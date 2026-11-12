Mô hình đô thị TOD - kỳ vọng cực tăng trưởng mới cho khu vực Bắc Thủ đô

Tọa độ kết nối chiến lược và sức bật từ mô hình đô thị TOD

Mô hình TOD từ lâu đã được xem là chìa khóa thành công của các siêu đô thị hàng đầu thế giới như Tokyo, Seoul, Thượng Hải hay Singapore nhờ khả năng tối ưu hóa quỹ đất và lấy hệ thống giao thông công cộng làm xương sống phát triển. Mô hình này giúp giải quyết triệt để bài toán về không gian lẫn thời gian di chuyển, giảm thiểu sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và cắt giảm phát thải ra môi trường. Đối với Hà Nội, việc chuyển đổi cấu trúc không gian theo mô hình đa cực, đa trung tâm không chỉ là mở rộng địa giới hành chính, mà còn hình thành những trung tâm mới hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

InterCentral sở hữu tọa độ kết nối chiến lược kế cận điểm giao thoa của hai tuyến Metro số 4 và số 6 tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô

Dự án khu đô thị InterCentral của Hateco Group sở hữu tọa độ kết nối chiến lược kế cận điểm giao thoa của hai tuyến Metro số 4 (Mê Linh – Sài Đồng – Hoàng Mai) và tuyến Metro số 6 (Nội Bài – Ngọc Hồi) tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô). Lợi thế này mở ra cho cư dân và du khách trải nghiệm di chuyển thuận tiện, hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc và giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Mạng lưới đường sắt đô thị kết hợp cùng các trục đường huyết mạch giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ dự án tới Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cũng như kết nối nhanh chóng vào khu vực Tây Hồ Tây và lõi nội đô lịch sử. Việc nằm tại giao điểm chiến lược giữa trục giao thông đối ngoại và hệ thống Metro đã giúp InterCentral trở thành một điểm trung chuyển lớn, đón dòng lưu chuyển thường xuyên của các chuyên gia quốc tế, giới kinh doanh, du khách và lực lượng lao động chất lượng cao gắn liền với trục dịch vụ và logistics của sân bay.

Không gian tích hợp đa chức năng, tiềm năng giá trị gia tăng bền vững

Thực tế từ các quốc gia phát triển chứng minh, nhà ga metro chỉ là điều kiện cần, còn năng lực quy hoạch và tổ chức không gian của chủ đầu tư mới là chìa khóa quyết định sự thành bại và sức bật gia tăng giá trị cho một mô hình TOD. Thấu hiểu quy luật đó, Hateco Group đã chủ động hiện thực hóa lợi thế vị trí thành một "thành phố 15 phút" tích hợp đa chức năng, nơi mọi nhu cầu sống, làm việc, mua sắm và giải trí đều được đáp ứng trọn vẹn ngay trong 15 phút đi bộ.

Theo quy hoạch thiết kế của đô thị InterCentral, không gian tổng thể được phân bổ khoa học với tháp đôi thương mại dịch vụ cao 60 tầng, các tòa chung cư cao cấp cao 45 đến 50 tầng kết hợp cùng 157 căn biệt thự và 266 căn liền kề sang trọng. Điểm nhấn của khu đô thị là trung tâm thương mại rộng gần 100.000 m² và tuyến phố thương mại được kết nối trực tiếp với dòng khách luân chuyển từ ga Metro. Sự hội tụ nhộn nhịp này được xem là tiền đề vững chắc thúc đẩy các hoạt động giao thương, mua sắm, ẩm thực và giải trí phát triển không ngừng nghỉ, đưa dự án trở thành một điểm đến sôi động thay vì một khu dân cư đơn thuần.

Sự giao hòa giữa nhịp sống đô thị hiện đại và không gian sinh thái trong lành tại "thành phố 15 phút" InterCentral. Ảnh phối cảnh

Song hành cùng nhịp sống thương mại sầm uất, InterCentral vẫn dành sự ưu tiên đặc biệt cho chất lượng môi trường sống và sự phát triển bền vững của cộng đồng. Dự án được quy hoạch hài hòa với hơn 10,8 ha diện tích cây xanh, công viên, mặt nước cùng song hồ điều hòa rộng hơn 7,2 ha, bảo đảm hệ thống hạ tầng xã hội hoàn chỉnh từ trường học liên cấp quốc tế, cơ sở y tế đến không gian sinh hoạt văn hóa ngoài trời.

Sự kết hợp giữa tư duy quy hoạch TOD chuẩn mực, hạ tầng kết nối vượt trội và quy mô đầu tư bài bản đã khẳng định vị thế của InterCentral trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô. Không chỉ giải bài toán về một không gian sống văn minh, đón đầu tương lai, dự án còn mang tiềm năng gia tăng giá bền vững, hướng đến trở thành tâm điểm phát triển mới bên bờ Bắc sông Hồng./.

(Nguồn: Hateco Group)