Mô hình cải cách hành chính nhân văn tại Đồng Tháp
“Yên lòng người ra đi, ấm lòng người ở lại” là mô hình cải cách hành chính đang được thực hiện tại xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp nhằm chủ động giải quyết thủ tục hành chính, trao giấy tờ và hỗ trợ mai táng phí tận nhà người dân. Mô hình được Ủy ban nhân dân xã Mỹ An Hưng triển khai từ tháng 5/2026, xã thực hiện mô hình theo cơ chế một đầu mối tiếp nhận, nhiều bộ phận xử lý đồng thời (tổ chức xử lý song song trên cơ sở dữ liệu điện tử và thông tin được xác minh).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/mo-hinh-cai-cach-hanh-chinh-nhan-van-tai-dong-thap/7589.html