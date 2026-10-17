Mở đường qua vùng cây ăn quả

Phúc Hòa có hơn 845 ha vải thiều chín sớm cùng hàng trăm ha ổi, sâm Nam và vú sữa. Vào mùa quả ngọt, Phúc Hòa thu hút đông đảo thương nhân, du khách đến thu mua nông sản, tham quan, trải nghiệm. Thế nhưng do hạ tầng còn hạn chế, những chiếc xe tải lớn khó tiếp cận tận vườn, đôi khi bị ùn tắc cục bộ tại một số khu vực.

Tuyến đường liên thôn, đoạn qua thôn Lục Liễu đang được thi công.

Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định phát triển nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay cần phải chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”; từ bán sản phẩm sang xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nhận rõ những “điểm nghẽn”, Phúc Hòa định hướng phát triển vùng cây ăn quả tập trung không chỉ là vùng sản xuất nông sản chất lượng cao mà còn từng bước trở thành vùng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp trải nghiệm gắn với du lịch. Đi đôi với chú trọng chất lượng sản phẩm, xã quan tâm đầu tư cho hạ tầng giao thông, tạo đà phát triển các lĩnh vực khác.

Thực hiện mục tiêu trên, xã triển khai dự án đường kết nối đường tỉnh 294 với đường tỉnh 389B. Tổng chiều dài tuyến hơn 10 km, mặt đường rộng 11 m được thảm nhựa, mỗi bên lề 0,5 m. Tổng kinh phí đầu tư 390 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Xác định đây là dự án trọng điểm, xã Phúc Hòa dồn lực triển khai với quyết tâm cao. Địa phương cần thu hồi hơn 24 ha đất, liên quan đến hơn 1 nghìn hộ dân. Công tác giải phóng mặt bằng ban đầu gặp không ít khó khăn. Chính quyền xã đã thành lập tổ công tác, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Ban Thường vụ Đảng ủy xã định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, thường xuyên bám sát cơ sở để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Nhờ cách làm bài bản và sự đồng lòng của người dân, đến nay, cơ bản các hộ đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Tranh thủ thời tiết khô ráo vào những tháng cuối năm, các nhà thầu đã nhanh chóng huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ. Tại gói thầu số 3, Công ty cổ phần Hura (Hà Nội) tổ chức làm việc tăng ca liên tục. Anh Nguyễn Ngọc Quyền, cán bộ kỹ thuật của nhà thầu cho biết, phần việc san gạt, lu lèn và đắp nền đường đến nay đã cơ bản hoàn thành. Với tiến độ thực hiện như hiện nay, đơn vị tiếp tục tăng tốc, phấn đấu hoàn tất toàn bộ gói thầu vào cuối năm nay.

Vượt qua khó khăn, các đơn vị tổ chức thi công bảo đảm kỹ thuật, đến nay con đường mơ ước của bà con đang dần hình thành. Dự kiến, công trình được đưa vào sử dụng trong năm 2027, chạy xuyên qua các vùng chuyên canh vải thiều, ổi, sâm Nam và vú sữa. Anh Ngô Văn Cường, thôn Quất Du chia sẻ: "Vườn vải của gia đình tôi và nhiều hộ lân cận đã đạt chuẩn GlobalGAP, được tiêu thụ ở trong và ngoài nước nên vào vụ thu hoạch thu hút đông khách đến tham quan, chụp ảnh và mua sản phẩm. Tuy nhiên, tuyến đường dẫn vào vườn nhỏ hẹp, phương tiện tránh nhau khó khăn. Khi thấy tuyến đường mới được đầu tư đồng bộ, bà con ai nấy đều phấn khởi".

Ngoài tuyến đường đang được cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới, hiện trên địa bàn xã Phúc Hòa đã có 7 km đường tỉnh chạy qua; hơn 62 km đường trục thôn được cứng hóa. Đường trục xã dài hơn 21 km được cứng hóa song mặt đường nhỏ hẹp, trung bình khoảng 3,5-5 m. Trong số hơn 73 km đường ngõ xóm vẫn còn hơn 14 km chưa cứng hóa. Nhìn chung, tại Phúc Hòa đã hình thành hệ thống giao thông rộng khắp song giao thông nội bộ vẫn còn nhiều tuyến là đường đất, nhỏ hẹp, có nơi mặt đường xuống cấp và chưa đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn cũng như định hướng về phát triển hạ tầng, đồng chí Phạm Văn Hân, Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa cho biết, thời gian tới, xã tập trung chỉ đạo hoàn thành các dự án dở dang. Từ nay đến năm 2030, địa phương dự kiến bố trí khoảng 45,8 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công để triển khai 15 dự án giao thông. Theo đó, xã sẽ tiếp tục huy động và lồng ghép linh hoạt các nguồn vốn, tranh thủ cơ chế chính sách hỗ trợ để hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tiếp tục hiến đất, đóng góp ngày công theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”; thành lập các tổ tự quản đường giao thông ở các thôn, xóm nhằm duy tu, khơi thông cống rãnh, bảo vệ bền vững kết cấu hạ tầng sau đầu tư.