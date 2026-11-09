Mô hình điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai
Hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, Trường Tiểu học - THCS - THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đã tổ chức chung kết dự án tranh biện “Think, Argue, Create in English”. Đây cũng là hoạt động giáo dục được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lựa chọn đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên môn tháng 11 với chủ đề “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường - những phương pháp, bước đi sáng tạo, hiệu quả” dành cho các trường tư thục trên địa bàn thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/mo-hinh-diem-dua-tieng-anh-thanh-ngon-ngu-thu-hai-246261109121101086.htm