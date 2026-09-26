Mô hình du lịch giữa đồng mùa nước nổi

Không gian quán nước Mùa Gió Lên giữa cánh đồng ngập nước mênh mông.

Du khách hào hứng trải nghiệm bơi xuồng giữa không gian sông nước Thất Sơn.

Khách thích thú ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong trang phục bà ba truyền thống.

Chiều tà yên bình trên đồng nước nổi mang lại cảm giác thư thái cho du khách.

Trải nghiệm và tìm hiểu nhịp sống mưu sinh của người dân miền Tây mùa nước nổi.

Đi vỏ lãi dạo quanh các cánh đồng ngập nước ngắm cảnh đẹp tự nhiên.

Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên của mùa nước nổi và cách làm du lịch sáng tạo, bình dị của người dân địa phương đã góp phần tạo nên một nét chấm phá độc đáo, làm phong phú thêm sắc màu du lịch cho vùng đất Thất Sơn.