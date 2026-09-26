Mô hình du lịch giữa đồng mùa nước nổi
Chọn cách kinh doanh độc đáo ngay giữa đồng tại Tri Tôn, An Cư hay Vĩnh Tế, (An Giang) nhiều quán cà phê, ẩm thực sinh thái đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách. Từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm, các hoạt động trải nghiệm mùa nước nổi đem đến cho du khách cơ hội hòa mình vào nhịp sống bình dị nhưng đầy cuốn hút của vùng sông nước miền Tây.
Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên của mùa nước nổi và cách làm du lịch sáng tạo, bình dị của người dân địa phương đã góp phần tạo nên một nét chấm phá độc đáo, làm phong phú thêm sắc màu du lịch cho vùng đất Thất Sơn.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-anh-mo-hinh-du-lich-giua-dong-mua-nuoc-noi-a498051.html