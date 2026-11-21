Mô hình đôi rồng thời Lý dài gần 70m, cao 10m bên hồ Gươm thu hút sự chú ý
Mô hình đôi rồng lấy cảm hứng từ nghệ thuật thời Lý, có tổng chiều dài gần 70m, cao khoảng 10m, đang được lắp đặt bên hồ Gươm (Hà Nội), thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách. Đây là điểm nhấn trong thiết kế sân khấu phục vụ lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.
Đây là những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, diễn ra từ ngày 21 đến 24/11. Sáng 21/11, tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, lễ khai mạc sự kiện và chương trình diễu hành trình diễn di sản đã chính thức diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân và cộng đồng dân cư - những chủ thể đang gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản. Nhiều giá trị văn hóa, tín ngưỡng dân gian được giới thiệu, trong đó có tín ngưỡng thờ Tứ bất tử gồm Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử và Thánh Mẫu Liễu Hạnh.
Cùng với đó, các loại hình nghệ thuật dân gian, trò diễn và nghề thủ công truyền thống được giới thiệu như ca trù, hát xẩm, chèo tàu Tổng Gối, múa bồng, cồng chiêng của người Mường, kéo co ngồi đền Trấn Vũ. Các làng nghề và sản phẩm thủ công đặc sắc cũng góp mặt với gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, áo dài Trạch Xá và tranh Hàng Trống.
Trên các tuyến diễu hành, hình ảnh nghệ nhân trình diễn nghệ thuật truyền thống, khối văn nghệ sĩ Thủ đô cùng những bộ Việt phục thuộc chương trình "Bách Hoa Bộ Hành" tạo nên không gian đa sắc màu. Những điệu múa dân gian, làn điệu ca trù, hát xẩm và trò chơi truyền thống được giới thiệu trực tiếp, giúp công chúng có cơ hội tiếp cận di sản một cách gần gũi.
Thông qua lễ khai mạc và chương trình diễu hành, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô, ghi nhận vai trò của nghệ nhân và cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền di sản. Những biểu tượng như cặp rồng thời Lý hay mô hình Chiếu dời đô không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn gợi nhắc về lịch sử, văn hiến Thăng Long, giúp các giá trị quá khứ hiện diện sinh động giữa đời sống đô thị hôm nay.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/mo-hinh-doi-rong-thoi-ly-dai-gan-70m-cao-10m-ben-ho-guom-thu-hut-su-chu-y.html