vai trò cầu nối quan trọng giúp Australia triển khai hiệu quả Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040. Sự gắn kết chặt chẽ giữa một thành viên chủ chốt của ASEAN và một Đối tác Đối thoại toàn diện hàng đầu của Hiệp hội góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực thông qua các khuôn khổ như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng và kinh tế thế giới phục hồi chậm, việc hiện thực hóa toàn bộ 80 sáng kiến của CSP 2.0 vẫn đòi hỏi quyết tâm chính trị bền bỉ cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa khu vực công và khu vực tư nhân của cả hai nước. Tuy nhiên, với nền tảng tin cậy được củng cố qua nhiều thập kỷ và những kết quả cụ thể trong năm 2026, quan hệ Singapore – Australia đang khẳng định sức sống mạnh mẽ của một mô hình hợp tác thực chất, linh hoạt và hướng tới tương lai. Điều này cũng cho thấy, khi các quốc gia tầm trung và nhỏ chủ động gắn kết lợi ích, chia sẻ tầm nhìn phát triển bền vững và tôn trọng luật pháp quốc tế, sự hợp tác đó sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng đáng kể, đóng góp thiết thực cho một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.