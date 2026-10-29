Mô hình báo động khẩn cấp giúp phòng ngừa tội phạm tại các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Hệ thống báo động khẩn cấp tập trung được tư vấn triển khai gắn với việc khảo sát điều kiện thực tế tại từng cơ sở kinh doanh có giá trị tài sản lớn. Cán bộ chuyên môn hướng dẫn nguyên lý hoạt động, hiệu quả sử dụng và phương án kết nối hệ thống với lực lượng Công an, giúp các chủ cơ sở hiểu rõ hơn về giải pháp kỹ thuật và chủ động phối hợp trong quá trình triển khai.

Bên cạnh tư vấn lắp đặt, lực lượng chức năng thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; phân tích những nguy cơ có thể phát sinh tại các cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý, nhất là trong thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán năm 2027.

Phòng Kỹ thuật hình sự tuyên truyền, hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật phòng ngừa tội phạm tại cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý (Ảnh: Phòng Kỹ thuật hình sự, Công anh TP Quảng Ninh).

Các chủ cơ sở được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản. Những vấn đề liên quan đến quy trình vận hành, khả năng tiếp nhận tín hiệu khi xảy ra sự cố, công tác bảo trì và trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an cũng được giải đáp trực tiếp.

Mới đây, tại phường Mông Dương, Phòng Kỹ thuật hình sự đã phối hợp với Công an phường tổ chức tuyên truyền, tư vấn lắp đặt hệ thống báo động khẩn cấp tập trung tại 2 cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn. Lực lượng chức năng trực tiếp khảo sát hiện trạng, kiểm tra điều kiện lắp đặt và đánh giá các yếu tố liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại từng cơ sở.

Sau quá trình tuyên truyền, tư vấn và khảo sát, cả 2 cơ sở đều đồng thuận triển khai lắp đặt hệ thống báo động khẩn cấp tập trung.

Hệ thống báo động khẩn cấp tập trung hỗ trợ phát hiện, thông báo nhanh các tình huống nguy hiểm, giúp lực lượng Công an tiếp nhận thông tin và triển khai biện pháp xử lý khi xảy ra vụ việc. Việc kết nối tín hiệu báo động với lực lượng chức năng góp phần rút ngắn thời gian truyền tin, nâng cao khả năng chủ động ứng phó và hạn chế nguy cơ, hậu quả do tội phạm gây ra.

Đối với các cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý, nơi thường xuyên giao dịch và lưu giữ tài sản có giá trị lớn, việc chủ động trang bị giải pháp cảnh báo khẩn cấp có ý nghĩa thiết thực. Hiệu quả của hệ thống phụ thuộc vào việc vận hành đúng quy trình, duy trì thiết bị ổn định và phối hợp kịp thời với lực lượng chức năng.

Việc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Quảng Ninh triển khai tuyên truyền, tư vấn mô hình cho thấy hướng tiếp cận kết hợp giữa giải pháp kỹ thuật và nâng cao ý thức tự phòng ngừa, góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ sở kinh doanh trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.