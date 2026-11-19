Trong quá trình kiểm tra hành lý định kỳ tại Sân bay Quốc tế Ontario, miền Nam California, một nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA) phát hiện vật thể lạ trông giống túi dây thừng.

Tuy nhiên, khi cầm lên, người này bất ngờ nhận thấy chúng đang cử động. Kiểm tra kỹ hơn, nhân viên phát hiện đó là hai con rắn còn sống, được giấu bên trong vỏ gối rồi đặt trong vali xách tay của một hành khách.

Phát hiện bất thường khiến lực lượng an ninh sân bay phải tạm thời dừng hoạt động kiểm tra hành lý để xử lý hai con rắn bất ngờ xuất hiện. Trao đổi với CBS News, nam nhân viên TSA cho biết ngay khi cảm nhận vật thể bên trong túi có chuyển động, anh đã nghĩ đến việc phải lập tức báo cáo sự việc với cấp trên.

Hai con rắn được phát hiện trong hành lý

Nam hành khách giải thích rằng hai con rắn là thú cưng của mình và cho biết trước đó từng đưa chúng lên máy bay. Sau khi sự việc được phát hiện, anh đã giao lại cả hai con rắn cho một người thân không tham gia chuyến đi. Đến nay, danh tính loài của hai cá thể rắn này vẫn chưa được xác định.

Trên Facebook chính thức, TSA đăng tải thông điệp vừa hài hước vừa nghiêm túc nhằm nhắc nhở hành khách tuân thủ các quy định khi đi máy bay.

Cơ quan này khẳng định rắn không thể được mang lên khoang hành khách nếu chỉ được cất giữ sơ sài như trường hợp trên. Những người có nhu cầu vận chuyển thú cưng đặc biệt này cần tìm hiểu trước quy định của hãng hàng không để tránh gặp sự cố.

Theo TSA, các hãng bay đều không chấp nhận rắn trong hành lý xách tay. Chỉ một số hãng cho phép vận chuyển loài vật này dưới dạng hành lý ký gửi, với điều kiện chúng phải được đóng gói và bảo quản đúng tiêu chuẩn.