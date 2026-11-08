Mở đường lớn đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế biển Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp đang tận dụng tối đa vai trò cửa ngõ kết nối TP.HCM đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, xây dựng các tuyến giao thông kết nối nhằm thu hút các nhà đầu tư. Định hướng hình thành khu kinh tế (KKT) ven biển Gò Công, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Một đoạn đường tỉnh 864, ven sông Tiền kết nối ra khu vực biển Gò Công (Đồng Tháp).

Hình thành trục đường xương sống, kết nối liên vùng

Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển, dự án thành phần 2. Tổng mức đầu tư xây dựng khoảng 5.511 tỷ đồng (chưa tính kinh phí giải phóng mặt bằng). Dự kiến khởi công quý I/2027.

Tuyến đường đi qua các xã Gia Thuận, Tân Đông, Tân Điền, Gò Công Đông, vượt sông Tiền (cửa Tiểu) sang xã Tân Phú Đông (tỉnh Đồng Tháp), kết nối với tỉnh Vĩnh Long.

Dự án có điểm đầu Km0+00, kết nối với ĐT 871B, xã Gia Thuận. Điểm cuối Km23+600, kết nối với cầu bắc qua sông Tiền (luồng đường thủy nội địa) tại xã Tân Phú Đông.

Dự án được đầu tư sẽ hình thành trục giao thông mới, kết nối tuyến giao thông hành lang ven biển TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp với các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó việc vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp đến TP.HCM được rút ngắn, phát triển hệ thống logistics trong khu vực.

Ngoài tuyến đường bộ ven biển, tỉnh đang xúc tiến các tuyến giao thông kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển ở khu vực biển Gò Công.

Tỉnh Đồng Tháp sắp khởi công tuyến đường bộ ven biển nối Tây Ninh, TP.HCM.

Giao thông thuận lợi sẽ mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất cho đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả tài nguyên biển. Đồng thời, thu hút đầu tư phát triển cho vùng công nghiệp phía Đông của tỉnh, khu đô thị, du lịch, nuôi trồng thủy sản, tăng cường củng cố an ninh, quốc phòng.

Bên cạnh đó, tuyến đường bộ ven biển qua địa phận tỉnh Đồng Tháp có thể kết hợp với đê biển Gò Công để bố trí lại dân cư ven biển, giảm thiểu thiệt hại từ tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Có thể nói đây là tuyến đường ven biển chiến lược của tỉnh, kết nối giao thông, đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế ven biển Đồng Tháp.

Khai thác thế mạnh vùng ven biển

Tỉnh Đồng Tháp có bờ biển dài 32km. Nhiều năm qua, địa phương đã phát huy lợi thế trong việc nuôi trồng, khai thác thủy sản, phát triển năng lượng tái tạo, đầu tư hạ tầng công nghiệp.

Tuy nhiên việc phát triển kinh tế ven biển, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương còn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Cùng với việc thúc đẩy đầu tư hệ thống giao thông, để hiện thực hóa các chủ trương, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phát triển khu kinh tế ven biển Gò Công giai đoạn 2026 - 2030.

Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Một đoạn bờ kè cảng cá Vàm Láng (xã Gia Thuận) đang thi công.

Theo quy hoạch, các khu kinh tế của tỉnh Đồng Tháp các khu công nghiệp mới gắn liền với các trục giao thông huyết mạch. Điều này sẽ thúc đẩy sự hình thành của các trung tâm logistics, kho bãi, ICD (cảng nội địa) và các ngành dịch vụ hậu cần, phụ trợ công nghiệp.

khu kinh tế ven biển Gò Công, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2026 - 2030 có quy mô 26.700 ha nằm trên địa bàn 5 xã gồm: xã Gia Thuận, Tân Điền và một phần các xã Tân Đông, Gò Công Đông, Tân Phú Đông.

Các khu vực này sẽ phát triển dịch vụ cảng biển, logistics; nghiên cứu xây dựng trung tâm logistics tại KKT ven biển, khai thác hiệu quả lợi thế luồng tàu trọng tải lớn vào từ biển và sông Soài Rạp.

Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư các khu đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, xanh và thông minh, gắn với không gian đô thị, dịch vụ và du lịch ven biển mới. Từng bước mở rộng không gian phát triển, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, không gian phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp được tổ chức theo 5 vùng kinh tế - xã hội. Tỉnh xác định vùng kinh tế ven biển tổng hợp sẽ phát triển về công nghiệp, dịch vụ cảng biển, logistics, công nghiệp đóng tàu, nuôi trồng và chế biến thủy sản nước mặn - lợ, kinh tế du lịch gắn với khai thác hợp lý tài nguyên biển và cửa sông.