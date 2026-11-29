Mở đường cho tăng trưởng hai con số
Từng đối mặt với không ít khó khăn về tài chính, vốn và thị trường, Vinafood II cũng như một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước như Vinacafe, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã phải trải qua một quá trình tái cơ cấu đầy thách thức để từng bước phục hồi và tìm lại động lực phát triển.Câu chuyện của những Tập đoàn, TCT nói trên không chỉ là hành trình hồi sinh của các doanh nghiệp, mà còn cho thấy ý nghĩa của việc đổi mới mô hình tăng trưởng.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/mo-duong-cho-tang-truong-hai-con-so/7721.html