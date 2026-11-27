Những ngày này, người dân khi lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 6, đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ, không khỏi chú ý trước hình ảnh các mô hình Cảnh sát giao thông (CSGT) đứng bên đường hoặc những cụm đèn cảnh báo nhấp nháy liên tục, đặc biệt vào ban đêm.

Cảnh báo trực quan tại những cung đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, hàng loạt mô hình CSGT có kích thước tương đương người thật, trong tư thế cầm máy đo tốc độ, được bố trí tại nhiều vị trí. Hình ảnh này giúp các tài xế từ xa nhận biết, chủ động giảm tốc độ, đi đúng làn đường và chú ý quan sát khi di chuyển.

Mô hình CSGT có kích thước tương đương người thật, trong tư thế cầm máy đo tốc độ, được bố trí tại nhiều vị trí trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Ảnh: CSGT cung cấp

Đáng chú ý, đây không đơn thuần là những hình nộm mang tính tuyên truyền. Tại các khu vực bố trí mô hình, lực lượng chức năng vẫn thường xuyên tổ chức đo tốc độ thực tế, nhằm tránh tình trạng tài xế chủ quan, cho rằng không có CSGT kiểm tra, xử lý.

Bên cạnh mô hình CSGT, tại nhiều khu vực có địa hình phức tạp, lực lượng chức năng còn lắp đặt các cụm đèn LED cảnh báo. Những ánh đèn nhấp nháy liên tục giúp tài xế nhận biết từ xa, giảm tốc độ khi đi vào các đoạn đường cua gấp, đèo dốc, quanh co hoặc khu vực giao nhau có tầm nhìn hạn chế.

Lực lượng CSGT tiến hành lắp đặt đèn LED cảnh báo. Ảnh: CSGT cung cấp

Theo Đội CSGT đường bộ số 5, Công an tỉnh Phú Thọ, tuyến đường Hồ Chí Minh có nhiều vị trí đặc thù, một số đoạn không có hệ thống chiếu sáng, trời tối khiến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị hạn chế, nhất là tại các khúc cua và khu vực giao nhau.

Trong khi đó, địa bàn quản lý rộng, lực lượng CSGT không thể bố trí cán bộ thường xuyên tại tất cả các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, đơn vị đã tăng cường lắp đặt đèn LED cảnh báo và bố trí mô hình CSGT nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người tham gia giao thông.

Mô hình CSGT trong tư thế cầm máy đo tốc độ, được bố trí tại nhiều vị trí trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Ảnh: CSGT cung cấp

Việc đặt các mô hình CSGT và đèn cảnh báo tạo cảm giác như đang có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm tra tại khu vực. Qua đó, người lái xe chủ động nâng cao ý thức, giảm tốc độ và chú ý quan sát khi tham gia giao thông.

Ghi nhận của PV tại khu vực đường cua dốc Kẽm (xóm Kẽm, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ), lực lượng CSGT đã lắp đặt hệ thống đèn LED cảnh báo nhằm nhắc nhở các phương tiện giảm tốc độ khi lưu thông qua đoạn đường có nhiều khúc cua, địa hình dốc và tầm nhìn hạn chế.

Ghi nhận tại khu vực đường cua dốc Kẽm (xóm Kẽm, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ), các phương tiện khi chuyển qua nhìn thấy đèn LED cảnh báo đều chủ động giảm tốc độ.

Được biết, trên tuyến quốc lộ 6, đoạn từ Km38 đến Km52, Đội CSGT đường bộ số 5 đã lắp đặt 8 cột có gắn đèn LED cảnh báo. Các vị trí được lựa chọn chủ yếu là những cung đường đèo dốc, cua gấp, quanh co, khuất tầm nhìn và các nút giao ngã ba, ngã tư có mật độ phương tiện đông vào giờ cao điểm.

Đặc biệt, tại một số vị trí, đèn cảnh báo được lắp đặt ở cả hai đầu tuyến để người điều khiển phương tiện có thể nhận biết khi di chuyển đến gần khu vực nguy hiểm, kể cả vào ban đêm.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 5, khi di chuyển vào những đoạn đường có đèn cảnh báo, tài xế sẽ có cảm giác như phía trước đang có chốt kiểm tra giao thông. Phản xạ tự nhiên là giảm tốc độ, tập trung quan sát và chủ động xử lý tình huống. Đây cũng chính là mục đích của việc lắp đặt hệ thống đèn LED, góp phần hạn chế những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Khoảng 30 điểm lắp đèn cảnh báo, 25 điểm đặt mô hình CSGT

Không chỉ triển khai trên quốc lộ 6, Đội CSGT đường bộ số 5 còn đề xuất lắp đặt mô hình CSGT đang thực hiện đo tốc độ tại các vị trí trước cổng trường học và những đoạn đường có lưu lượng phương tiện lớn.

Các mô hình CSGT đang thực hiện đo tốc độ tại các vị trí trước cổng trường học. Ảnh: CSGT cung cấp

Các mô hình được thiết kế với kích thước tương đương người thật, tạo hình cán bộ CSGT đang sử dụng máy đo tốc độ. Qua đó, người điều khiển phương tiện khi nhìn thấy sẽ chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát, đặc biệt tại những khu vực có đông học sinh và người tham gia giao thông.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết, từ đầu tháng 11 đến nay, đơn vị đã triển khai khoảng 30 điểm lắp đặt đèn báo hiệu và 25 điểm đặt mô hình CSGT, trong đó các mô hình chủ yếu được bố trí trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Sau khoảng một tháng triển khai, bước đầu các giải pháp đã ghi nhận hiệu ứng tích cực. Nhiều phương tiện khi đi qua các khu vực này đã chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát hơn. Trên mạng xã hội, một số người dân cũng chụp ảnh, chia sẻ hình ảnh các mô hình và đèn cảnh báo, đồng thời đưa ra những phản hồi tích cực.

Tại một số cung đường được lắp đặt hệ thống cảnh báo, tình hình tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt, thậm chí có vị trí chưa ghi nhận thêm vụ tai nạn nào kể từ khi triển khai.

Đơn cử như khu vực đường cua dốc Kẽm, đoạn từ Km50 đến Km52, trước đó từng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau vụ việc, lực lượng CSGT đã kiến nghị cơ quan quản lý tuyến đường lắp đặt biển cảnh báo tốc độ 50 km/h, đồng thời bổ sung đèn LED cảnh báo bên cạnh biển báo. Kể từ thời điểm lắp đặt hệ thống cảnh báo đến nay, khu vực này đã không xảy ra thêm vụ tai nạn giao thông nào.

Việc đưa vào sử dụng các mô hình CSGT và đèn LED cảnh báo được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là tại những vị trí khuất tầm nhìn, đường đèo dốc và các khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn. Qua đó, từng bước phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên các tuyến đường.