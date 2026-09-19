Mô hình đào tạo tích hợp AI toàn trình thay đổi cách dạy và học tiếng Anh

Lớp học IELTS tích hợp AI toàn trình của Smartcom English.

Mô hình Smartcom English ra mắt cung cấp dữ liệu giúp giáo viên hỗ trợ người học kịp thời, chính xác hơn.

Từ những mảnh ghép AI đến một hành trình liên thông

AI đã được dùng để hỏi bài, luyện phát âm, sửa bài viết hoặc hỗ trợ giáo viên tạo câu hỏi. Tuy nhiên, nếu mỗi công cụ chỉ hoạt động ở một khâu, dữ liệu người học vẫn phân tán và khó hỗ trợ các quyết định sư phạm xuyên suốt.

Trung tâm đào tạo tiếng Anh tích hợp AI toàn trình của Smartcom English được xây dựng nhằm kết nối dữ liệu từ bài kiểm tra đầu vào, lớp học trực tiếp, hoạt động luyện tập trên nền tảng số đến quá trình tự học tại nhà. Mỗi chặng bổ sung thông tin về năng lực, mức độ tham gia và tiến bộ, giúp giáo viên, người học và phụ huynh nhìn rõ hơn hành trình học tập.

Hành trình bắt đầu bằng bài kiểm tra trên máy tính. AI hỗ trợ chấm điểm, lưu hồ sơ năng lực và nhận diện nội dung cần khắc phục; dữ liệu này tiếp tục được dùng để cá biệt hóa bài học cho đến khi đạt mục tiêu đầu ra.

Đưa dữ liệu trở lại lớp học

Ở lớp học trực tiếp, camera tích hợp AI hỗ trợ điểm danh và ghi nhận một số chỉ dấu về sự tham gia, mức độ tập trung của học viên. Khi được đối chiếu với bài giảng, kết quả làm bài và lịch sử học tập, dữ liệu có thể gợi ý để giáo viên điều chỉnh tốc độ, nội dung hoặc cách tổ chức hoạt động.

Mô hình không giao quyền quyết định chuyên môn cho máy. Giáo viên vẫn đánh giá bối cảnh và lựa chọn phương án can thiệp; Smartcom AI đóng vai trò trợ lý dữ liệu, phát hiện tín hiệu có thể bị bỏ sót và gợi ý hoạt động bổ trợ.

Theo Smartcom English, việc sử dụng camera và dữ liệu hành vi phải tuân thủ quy định về quyền riêng tư, bảo mật và sự đồng thuận của người học hoặc phụ huynh.

Cá nhân hóa không chỉ là giao thêm bài tập

Song song với giờ học trực tiếp, học viên luyện tập trên Smartcom AI, nền tảng vận hành bằng bộ máy học thích ứng Adaptive Learning Engine. Hệ thống phân tích kết quả làm bài và lịch sử học tập để đề xuất nội dung, độ khó và nhịp độ phù hợp với từng cá nhân.

Sơ đồ gợi ý dữ liệu học tập thích ứng của Smartcom AI.

Người hổng kiến thức nền được củng cố đúng điểm yếu; người tiến bộ nhanh tiếp cận nội dung khó hơn. Ngân hàng học liệu IELTS bốn kỹ năng được chuyên gia khảo thí thẩm định, đồng thời hướng tới mô phỏng yêu cầu của IELTS, tiếng Anh Cambridge và SAT. Một số hoạt động được trò chơi hóa để tăng tương tác.

Sau giờ học, Smartea - thầy giáo ảo trên hệ thống Smartcom AI - tiếp tục hỗ trợ học viên ôn tập, thực hành và nhận phản hồi 24/7 theo lộ trình cá nhân. Nhờ đó, lớp học, nền tảng luyện tập và thời gian tự học tại nhà được kết nối trong cùng một hành trình.

Phát hiện sớm trước khi người học bị bỏ lại

Một điểm nhấn của mô hình là chức năng cảnh báo sớm nguy cơ không đạt đầu ra. Hệ thống tổng hợp mức độ tham gia trên lớp, tiến độ học, kết quả luyện tập và tình trạng hoàn thành nhiệm vụ. Khi các chỉ số cho thấy học viên có thể không theo kịp lộ trình, cảnh báo được gửi để giáo viên, phụ huynh và người học cùng xác định nguyên nhân và điều chỉnh kế hoạch.

Cảnh báo không nhằm dán nhãn học viên yếu, mà rút ngắn thời gian từ khi khó khăn xuất hiện đến khi có biện pháp hỗ trợ.

Smartcom English cho biết lớp thử nghiệm tiêu chuẩn gồm 25 học viên, đầu vào IELTS 4.0-4.5, hầu hết đạt 7.0-8.0 sau 12 tháng với 250 giờ học có hướng dẫn. Nhóm nhỏ gồm 4 học viên có đầu vào 5.5-6.5 đạt 7.5-8.5 sau 15 tuần với 60 giờ học có hướng dẫn.

Đơn vị lưu ý đây là kết quả của những lớp cụ thể, không phải cam kết áp dụng giống nhau cho mọi học viên; kết quả còn phụ thuộc đầu vào, chuyên cần, tự học và điều kiện cá nhân.

AI mạnh hơn khi người thầy vẫn là trung tâm

Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Smartcom Việt Nam, cho rằng giá trị lớn nhất của AI trong giáo dục không nằm ở việc thay thế người thầy, mà ở khả năng kết nối dữ liệu trong toàn bộ hành trình học tập. Khi biết người học đang tiến bộ ở đâu, vướng ở đâu và có nguy cơ chệch mục tiêu vào thời điểm nào, giáo viên có thể can thiệp sớm và chính xác hơn.

Giao diện đăng nhập Smartcom A.I English Training Portal.

Smartcom English hướng tới quy trình đào tạo có thể đo lường, phản hồi và cải tiến liên tục. Nếu được triển khai minh bạch, bảo mật và có giám sát chuyên môn, AI toàn trình sẽ hỗ trợ thay vì thay thế người thầy.