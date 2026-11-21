Những ngày này, khu vực ven hồ Gươm, đoạn đối diện vườn hoa Lý Thái Tổ trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nổi bật với mô hình cặp rồng thời Lý có quy mô lớn.

Mô hình có chiều cao khoảng 10m, tổng chiều dài khoảng 80m, được tạo hình từ xốp và các vật liệu nhẹ. Hai con rồng được bố trí đối xứng, cùng hướng về vòng tròn ở vị trí trung tâm, tạo nên tổng thể kiến trúc mang tính biểu tượng.

Nổi bật nhất là phần đầu rồng hướng lên trời, miệng ngậm ngọc. Phần bờm được tạo hình thành những dải mỏng, mềm mại, uốn lượn.

Thân rồng tròn, các khúc nối tiếp nhau uyển chuyển và thu nhỏ dần về phía đuôi, gợi hình ảnh rồng đang bay lượn giữa tầng mây.

Hình tượng rồng thời Lý được lựa chọn không chỉ bởi giá trị nghệ thuật mà còn gắn với dấu mốc lịch sử vua Lý Thái Tổ dời đô, mở ra thời kỳ phát triển của kinh thành Thăng Long với ý nghĩa “Rồng bay lên”.

Không chỉ có mô hình cặp rồng thời Lý, không gian quanh hồ Gươm những ngày này còn được trang hoàng với nhiều công trình, mô hình nghệ thuật gắn với lịch sử và văn hóa dân tộc. Từ mô hình tái hiện "Chiếu dời đô" tại vườn hoa Lý Thái Tổ đến các hạng mục sân khấu, trang trí, tất cả cùng tạo nên không gian văn hóa đặc sắc giữa trung tâm Thủ đô.

Đây là những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, diễn ra từ ngày 21 đến 24/11. Sáng 21/11, tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, lễ khai mạc sự kiện và chương trình diễu hành trình diễn di sản đã chính thức diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Mở đầu chương trình là đại cảnh "Trống hội Thăng Long", tạo không khí hào hùng, gợi nhắc chiều sâu lịch sử, văn hiến của vùng đất nghìn năm tuổi. Chương trình nghệ thuật được xây dựng thành ba chương gồm "Từ thuở Thăng Long", "Hà thành phồn hoa" và "Thủ đô hội nhập", tái hiện dòng chảy lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ.

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân và cộng đồng dân cư - những chủ thể đang gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản. Nhiều giá trị văn hóa, tín ngưỡng dân gian được giới thiệu, trong đó có tín ngưỡng thờ Tứ bất tử gồm Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử và Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Cùng với đó, các loại hình nghệ thuật dân gian, trò diễn và nghề thủ công truyền thống được giới thiệu như ca trù, hát xẩm, chèo tàu Tổng Gối, múa bồng, cồng chiêng của người Mường, kéo co ngồi đền Trấn Vũ. Các làng nghề và sản phẩm thủ công đặc sắc cũng góp mặt với gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, áo dài Trạch Xá và tranh Hàng Trống.

Trên các tuyến diễu hành, hình ảnh nghệ nhân trình diễn nghệ thuật truyền thống, khối văn nghệ sĩ Thủ đô cùng những bộ Việt phục thuộc chương trình "Bách Hoa Bộ Hành" tạo nên không gian đa sắc màu. Những điệu múa dân gian, làn điệu ca trù, hát xẩm và trò chơi truyền thống được giới thiệu trực tiếp, giúp công chúng có cơ hội tiếp cận di sản một cách gần gũi.

Thông qua lễ khai mạc và chương trình diễu hành, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô, ghi nhận vai trò của nghệ nhân và cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền di sản. Những biểu tượng như cặp rồng thời Lý hay mô hình Chiếu dời đô không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn gợi nhắc về lịch sử, văn hiến Thăng Long, giúp các giá trị quá khứ hiện diện sinh động giữa đời sống đô thị hôm nay.