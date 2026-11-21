Trong ngày 21/11, ngày cuối cùng của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam được Quốc hội thông qua với kết quả 468/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỉ lệ 93,79%.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2027 đến hết ngày 31/12/2036, trong đó các chính sách thí điểm có thời hạn 5 năm và chính sách thử nghiệm tối đa 3 năm.

Trước khi Quốc hội bấm nút thông qua, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, quá trình hoàn thiện dự thảo tập trung vào việc xây dựng các nhóm chính sách then chốt, trọng tâm, có tính nền tảng nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo cơ chế đủ mạnh, mang tính đột phá để khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Với 468/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, dự thảo Nghị quyết quy định 7 nhóm cơ chế, chính sách trọng tâm. Về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án du lịch, Nghị quyết xác định địa bàn ưu tiên gồm ba cực tăng trưởng du lịch, trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia theo quy hoạch hệ thống du lịch, cùng địa điểm du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới, nông thôn và địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn. Các dự án được phân loại theo điều kiện tăng dần để áp dụng chính sách tương ứng: dự án chất lượng cao được hỗ trợ; dự án động lực được ưu đãi thuế, tiền thuê đất; dự án động lực mang tính chiến lược được hưởng mức ưu đãi cao nhất. Tuy nhiên, dự án và các ưu đãi sẽ bị thu hồi nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết.

Cùng với việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng thông qua mở đường bay mới phục vụ du lịch, tiêu thụ dài hạn sản phẩm OCOP, Nghị quyết ban hành các chính sách ưu đãi đối với mô hình kinh doanh du lịch mới. Cụ thể là các mô hình cung ứng dịch vụ có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển, tạo ra sản phẩm du lịch kết hợp giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh. Các mô hình này phải ứng dụng khoa học công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường và công nghệ mới, đồng thời quyền sở hữu trí tuệ phát sinh sẽ được bảo hộ theo quy định pháp luật. Đáng chú ý, đối với thử nghiệm có kiểm soát, các tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội và khu giải trí tích hợp quy mô lớn sẽ được phép hoạt động 24/7.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Ảnh: Quốc hội

Về hỗ trợ phát triển nhân lực, chính sách hướng tới đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số, ngoại ngữ, kỹ năng nghề, quản trị du lịch. Nhân lực tại chỗ ở địa bàn du lịch cộng đồng cũng được chú trọng, ưu tiên lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và thành viên hợp tác xã. Song song đó, chính sách thị thực sẽ tạo thuận lợi tối đa về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú cho khách quốc tế, đặc biệt ưu tiên khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách du lịch hội nghị, sự kiện và người làm việc từ xa.

Về nguồn lực ngân sách nhà nước, Nghị quyết ưu tiên bố trí vốn đầu tư hạ tầng thiết yếu và giao thông kết nối đa phương thức từ các cửa ngõ quốc tế đến các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia; ngân sách trung ương ưu tiên bổ sung có mục tiêu cho địa phương phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.