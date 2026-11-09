Mô hình điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Ở xã biên giới Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang, nhiều giáo viên từ địa phương khác đến nhận nhiệm vụ tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Vĩ còn gặp khó khăn về chỗ ở do khu lưu trú dành cho giáo viên chưa hoàn thiện. Chia sẻ với những khó khăn đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang) đã bố trí nơi ăn, nghỉ tạm thời cho các thầy, cô giáo tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Xín Cái, góp phần giúp nhà trường ổn định đội ngũ, duy trì hoạt động dạy và học.