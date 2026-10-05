Mở đường phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hạ tầng giao thông xã Minh Hòa đang được đầu tư, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Từ trung tâm xã vào các khu dân cư, những con đường đất lầy lội trước đây đang dần được thay thế bằng những tuyến đường bê tông, đường nhựa rộng rãi. Trường học, trạm y tế được đầu tư kiên cố; điện lưới quốc gia về đến từng hộ dân; nước sinh hoạt hợp vệ sinh ngày càng được cải thiện. Những căn nhà mới thay thế những mái nhà tạm, nhà dột nát, giúp nhiều hộ nghèo có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống. Đó là những đổi thay đang diễn ra tại nhiều địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh trong những năm gần đây, cho thấy hiệu quả rõ nét từ việc tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Toàn tỉnh hiện có dân số hơn 4 triệu người, thuộc 51 thành phần dân tộc cùng sinh sống; đồng bào DTTS có trên 1,05 triệu người, chiếm khoảng 26,65% dân số toàn tỉnh. Để tạo động lực phát triển cho khu vực này, tỉnh đã tập trung triển khai các giải pháp đầu tư hạ tầng theo hướng thiết yếu, đồng bộ, từng bước hiện đại.

Giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN đã huy động hơn 5.037 tỷ đồng; các nguồn vốn lồng ghép khác đạt trên 18.281 tỷ đồng. Nguồn lực được ưu tiên cho những nhu cầu cấp thiết của người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo và những địa bàn còn khó khăn. Từ nguồn vốn của chương trình, toàn tỉnh đã đầu tư, xây dựng và đưa vào sử dụng 765 công trình hạ tầng, trong đó có 415 công trình giao thông, 231 nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, 46 công trình trường học, 35 công trình thủy lợi, 18 công trình chợ, 13 công trình y tế, cùng nhiều công trình điện, nước sinh hoạt và phụ trợ. Bên cạnh đó, 1.110 công trình tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn được duy tu, bảo dưỡng. Hạ tầng được đầu tư đã tạo điều kiện phát triển sản xuất, mở rộng giao thương, tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Xã vùng cao Lai Đồng có hơn 94% đồng bào DTTS, hiệu quả đầu tư hạ tầng thể hiện rõ qua những đổi thay trong đời sống. Bí thư Đảng ủy xã Đinh Thị Tuyết Mai cho biết: “Từ nguồn vốn của các chương trình, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn được đầu tư theo hướng đồng bộ. Đến nay, 100% thôn có đường ô tô đến trung tâm khu dân cư được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% trường, lớp học, trạm y tế được xây dựng kiên cố; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 96,8% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh...”.

Cùng với đầu tư hạ tầng, việc hỗ trợ nhà ở, sắp xếp, ổn định dân cư được triển khai nhằm giúp người dân, nhất là những hộ ở khu vực nguy cơ thiên tai có điều kiện an cư, ổn định sản xuất. Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có gần 1.600 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở; 2 hộ được hỗ trợ đất ở; 360 hộ được bố trí trong các dự án sắp xếp, ổn định dân cư tập trung; 31 hộ được bố trí ổn định dân cư tại chỗ; 93 hộ được hỗ trợ trực tiếp kinh phí di chuyển đến nơi tái định cư. Hạ tầng được quan tâm đầu tư tạo thuận lợi để người dân vùng đồng bào DTTS&MN ổn định cuộc sống, từng bước thay đổi tư duy, phương thức sản xuất, mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS&MN giảm bình quân 1,3%/năm.

Tuy nhiên, vùng đồng bào DTTS&MN vẫn còn những khó khăn. Hạ tầng tại một số địa bàn chưa thật sự đồng bộ; điều kiện sản xuất còn hạn chế; việc tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân vẫn là bài toán cần được quan tâm. Địa hình phức tạp, thiên tai, sạt lở và nguy cơ tái nghèo cũng đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp lâu dài, phù hợp với đặc thù từng địa bàn.

Thời gian tới, cùng với tiếp tục huy động và lồng ghép các nguồn lực, tỉnh ưu tiên hoàn thiện những công trình hạ tầng có tính kết nối, phục vụ trực tiếp đời sống và sản xuất của người dân; chú trọng duy tu, bảo dưỡng để phát huy hiệu quả các công trình đã đầu tư. Đầu tư hạ tầng gắn với phát triển sinh kế, sản xuất hàng hóa, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Việc hỗ trợ đồng bào chuyển mạnh theo hướng tạo sinh kế, nâng cao khả năng tự chủ, hạn chế nguy cơ tái nghèo. Nhân rộng các mô hình phát triển nông, lâm nghiệp phù hợp, sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng, ngành nghề nông thôn trên cơ sở phát huy lợi thế từng vùng. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, nước sạch, thông tin truyền thông... Cùng với đó, trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai, việc rà soát các khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở; chủ động sắp xếp, di dời dân cư đến nơi an toàn cần được thực hiện thường xuyên, kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.