Mở đường đón hội, nối nhịp làng chè

Tại ngõ 52, cụm dân cư số 7, xóm Hồng Thái, xã Tân Cương, mong muốn có một tuyến đường rộng rãi, khang trang hơn đang dần trở thành hiện thực. Để mở rộng mặt đường lên 5m, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, lùi hàng rào, dành một phần diện tích đất của gia đình cho công trình chung.

Ông Phạm Văn Cừ, người dân xóm Hồng Thái, chia sẻ: “Khi Nhà nước tạo điều kiện làm đường, bà con cùng chung tay hiến đất, hỗ trợ nhau xây lại hàng rào. Đường đẹp hơn thì việc đi lại thuận tiện, cảnh quan khu vực làng chè cũng khang trang hơn”.

Cụm dân cư số 7 có 17 hộ. Để mở rộng tuyến đường, người dân còn đóng góp kinh phí, ngày công, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng xây dựng lại hàng rào. Đến nay, việc vận động hiến đất đạt khoảng 70%, tạo tiền đề triển khai công trình. Theo ông Nguyễn Việt Dũng, đại diện nhóm dân cư số 7, điều đáng quý là tinh thần chung sức, sẻ chia của bà con. Nhiều người đóng góp kinh phí mua vật liệu, trực tiếp tham gia xây lại hàng rào cho các hộ bị ảnh hưởng.

Từ sự đồng thuận ở Hồng Thái, phong trào hiến đất, góp công làm đường tiếp tục được lan tỏa tại xã Tân Cương. Năm 2025, địa phương triển khai 8 công trình giao thông; trong đó, người dân các xóm Cường, Nhân Hòa, Hồng Thái tích cực hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng đường, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn.

Giao thông thuận lợi mở thêm cơ hội kết nối vùng sản xuất chè với các điểm tham quan, trải nghiệm văn hóa trà.

Năm 2026, xã tiếp tục rà soát, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông gắn với quy hoạch phát triển không gian văn hóa trà và du lịch địa phương. Việc đầu tư hạ tầng vừa đáp ứng nhu cầu đi lại, vừa hướng tới kết nối các điểm đến, tạo thuận lợi cho hoạt động tham quan, trải nghiệm và quảng bá sản phẩm chè.

Ông Đồng Đức Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Cương, cho biết: Địa phương đang rà soát, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông, gắn với quy hoạch phát triển không gian văn hóa trà và du lịch địa phương. Qua đó, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và tăng khả năng kết nối các điểm đến trên địa bàn.

Với Tân Cương, giao thông thuận lợi là điều kiện quan trọng để phát huy tiềm năng vùng chè. Những tuyến đường được mở rộng giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn, đồng thời tạo điều kiện để du khách tiếp cận các vùng sản xuất, tìm hiểu quy trình chế biến và trải nghiệm văn hóa trà đặc trưng của địa phương. Mong muốn ấy cũng là điều người dân xóm Hồng Thái gửi gắm khi chung tay mở đường.

Ông Nguyễn Văn Hợp chia sẻ: "Chúng tôi mong tuyến đường sớm hoàn thành để kết nối với các điểm du lịch, giúp việc đi lại và đón khách thuận lợi hơn”.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 đang đến gần, mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh, văn hóa và giá trị cây chè Thái Nguyên đến du khách trong nước và quốc tế. Tại Tân Cương, những tuyến đường được mở rộng từ sự chung sức của người dân và đầu tư của chính quyền đang từng bước cải thiện diện mạo khu dân cư, tạo điều kiện để vùng chè phát huy giá trị văn hóa và phát triển du lịch bền vững.