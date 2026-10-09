Mở đường trên núi Giăng Màn giúp người Chứt rộng đường kết nối

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình. (Ảnh: NT)

Dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) được Bộ Quốc phòng phê duyệt theo Quyết định số 979/QĐ-BQP, có chiều dài 15km, với tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng chia làm 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần số 1 thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh làm chủ đầu tư có chiều dài là 7,047km, mức đầu tư 115 tỷ đồng. Tuyến đường dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2027.

Trưởng bản Rào Tre Hồ Thị Kiên phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NT)

Sau khi xây dựng, hoàn thành công trình sẽ tạo tuyến giao thông đồng bộ, thuận lợi, an toàn, kết nối Hà Tĩnh với Quảng Trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Nhất là tăng cường giao lưu giữa đồng bào dân tộc tại bản Rào Tre (Hà Tĩnh) và bản Cà Xen (Quảng Trị), góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Công trình cũng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phục vụ củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.