Mở đường kết nối đồng bào dân tộc vùng biên giới hai tỉnh Quảng Trị-Hà Tĩnh

Dự án thành phần số 2 thuộc tỉnh Quảng Trị do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư, dài 8,158km, với kinh phí 110 tỷ đồng. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Ngày 5/11, tại xã Tuyên Lâm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức khởi công dự án thành phần số 2, thuộc Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) với bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh). Công trình có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đồng thời tạo điều kiện giao lưu, kết nối cộng đồng và phát triển kinh tế-xã hội của đồng bào dân tộc Chứt ở hai địa phương.

Dự án xây dựng tuyến đường từ bản Cà Xen đến bản Rào Tre được Bộ Quốc phòng phê duyệt tại Quyết định số 979/QĐ-BQP, với tổng chiều dài khoảng 15km, tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng, gồm hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần số 2 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư, có chiều dài 8,158km, tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng.

Công trình không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực biên giới mà còn tăng cường kết nối cộng đồng dân tộc Chứt giữa hai tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh.

Hiện bản Cà Xen (xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị) có khoảng 57 hộ với 191 nhân khẩu; bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) có khoảng 46 hộ với 161 nhân khẩu. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào hai bản đi lại, giao lưu, thăm hỏi, duy trì mối quan hệ thân tộc, tăng cường gắn kết cộng đồng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Chứt.

Công trình cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các cộng đồng sinh sống ở khu vực biên giới.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh việc dự án được chấp thuận đầu tư là kết quả của những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với kết nối, phát triển kinh tế vùng và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc.

Đại tá Trịnh Thanh Bình đề nghị chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và người dân trong khu vực dự án tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công trình được triển khai đúng tiến độ, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng; qua đó phát huy hiệu quả trong phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh./.