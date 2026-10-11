Mô hình chuyển dịch năng lượng của PETRONAS

Chiến lược hướng tới phát thải ròng bằng 0

Đặt mục tiêu Net Zero vào năm 2050, PETRONAS triển khai chiến lược dựa trên 3 trụ cột: Giảm phát thải từ hoạt động dầu khí. Mở rộng sang năng lượng tái tạo và các giải pháp carbon thấp. Thúc đẩy chuyển đổi bằng số hóa, công nghệ quản lý carbon và các biện pháp giảm phát thải.

Đối với một công ty dầu khí quốc gia, việc đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Công ty cần phải xem xét lại toàn bộ hoạt động kinh doanh để giảm thiểu lượng khí thải carbon: từ cách sản xuất năng lượng, đến cách phân phối và tiêu thụ, đồng thời mang lại lợi ích cho cộng đồng dọc theo quá trình đó.

Gentari hợp tác với UltraTech Cement phát triển nhà máy năng lượng tái tạo hỗn hợp 7,5 MW tại Gujarat (Ấn Độ), kết hợp điện mặt trời, điện gió và pin lưu trữ để cung cấp năng lượng liên tục 24/7

Công tác kiềm chế phát thải khí metan đang được tiến hành, đồng thời các dự án thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) cũng đang được triển khai. Để cung cấp các giải pháp năng lượng sạch hơn, PETRONAS đang đa dạng hóa nguồn năng lượng bằng cách đầu tư vào các lĩnh vực mới nổi như hydro, năng lượng mặt trời và nhiên liệu sinh học bền vững.

Điều đó có nghĩa là xây dựng dựa trên năng lực và kinh nghiệm hiện có để thúc đẩy tăng trưởng năng lượng tái tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng LNG để tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hydro và tăng cường các mối quan hệ đối tác đã được xây dựng trong nhiều thập niên nhằm cung cấp các giải pháp năng lượng tích hợp.

Gentari - động lực phát triển năng lượng sạch

Động lực chính cho quá trình chuyển dịch là Gentari, công ty con được PETRONAS thành lập năm 2022, chuyên về năng lượng sạch với 3 lĩnh vực trọng tâm: năng lượng tái tạo, hydro và giao thông xanh.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Gentari đầu tư vào điện mặt trời, điện gió và lưu trữ bằng pin, phục vụ khách hàng thương mại, công nghiệp và quy mô lớn tại Malaysia, Ấn Độ, Australia và Đài Loan. Công ty cũng hợp tác phát triển chuỗi giá trị hydro tại châu Á và châu Âu, đồng thời mở rộng mạng lưới trạm sạc xe điện tại Malaysia, Ấn Độ và Thái Lan.

Gentari tiếp tục hợp tác với nhiều bên liên quan và đối tác chiến lược trên nhiều ngành nghề và khu vực địa lý để thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn các giải pháp năng lượng sạch hơn, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang tương lai ít carbon.

Đổi mới bằng công nghệ

Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong hành trình hướng tới sự phát triển bền vững của PETRONAS. Tập đoàn tiếp tục dẫn đầu với những đổi mới như các cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng nổi (FLNG). Các giàn khoan PFLNG SATU và PFLNG DUA cho phép xử lý khí trực tiếp trên biển, loại bỏ nhu cầu về diện tích đất và đường ống rộng lớn, đồng thời mang đến phương pháp sản xuất LNG linh hoạt và bền vững hơn. PETRONAS là tập đoàn năng lượng đầu tiên trên thế giới sở hữu và vận hành hai cơ sở FLNG và đang tiến hành xây dựng thêm một cơ sở LNG nổi gần bờ.

Ngoài LNG, PETRONAS tăng cường tập trung vào năng lượng carbon thấp, bao gồm hydro và nhiên liệu sinh học. Những nỗ lực này phù hợp với mục tiêu rộng lớn hơn là đa dạng hóa nguồn doanh thu của tập đoàn, đồng thời giúp các ngành công nghiệp chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn.

PETRONAS đang mở rộng thành một tập đoàn năng lượng đa dạng, cung cấp các giải pháp năng lượng tiên tiến từ LNG, năng lượng tái tạo đến những lĩnh vực mới như hydro và hóa chất chuyên dụng, dựa trên nền tảng kinh nghiệm nhiều thập niên.

Xây dựng quan hệ đối tác toàn cầu

Nhận thức rằng chuyển dịch năng lượng cần sự chung tay của nhiều bên, PETRONAS đang thúc đẩy hợp tác ở cấp khu vực và toàn cầu. Tại ASEAN, thông qua Liên minh Năng lượng MY với Tập đoàn Tenaga Nasional Berhad, PETRONAS tham gia thúc đẩy kết nối năng lượng xuyên biên giới. Tháng 5-2025, liên minh này ký thỏa thuận nghiên cứu xuất khẩu điện tái tạo từ Việt Nam sang Malaysia và Singapore, mở ra triển vọng hợp tác năng lượng sạch trong khu vực.

Trên phạm vi toàn cầu, PETRONAS hợp tác với JERA của Nhật Bản, một trong những nhà mua LNG lớn trên thế giới, nhằm cân bằng giữa an ninh năng lượng và khử carbon. Tập đoàn cũng thảo luận với ENEOS XPlora, Mitsubishi, JAPEX và các doanh nghiệp Nhật Bản khác về chuỗi giá trị CCS.

Đầu tư vào con người

Đối với PETRONAS, giáo dục và đào tạo là nền tảng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tập đoàn và ngành năng lượng Malaysia. Hoạt động này được triển khai thông qua các cơ sở như Đại học Công nghệ PETRONAS, Viện Công nghệ Dầu khí PETRONAS, Học viện Hàng hải Malaysia và Trung tâm Lãnh đạo PETRONAS.

Nhưng không dừng lại ở đó, PETRONAS cũng đang đẩy mạnh các sáng kiến tác động xã hội và chương trình nâng cao kỹ năng phối hợp với các cơ sở giáo dục địa phương, qua đó mở rộng cơ hội kinh tế - xã hội cho cộng đồng.

Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành PETRONAS

PETRONAS đang dẫn dắt quá trình chuyển dịch năng lượng tại châu Á thông qua đổi mới sáng tạo, hợp tác và đầu tư cho một tương lai bền vững. Là đối tác cung cấp các giải pháp năng lượng tiên tiến, tập đoàn cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống vì sự phát triển lâu dài.

Ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành PETRONAS, cho biết: “Với dự báo nhu cầu năng lượng của khu vực này sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2050, chúng ta cần toàn bộ hệ sinh thái năng lượng cùng chung tay nỗ lực một cách đồng bộ và phù hợp để có một quá trình chuyển đổi công bằng và bình đẳng, trong đó không cộng đồng nào bị bỏ lại phía sau”.

Energy Asia - thúc đẩy chuyển dịch năng lượng

Ngày nay, tầm ảnh hưởng của PETRONAS đã vượt ra ngoài lĩnh vực năng lượng, mở rộng sang hóa chất, nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật số và thể thao đua xe. Sự hiện diện ngày càng tăng trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và các ngành công nghiệp liên quan phản ánh niềm tin của PETRONAS rằng đổi mới là chìa khóa để kiến tạo một tương lai bền vững.

Thông qua các khoản đầu tư chiến lược và những nền tảng như Energy Asia, PETRONAS đang góp phần định hình các cuộc thảo luận về an ninh năng lượng, công bằng và hành động vì khí hậu, cho thấy các công ty dầu khí quốc gia có thể trở thành những đối tác năng động, có tầm nhìn trong tiến trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Được PETRONAS khởi xướng năm 2023, Energy Asia đã phát triển từ một hội nghị thành một diễn đàn về tư duy lãnh đạo và vận động kinh doanh, hướng tới thúc đẩy vai trò của châu Á trong chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Trọng tâm của diễn đàn là tìm kiếm những giải pháp phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi trong khu vực.

Thông qua Energy Asia, PETRONAS không chỉ thúc đẩy tinh thần đoàn kết và cam kết hành động vì khí hậu mà còn giúp định hình vai trò của châu Á trong chương trình chuyển đổi toàn cầu. Những sáng kiến này cho thấy doanh nghiệp dầu khí quốc gia có thể trở thành động lực của quá trình chuyển đổi khi kết hợp được quy mô, chiến lược và khả năng thích ứng với bối cảnh mới.

PETRONAS đang dẫn dắt quá trình chuyển dịch năng lượng tại châu Á thông qua đổi mới sáng tạo, hợp tác và đầu tư cho một tương lai bền vững. Là đối tác cung cấp các giải pháp năng lượng tiên tiến, tập đoàn cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống vì sự phát triển lâu dài.