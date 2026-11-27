Xóa bỏ tâm lý e ngại của hộ kinh doanh

Hiện nay, cả nước có hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, trong đó không ít hộ có doanh thu thực tế lên tới hàng tỷ đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Thế nhưng, số lượng hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong thời gian qua vẫn hạn chế.

Lý giải về hiện tượng này, nhiều ý kiến cho rằng, một trong những rào cản là sự chênh lệch giữa cơ chế quản lý hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Hộ kinh doanh chỉ cần thực hiện kê khai đơn giản, không bắt buộc phải có bộ máy kế toán phức tạp, nhưng nếu chuyển thành doanh nghiệp, dù doanh thu mới chỉ ở mức vài tỷ đồng mỗi năm, họ phải hoạt động theo cơ chế mới với hệ thống sổ sách kế toán chuẩn mực, quy định chặt chẽ về hóa đơn, chứng từ đầu vào - đầu ra, bảo hiểm xã hội, cùng các báo cáo tài chính định kỳ.

Ngưỡng doanh thu tính thuế đơn giản được nâng lên sẽ tạo động lực thúc đẩy hộ kinh doanh tự tin chuyển thành doanh nghiệp. Ảnh: Đức Thanh

Với những người vốn quen tự quản lý thu chi, việc phải thuê thêm kế toán chuyên trách, hay tâm lý lo lắng sẽ bị xử phạt hành chính do sai sót trong kê khai thuế là áp lực không nhỏ. Bởi vậy, nhiều hộ kinh doanh chọn cách chia nhỏ cơ sở để duy trì dưới ngưỡng phải chuyển đổi. Điều này vô tình làm mất đi cơ hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng lớn và tham gia các chuỗi cung ứng chính quy.

Các chuyên gia cho rằng, việc nâng ngưỡng doanh thu được áp dụng cơ chế tính thuế và chế độ kế toán đơn giản lên 10 tỷ đồng/năm được xem là lời giải trúng đích cho bài toán này. Mức trần 10 tỷ đồng/năm phản ánh sát hơn thực tế trượt giá cũng như quy mô hoạt động của các hộ kinh doanh hiện nay. Quan trọng hơn, quy định này tạo ra một “vùng đệm” đủ rộng và đủ an toàn cho các doanh nghiệp mới chuyển đổi.

Theo đó, thay vì phải lập tức vận hành bộ máy kế toán, các hộ kinh doanh khi chuyển lên doanh nghiệp, nếu doanh thu dưới 10 tỷ đồng/năm, vẫn có thể áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu với tỷ lệ đơn giản, đồng thời thực hiện chế độ ghi chép sổ sách tinh gọn, dễ hiểu, dễ làm. Điều này giúp giảm thiểu tối đa chi phí tuân thủ và xóa bỏ tâm lý e ngại phải thực hiện thủ tục hành chính.

Phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế

Đánh giá tác động của chính sách nâng ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng/năm từ kỳ tính thuế năm 2027, các chuyên gia kinh tế và thuế đều khẳng định, đây là bước đi mang tính đột phá trong cải cách thể chế, thể hiện tư duy “nuôi dưỡng nguồn thu” thay vì chỉ tập trung quản lý chặt.

Ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín chia sẻ, chế độ kế toán và áp lực giải trình chi phí đầu vào là một trong những nguyên nhân chính khiến hộ kinh doanh chưa sẵn sàng chuyển thành doanh nghiệp.

“Cần tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn pháp lư miễn phí trong giai đoạn đầu chuyển đổi để các chủ hộ kinh doanh thực sự hiểu đúng, làm đúng. Khi những rào cản về thủ tục được dỡ bỏ, niềm tin được củng cố, hàng triệu hộ kinh doanh sẽ không c̣n “ngại lớn”, sẵn sàng chuyển đổi trở thành những doanh nghiệp năng động, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước”. Ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín

“Nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ lấy hàng từ nông dân, tiểu thương, nên rất khó có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Nếu áp dụng ngay quy định tính thuế trên lợi nhuận (doanh thu trừ chi phí) như các doanh nghiệp có quy mô, thì họ sẽ gặp khó khăn. Việc nâng ngưỡng áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng/năm sẽ giải quyết triệt để điểm nghẽn này, giúp doanh nghiệp siêu nhỏ dễ dàng thực hiện nghĩa vụ thuế một cách minh bạch mà không tốn kém chi phí bộ máy”, ông Nguyễn Văn Được nhận định.

TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội cũng cho rằng, mức doanh thu 10 tỷ đồng/năm là con số rất hợp lý. Khi thủ tục thuế và kế toán được đơn giản hóa, hộ kinh doanh sẽ có thêm động lực để chuyển đổi mô hình. Quan trọng hơn, chính sách này sẽ thúc đẩy tính minh bạch của nền kinh tế. Thay vì tìm cách né tránh hoặc giữ quy mô nhỏ lẻ, các hộ kinh doanh sẽ mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh để vươn lên thành những doanh nghiệp thực thụ.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, khi số lượng doanh nghiệp tăng lên từ khu vực hộ kinh doanh, Nhà nước không chỉ mở rộng được cơ sở thu bền vững trong dài hạn, mà còn nâng cao chất lượng quản trị của toàn bộ khu vực kinh tế tư nhân.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ giới chuyên gia, thông tin về việc đơn giản hóa thủ tục thuế cũng mang lại luồng sinh khí mới cho các hộ kinh doanh cá thể.

Chị Trần Thu Hà, chủ hộ kinh doanh phân phối thực phẩm tại phường Tương Mai, Hà Nội, chia sẻ: “Cơ sở của tôi hoạt động gần 20 năm nay, doanh thu mỗi năm đạt khoảng 6 - 7 tỷ đồng. Tôi rất muốn thành lập công ty để có tư cách pháp nhân, dễ dàng ký hợp đồng đưa hàng vào các hệ thống siêu thị lớn và vay vốn ngân hàng mở rộng hoạt động, nhưng còn e ngại việc phải thuê kế toán, làm báo cáo tài chính... Nếu hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng mỗi năm được áp dụng cách tính thuế đơn giản, sổ sách gọn nhẹ, thì chắc chắn tôi sẽ đăng ký chuyển đổi lên doanh nghiệp”.

Cùng chung tâm trạng phấn khởi, anh Lê Minh Tuấn, chủ một chuỗi cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng và nội thất tại tỉnh Ninh Bình bày tỏ: “Với ngành hàng vật liệu xây dựng và nội thất, doanh thu 8 - 9 tỷ đồng/năm là mức bình thường, nhưng lợi nhuận thực tế không quá cao. Khi được mở lối bằng cơ chế kê khai thuế đơn giản cho mức doanh thu dưới 10 tỷ đồng, tôi sẽ tìm hiểu và xem xét chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp để tự tin hợp tác với các đối tác lớn, mở rộng tệp khách hàng...”.

Chuyên gia Nguyễn Văn Được cho rằng, việc nâng ngưỡng doanh thu tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng/năm là một chủ trương hợp lòng dân và sát với thực tiễn phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, để chính sách này phát huy tối đa hiệu quả, cần tiếp tục đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, cung cấp các phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử miễn phí hoặc chi phí thấp, tạo thêm động lực để các hộ kinh doanh có quy mô lớn thành doanh nghiệp.

Nâng ngưỡng doanh thu tính thuế đơn giản từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng Ngày 20/11/2026, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh việc quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, Luật còn nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Cụ thể, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng được lựa chọn tính thuế theo khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 11 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ, Chính phủ quyết định điều chỉnh mức doanh thu này. Đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên mức quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân đến 10 tỷ đồng, được lựa chọn nộp thuế theo khoản 2 Điều này hoặc nộp thuế theo thuế suất nhân với doanh thu tính thuế.