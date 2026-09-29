Mô hình doanh nghiệp F&B cao cấp hưởng lợi từ đà tăng trưởng mạnh của Việt Nam

Nhà hàng The Capital Grille đầu tiên tại châu Á, đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: The Capital Grille

Theo iPOS.vn và Nestlé Professional, doanh thu F&B Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 đạt 432,7 nghìn tỷ đồng, tăng 6,55% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tỷ lệ khách chi từ 71.000 đồng trở lên cho bữa tối tăng từ 28,12% lên 38,76%, cho thấy người tiêu dùng ngày càng chú trọng giá trị và trải nghiệm khi lựa chọn dịch vụ ăn uống.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam tiếp tục thu hút các thương hiệu quốc tế. Đặc biệt là tại TP. Hồ Chí Minh, nơi nhu cầu đối với những mô hình F&B hướng tới nhóm khách hàng trong nước và quốc tế có thu nhập và yêu cầu trải nghiệm ngày càng cao.

Ngày 28/9, The Capital Grille, thương hiệu thuộc Darden Restaurants của Mỹ, khai trương nhà hàng đầu tiên tại châu Á tại tòa nhà Bitexco Financial Tower, TP. Hồ Chí Minh, với Ko Hospitality Group là đối tác phát triển và vận hành.

Theo ông Stanley Ko, Chủ tịch Ko Hospitality Group, quyết định gia nhập Việt Nam được đưa ra sau nhiều năm theo dõi thị trường, thay vì nhằm thử nghiệm trong ngắn hạn. Với một doanh nghiệp gia đình đặt mục tiêu xây dựng hoạt động trong hàng chục năm, thị trường được đánh giá không chỉ qua các chỉ số kinh tế mà còn qua triển vọng phát triển dài hạn.

F&B CAO CẤP SONG HÀNH CÙNG CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ MỚI

Chia sẻ với VnEconomy, ông Stanley Ko cho biết đã theo dõi Việt Nam hơn 10 năm, đặc biệt trong 5 - 10 năm gần đây. Theo ông, tăng trưởng kinh tế, dòng vốn FDI, thương mại quốc tế và sự mở rộng của sản xuất công nghệ cao đang tạo nền tảng mới cho thị trường dịch vụ.

“Chúng tôi nhìn thấy GDP tăng trưởng, FDI, thương mại và mức độ tiếp xúc ngày càng lớn với thị trường Mỹ”, ông Ko nhận định.

Sự phát triển của các trung tâm sản xuất công nghệ cao cũng đang hình thành những tầng lớp lao động và người tiêu dùng mới, kéo theo nhu cầu về trải nghiệm và tiêu chuẩn dịch vụ cao hơn.

Ông Stanley Ko, Chủ tịch Ko Hospitality Group. Ảnh: The Capital Grille

Việt Nam là thị trường mà F&B cao cấp có thể phát triển song hành với quá trình hình thành các trung tâm kinh tế mới, khi sự phát triển của các trung tâm sản xuất công nghệ cao đang tạo ra những tầng lớp lao động và người tiêu dùng mới.

Theo ông Ko, quyết định lựa chọn Việt Nam dựa trên ba nhóm yếu tố chính, trong đó con người là một lợi thế dài hạn:

Thứ nhất là lợi thế về con người. Bên cạnh các chỉ số kinh tế, ông Ko nhấn mạnh lực lượng lao động trẻ và tinh thần khởi nghiệp của người Việt. Một số nhân sự của tập đoàn tại Mỹ là người Mỹ gốc Việt và từng đề nghị tập đoàn mở hoạt động tại Việt Nam hoặc quay trở lại châu Á.

“Đầu tư có phần khoa học, dựa trên các chỉ số tài chính, nhưng cũng có phần nghệ thuật, nằm ở cách chúng ta diễn giải dữ liệu, con người và thị trường”, ông Ko nói.

Với F&B cao cấp, nguồn nhân lực cũng quyết định khả năng mở rộng thị trường. Sự gia tăng của các thương hiệu quốc tế có thể kéo theo nhu cầu đào tạo đầu bếp, nhân viên phục vụ, quản lý và đội ngũ vận hành theo các tiêu chuẩn cao hơn, qua đó góp phần hình thành hệ sinh thái dịch vụ.

Thứ hai là khả năng tính toán chi phí và điều kiện nhập khẩu trong chiến lược dài hạn. The Capital Grille sử dụng thịt bò Mỹ cấp Prime (USDA Prime – cấp phân loại chất lượng cao nhất của hệ thống USDA của Mỹ đối với thịt bò). Trong khi thịt bò Australia và New Zealand có lợi thế thuế quan nhờ các hiệp định thương mại tự do, thịt bò Mỹ cấp Prime vẫn chịu thuế nhập khẩu khoảng 20%.

Tuy nhiên, với kế hoạch đầu tư trong hàng chục năm, ông Ko cho rằng những chi phí này cần được tính vào bài toán dài hạn, thay vì trở thành lý do loại bỏ thị trường. “Rủi ro nằm ở mọi thứ bên ngoài bốn bức tường của nhà hàng”, ông nói.

Thứ ba là khả năng thích ứng với thị trường địa phương. The Capital Grille duy trì bản sắc cốt lõi nhưng điều chỉnh theo thói quen dùng bữa của khách hàng châu Á, với nhiều kích cỡ steak, gồm lựa chọn khoảng 6 oz (170 gram), cùng các phần lớn hơn để chia sẻ và món ăn kèm dùng chung.

Qua đó, bài toán của một thương hiệu F&B quốc tế không chỉ là đưa nguyên mô hình sang thị trường mới, mà là cân bằng giữa bản sắc thương hiệu, văn hóa tiêu dùng và khả năng vận hành trong dài hạn.

TP.HCM TRONG CUỘC CẠNH TRANH F&B KHU VỰC

Theo ông Ko, nhiều thương hiệu quốc tế thường chọn Singapore hoặc Hong Kong làm bước đệm trước khi tiến vào các thị trường khác trong khu vực. Tuy nhiên, với kinh nghiệm vận hành tại nhiều thị trường châu Á, Ko Hospitality Group lựa chọn trực tiếp những thị trường mà tập đoàn đánh giá có triển vọng về khách hàng, mặt bằng và khả năng phát triển dài hạn.

TP. Hồ Chí Minh được lựa chọn sau khoảng ba năm tìm kiếm địa điểm. Tập đoàn đã xem xét nhiều khu vực, bao gồm quận 1, quận 2 và quận 7, trước khi lựa chọn Bitexco Financial Tower.

Theo ông Ko, quyết định này không chỉ dựa trên lưu lượng khách mà còn gắn với định hướng phát triển của tòa nhà và thành phố. Là một trong những công trình gắn với hình ảnh trung tâm tài chính của TP.HCM, Bitexco có lợi thế tập trung cộng đồng doanh nghiệp, giới kinh doanh và khách quốc tế.

Việc bổ sung F&B cao cấp, theo đó, có thể tạo thêm một lớp dịch vụ cho hệ sinh thái của tòa nhà, đồng thời mở ra dư địa phát triển khi hoạt động kinh doanh và dịch vụ tại khu vực tiếp tục mở rộng.

Ông Ko nhìn nhận TP.HCM có khả năng trở thành một trung tâm ẩm thực của khu vực, dù quá trình này cần thời gian. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các thương hiệu quốc tế cũng là một phần trong quá trình hình thành hệ sinh thái đó.

“Để trở thành một trung tâm F&B khu vực, nền tảng kinh tế phía sau cũng cần đủ lớn. Nếu TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển thành trung tâm tài chính, công nghệ và kinh doanh quốc tế, các dịch vụ đi kèm, trong đó có F&B, sẽ có thêm dư địa”, ông nhấn mạnh.

Với Ko Hospitality Group, nhà hàng tại TP. Hồ Chí Minh vì thế không đơn thuần là một dự án để tạo dấu ấn thương hiệu, mà được đặt trong bài toán đầu tư dài hạn, với mục tiêu xây dựng hoạt động kinh doanh hiệu quả, duy trì chất lượng và tạo lượng khách quay lại.

Qua đó cho thấy dòng vốn F&B quốc tế đang nhìn thị trường Việt Nam ở phạm vi rộng hơn một địa điểm bán hàng. Sức mua, nhân lực, chuỗi cung ứng, khả năng thích ứng và triển vọng phát triển của đô thị đều trở thành những biến số trong quyết định đầu tư.