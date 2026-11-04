Mở đường đưa thêm khách châu Âu đến Việt Nam

Ông Đào Quyền Trưởng, Phó đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland, và ông Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, đến thăm gian hàng. Ảnh: Saigontourist Group.

Ngày 3/11, Saigontourist Group và Vietnam Airlines mở gian hàng chung tại Hội chợ Du lịch Thế giới WTM London 2026. Sự kiện diễn ra đến ngày 5/11 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế ExCeL London, Vương quốc Anh.

Trong ngày khai mạc, ông Đào Quyền Trưởng, Phó đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland, và ông Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, đến thăm gian hàng. Đại diện các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và tập đoàn khách sạn quốc tế cũng có mặt.

Việc tổ chức gian hàng chung giúp doanh nghiệp giới thiệu dịch vụ hàng không và các sản phẩm du lịch Việt Nam tại cùng một điểm tiếp xúc với đối tác. Ngoài hoạt động trưng bày, Saigontourist Group tham gia các phiên làm việc trực tiếp với doanh nghiệp lữ hành và người mua quốc tế để tìm hiểu nhu cầu thị trường, bàn cơ hội phát triển tour và mở rộng kênh phân phối.

Ông Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc Saigontourist Group, cho biết việc tham dự hội chợ nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế của doanh nghiệp.

“Chúng tôi kỳ vọng Saigontourist Group sẽ góp phần tăng cường quảng bá sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam, mở rộng nguồn khách từ Vương quốc Anh và châu Âu, đồng thời thúc đẩy hợp tác du lịch 2 chiều”, ông nói.

Theo doanh nghiệp, nhu cầu khám phá văn hóa, trải nghiệm ẩm thực, nghỉ dưỡng và du lịch chuyên đề tại thị trường Anh và châu Âu mở ra cơ hội xây dựng các chương trình phù hợp với từng nhóm khách. Với hơn 100 đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực như lữ hành, lưu trú, ẩm thực và giải trí, Saigontourist Group có thể kết hợp nhiều dịch vụ trong cùng một hành trình để giới thiệu với các nhà tổ chức tour.

Trước đó, chiều 2/11, đoàn Saigontourist Group làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở London. Tại buổi gặp, Đại sứ Đỗ Minh Hùng cho biết sẽ hỗ trợ Saigontourist Group và Vietnam Airlines quảng bá du lịch Việt Nam, đồng thời thúc đẩy trao đổi khách giữa Việt Nam và Anh.

Gian hàng của Saigontourist Group tại Hội chợ Du lịch Thế giới WTM London 2026. Ảnh: Saigontourist Group.

WTM London là một trong những hoạt động xúc tiến quốc tế của Saigontourist Group trong quý IV/2026. Chuỗi hoạt động này còn có Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia tại Singapore và Lễ hội Việt Nam - TP.HCM tại tỉnh Aichi, Nhật Bản.

Hội chợ năm nay có đại diện hơn 180 quốc gia, hơn 4.000 đơn vị triển lãm và hơn 5.500 người mua chuyên nghiệp. Tại gian hàng, Saigontourist Group cùng Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist giới thiệu các điểm đến tại TP.HCM và Việt Nam, cùng các chương trình tour, dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí và ẩm thực. Khách tham quan có thể quét mã QR để kết nối với trang Facebook của doanh nghiệp và tham gia hoạt động nhận quà.

Cũng trong ngày 3/11, Cục Thống kê cho biết Việt Nam đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng qua, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét theo khu vực, châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật nhất. Trong 10 tháng, Việt Nam đón 3,22 triệu lượt khách từ khu vực này, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là khu vực đóng góp lượng khách tăng thêm lớn nhất, với khoảng 1,09 triệu lượt, vượt mức tăng gần 992.000 lượt của châu Á.