Mở đường qua núi Giăng Màn, kết nối hai bản người Chứt ở Hà Tĩnh và Quảng Trị

Mới đây, tại bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan vừa tổ chức lễ khởi công tuyến đường kết nối bản Rào Tre với bản Cà Xen, tỉnh Quảng Trị, qua dãy núi Giăng Màn.

Tuyến đường dài 15km nối bản Rào Tre (Hà Tĩnh) với bản Cà Xen (Quảng Trị).

Dự án được Bộ Quốc phòng phê duyệt, có tổng chiều dài khoảng 15km, tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng, chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 (thuộc địa phận Hà Tĩnh) do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư. Đoạn đường dài 7,047km, tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2027.

Tuyến đường có nền rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn hơn cho người dân, tăng cường kết nối giao thông giữa Hà Tĩnh và Quảng Trị, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng, phục vụ nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Đơn vị thi công tập trung máy móc, tuy nhiên thời tiết thời gian vừa qua mưa nhiều nên chưa triển khai thi công.

Bản Rào Tre hiện có 45 hộ đồng bào dân tộc Chứt với 161 nhân khẩu. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, bộ đội biên phòng cùng các cơ quan, đoàn thể, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Bà con đã biết phát triển sản xuất lúa nước, chăn nuôi, trồng rừng và rau màu để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Đầu thập niên 1990, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện một nhóm người Chứt sinh sống trong hang đá trên dãy Trường Sơn. Trước khi được đưa về định cư tại bản Rào Tre, cộng đồng này có thời gian dài sống tách biệt trong rừng núi, ít tiếp xúc với các cộng đồng bên ngoài, đời sống còn nhiều thiếu thốn và tập quán sinh hoạt mang tính khép kín.

Tuy nhiên, điều kiện giao thông cách trở vẫn là một trong những trở ngại đối với việc đi lại, giao lưu của người dân. Dãy núi Giăng Màn không chỉ là địa hình ngăn cách mà còn khiến việc kết nối giữa đồng bào Chứt ở Rào Tre với người dân bản Cà Xen bên kia địa giới hành chính chưa thuận lợi.

Ông Lê Nguyễn Kiên Cường, Phó chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết: Việc xây dựng tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an ninh biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng khó khăn và tạo điều kiện để đồng bào dân tộc Chứt giao lưu với người dân bản Cà Xen.

Theo ông Cường, việc tăng cường giao lưu, nhất là giữa thanh niên nam nữ hai bản, còn góp phần hạn chế tình trạng hôn nhân cận huyết, từng bước nâng cao nhận thức về hôn nhân và gia đình trong cộng đồng.

Xây dựng tuyến đường để tạo điều kiện để đồng bào dân tộc Chứt giao lưu với người dân bản Cà Xen.

Chia sẻ niềm vui khi địa phương sắp có tuyến đường mới, chị Hồ Thị Xuân, người dân xã Phúc Trạch cho biết: Bà con kỳ vọng việc đi lại sẽ thuận lợi hơn. Quan trọng hơn, tuyến đường giúp người dân Rào Tre có thêm cơ hội sang bản Cà Xen thăm hỏi, giao lưu. Thanh niên hai bên cũng có điều kiện tìm hiểu, xây dựng tình cảm và hướng tới hôn nhân ngoài phạm vi cộng đồng nhỏ của mình.

Hiện địa phương đang tập trung hoàn thiện các phần việc giải phóng mặt bằng còn lại, chủ yếu liên quan đến diện tích rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê quản lý. Theo lãnh đạo xã Phúc Trạch, thời gian qua, mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến việc triển khai thi công.