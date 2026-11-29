Theo cập nhật từ Chỉ số Tỷ phú Bloomberg sau phiên giao dịch ngày 27/11/2026, giá trị tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk đã tăng thêm 39,7 tỷ USD chỉ trong 24 giờ, đạt mức 859 tỷ USD. Mức tăng 4,8% này đến từ đà đi lên đồng thời của cổ phiếu Tesla và hãng công nghệ không gian SpaceX trên sàn Nasdaq, qua đó củng cố vị trí người giàu nhất thế giới của doanh nhân 55 tuổi.