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Mô hình du lịch giữa đồng mùa nước nổi

Chọn cách kinh doanh độc đáo ngay giữa đồng tại Tri Tôn, An Cư hay Vĩnh Tế, (An Giang) nhiều quán cà phê, ẩm thực sinh thái đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách. Từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm, các hoạt động trải nghiệm mùa nước nổi đem đến cho du khách cơ hội hòa mình vào nhịp sống bình dị nhưng đầy cuốn hút của vùng sông nước miền Tây.

Báo An Giang
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Không gian quán nước Mùa Gió Lên giữa cánh đồng ngập nước mênh mông.

Không gian quán nước Mùa Gió Lên giữa cánh đồng ngập nước mênh mông.

Du khách hào hứng trải nghiệm bơi xuồng giữa không gian sông nước Thất Sơn.

Du khách hào hứng trải nghiệm bơi xuồng giữa không gian sông nước Thất Sơn.

Khách thích thú ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong trang phục bà ba truyền thống.

Khách thích thú ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong trang phục bà ba truyền thống.

Chiều tà yên bình trên đồng nước nổi mang lại cảm giác thư thái cho du khách.

Chiều tà yên bình trên đồng nước nổi mang lại cảm giác thư thái cho du khách.

Trải nghiệm và tìm hiểu nhịp sống mưu sinh của người dân miền Tây mùa nước nổi.

Trải nghiệm và tìm hiểu nhịp sống mưu sinh của người dân miền Tây mùa nước nổi.

Đi vỏ lãi dạo quanh các cánh đồng ngập nước ngắm cảnh đẹp tự nhiên.

Đi vỏ lãi dạo quanh các cánh đồng ngập nước ngắm cảnh đẹp tự nhiên.

Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên của mùa nước nổi và cách làm du lịch sáng tạo, bình dị của người dân địa phương đã góp phần tạo nên một nét chấm phá độc đáo, làm phong phú thêm sắc màu du lịch cho vùng đất Thất Sơn.

MINH ĐỨC

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-anh-mo-hinh-du-lich-giua-dong-mua-nuoc-noi-a498051.html