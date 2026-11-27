Đồng hành, kiến tạo môi trường phát triển

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương thông qua việc ban hành 7 chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2025-2030 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Ban hành kế hoạch chuyên đề triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 20/2026/NĐ-CP và Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2030. Qua đó, xác định nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tạo cơ sở thống nhất trong tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Sơn La xác định lấy sự hài lòng, hiệu quả đầu tư và thành công của doanh nghiệp làm thước đo năng lực điều hành của chính quyền các cấp. UBND tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, thuận lợi.

Các sở, ban, ngành và địa phương từng bước đổi mới tư duy quản lý nhà nước theo hướng từ “quản lý” sang “đồng hành, phục vụ”, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và bình đẳng cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Một trong những giải pháp trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết. UBND tỉnh đã công bố 1.192 thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính. Việc công khai, tích hợp thủ tục trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cắt giảm thành phần hồ sơ ở một số lĩnh vực với dữ liệu đã được số hóa, chia sẻ đã góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt trên 99%.

Các nhóm hồ sơ, thủ tục hành chính được ưu tiên phân luồng, giải quyết, gồm: Hồ sơ về đầu tư đối với các dự án triển khai trong và ngoài khu công nghiệp; hồ sơ về đất đai, xây dựng, lĩnh vực công thương; hồ sơ về phê duyệt thông tin dự án và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó, danh mục thủ tục hành chính về đầu tư thực hiện theo cơ chế ưu tiên “làn xanh” rút ngắn thời gian giải quyết từ 27% đến 50%, do vậy đã tạo môi trường thông thoáng, tạo động lực thu hút đầu tư. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã phê duyệt 51 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 95.122 tỷ đồng.

Phối cảnh Dự án tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng kết hợp nông nghiệp sinh thái Highland Grands gần 236 tỷ đồng được khởi công tại phường Vân Sơn.

Trong làn sóng đầu tư vào tỉnh có nhiều đại dự án kỳ vọng tạo động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, như: Dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La tại xã Chiềng Lao của Công ty CP Năng lượng Bắc Phương Sơn La có công suất thiết kế lên tới 800 MW, tổng mức đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng. Nhà máy điện gió Risen Phù Yên tại đỉnh đèo Diệt, xã Phù Yên và xã Mường Cơi, của Công ty cổ phần Năng lượng gió miền Bắc đầu tư gần 2.941 tỷ đồng, công suất thiết kế 80MW. Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 27.870 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.200 MW.

Ông Nguyễn Văn Bằng, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Năng lượng gió miền Bắc, chia sẻ: Các cấp, các ngành của tỉnh Sơn La quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Chỉ trong 50 ngày từ khi chúng tôi nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Risen Phù Yên, toàn bộ quy trình thẩm định đã hoàn thành đúng quy định.

Tạo sức bật cho kinh tế tư nhân phát triển

Các chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, trung tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận các nguồn lực đầu vào, nhất là đất đai, vốn và chính sách thuế…

Theo ông Hà Minh Đức, Trưởng Thuế Sơn La, thông tin: Các chính sách tài khóa của Quốc hội và Chính phủ được cơ quan Thuế triển khai kịp thời, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn. Riêng năm 2026, tổng số tiền miễn, giảm thuế thực hiện khoảng 372,5 tỷ đồng.

Đối với nguồn lực đất đai, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 21/4/2026 triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 20/2026/NĐ-CP của Chính phủ; chỉ đạo các sở, ngành rà soát, đề xuất danh mục nhà, đất là tài sản công chưa sử dụng hoặc không sử dụng để cho thuê, xây dựng tiêu chí, mức hỗ trợ, hình thức và trình tự, thủ tục cho thuê. Tỉnh đã tháo gỡ “điểm nghẽn” về đất đai thông qua ban hành Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bảng giá các loại giá đất trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2026 ban hành kèm theo Nghị quyết số 152/2025/NQ-HĐND, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng để triển khai các dự án.

Ca sản xuất tại Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; công khai, đơn giản hóa thủ tục cho vay, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tín dụng. Hiện dư nợ cho vay khu vực kinh tế tư nhân đạt 46.538 tỷ đồng, chiếm 85,77% tổng dư nợ toàn địa bàn. Nguồn vốn tín dụng tiếp tục được tập trung vào khu vực kinh tế tư nhân, đáp ứng nhu cầu đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Sơn La chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các hoạt động như Techfest Sơn La, Ngày hội Đổi mới sáng tạo vùng Tây Bắc, Dự án tăng cường hệ sinh thái chuyển đổi số bao trùm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (IDAP) và xây dựng Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số được triển khai, tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới. Tỉnh đã ban hành lộ trình đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2035; khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), hệ thống thông tin địa lý, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Rainforest Alliance (RA), 4C trong sản xuất. Năm 2026, tỉnh phân bổ hơn 277 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Một hướng đi quan trọng là thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ kinh doanh với các doanh nghiệp lớn trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đã tham gia cung ứng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn cho các doanh nghiệp như TH True Milk, Doveco, Mộc Châu Milk, Vinatea, Phúc Sinh…

Phát triển thương hiệu và chuỗi giá trị sản phẩm địa phương tiếp tục được quan tâm. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 07/5/2026 triển khai Chương trình “Vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2030”, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến sâu và nâng cao giá trị sản phẩm. Chuỗi sự kiện Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026 đã tạo dấu ấn mạnh mẽ về quảng bá thương hiệu cà phê Arabica Sơn La, mở rộng thị trường và tạo cơ hội phát triển doanh nghiệp gắn với chuỗi giá trị sản phẩm địa phương. Nổi bật là khởi công Nhà máy chế biến sâu Detech công suất 5.000 tấn/năm; khởi động Cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ quy mô 60 ha, tổng vốn đầu tư trên 620 tỷ đồng; ký kết 8 biên bản ghi nhớ, kết nối giao thương với 5 quốc gia và mở rộng kết nối với các đối tác tại Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út.

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các công ty đến từ Hoa Kỳ và Ả rập xê út với Hợp tác xã Ara Tay Coffee. Ảnh: PV

Với những giải pháp đồng bộ, khu vực kinh tế tư nhân của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW. Đến ngày 31/10/2026, toàn tỉnh có 838 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký 16.414 tỷ đồng, tăng 22,87% về số doanh nghiệp và tăng 36,51% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Hiện toàn tỉnh có 5.433 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 168.000 tỷ đồng, góp phần huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế của tỉnh.

Những kết quả bước đầu cho thấy, khi chủ trương, chính sách được cụ thể hóa bằng hành động quyết liệt, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp được phát huy, nguồn lực trong khu vực kinh tế tư nhân sẽ tiếp tục được khơi thông. Đây là nền tảng quan trọng để Sơn La tạo thêm động lực tăng trưởng, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương.