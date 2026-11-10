Mô hình cải cách hành chính nhân văn tại Đồng Tháp

Sáng 10/11, Sở Nội vụ tổ chức Hội chợ việc làm năm 2026. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Thủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Hoàng Huy Tuấn – Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Dịch vụ việc làm; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị, doanh nghiệp cùng đông đảo người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.