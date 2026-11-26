Đưa công nghệ số đến gần đồng bào dân tộc thiểu số

Tại xã Thống Nhất (TP Đồng Nai) nơi có đồng bào Chơ Ro, Mạ, Hoa, Nùng, Tày, Chăm, Khmer… cùng sinh sống, chuyển đổi số đang từng bước được triển khai đến các khu dân cư, giúp người dân có thêm kênh tiếp cận thông tin và dịch vụ thiết yếu.

Theo UBND xã Thống Nhất, địa phương hiện có 17 thành phần dân tộc thiểu số với 933 hộ, 3.438 nhân khẩu. Việc phổ cập kỹ năng số được xác định là giải pháp giúp đồng bào chủ động tìm hiểu chính sách, thực hiện thủ tục hành chính và phục vụ đời sống, sản xuất.

Một trong những điểm nhấn là mô hình “Ấp thông minh” được UBND xã phối hợp với Viettel Đồng Nai triển khai tại ấp Đức Long.

Đồng Nai đưa công nghệ số đến gần đồng bào dân tộc thiểu số

Thông qua ứng dụng trên nền tảng số, người dân có thể tiếp nhận thông báo của địa phương, tìm hiểu thủ tục hành chính, phản ánh kiến nghị và cập nhật thông tin liên quan đến đời sống. Thay vì phải đến trực tiếp cơ quan chức năng để tìm hiểu một số thông tin, người dân có thêm kênh kết nối với chính quyền qua điện thoại.

Theo ông Nguyễn Quốc Bảo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Mường tại địa phương, mô hình góp phần thay đổi cách truyền tải thông tin ở khu dân cư. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ vẫn là trở ngại đối với một bộ phận người dân.

“Với những người chưa thành thạo điện thoại thông minh, nhất là người lớn tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi cần hướng dẫn từng thao tác để bà con có thể tự tìm kiếm thông tin, làm thủ tục hành chính và sử dụng các tiện ích số”, ông Bảo chia sẻ.

Đối với những hộ sống bằng nghề nông, internet còn mở ra cơ hội cập nhật giá nông sản, tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi và kết nối các kênh tiêu thụ sản phẩm.

Dù vậy, sở hữu điện thoại thông minh không đồng nghĩa với sử dụng thành thạo công nghệ. Một số người dân, nhất là người lớn tuổi, vẫn gặp khó khăn khi đăng nhập ứng dụng, tra cứu hồ sơ hoặc nhận diện thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Vì vậy, bên cạnh đầu tư hạ tầng, việc hướng dẫn trực tiếp, phù hợp với khả năng tiếp nhận của từng nhóm người dân là yếu tố quan trọng để các tiện ích số phát huy hiệu quả.

Không để đồng bào đứng ngoài tiến trình chuyển đổi số

Theo ông Trần Ngọc Hưng, Giám đốc Viettel Thống Nhất, đơn vị chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các giải pháp công nghệ, hỗ trợ người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số.

Thông qua mô hình “Ấp thông minh”, Viettel phối hợp hướng dẫn người dân tìm hiểu thông tin chính thống, tiếp cận chính sách, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích trên môi trường mạng.

“Chuyển đổi số muốn đi vào thực chất phải xuất phát từ nhu cầu của người dân. Đối với đồng bào các dân tộc, việc hướng dẫn sử dụng công nghệ cần gần gũi, dễ hiểu, gắn với đời sống để bà con từng bước chủ động tiếp cận thông tin, chính sách và các tiện ích số”, ông Hưng nói.

Cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp, xã Thống Nhất đã thành lập 23 tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ điện tử.

Đây là lực lượng hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, đặc biệt đối với người lớn tuổi và những người chưa có điều kiện thường xuyên tiếp xúc với công nghệ.

Theo UBND xã Thống Nhất, chuyển đổi số phải hướng đến phục vụ người dân, trong đó ưu tiên những nhóm còn gặp khó khăn khi tiếp cận thông tin. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò của trưởng ấp, người có uy tín và các đoàn thể đặc biệt quan trọng bởi đây là những lực lượng gần dân, hiểu điều kiện thực tế của từng cộng đồng.

“Địa phương quan tâm phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, trưởng ấp, người có uy tín và lực lượng đoàn viên, thanh niên trong hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ. Mục tiêu không chỉ là giúp bà con biết dùng điện thoại thông minh mà còn có thể tự tiếp cận thông tin chính thống, tìm hiểu chính sách và thực hiện các thủ tục cần thiết”, đại diện UBND xã nhấn mạnh.

Từ mô hình “Ấp thông minh” tại ấp Đức Long đến hoạt động của 23 tổ công nghệ số cộng đồng, xã Thống Nhất đang từng bước đưa công nghệ đến gần người dân.

Tuy nhiên, hiệu quả chuyển đổi số không chỉ nằm ở số lượng ứng dụng hay mô hình được triển khai, mà còn ở khả năng sử dụng thực tế của đồng bào. Khi người dân có thể tự tìm hiểu chính sách, thực hiện thủ tục hành chính và khai thác thông tin phục vụ sản xuất, khoảng cách trong tiếp cận thông tin mới từng bước được thu hẹp.