Nghị quyết mới của Quốc hội mở đường cho doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng cùng phát triển du lịch. Ảnh: Công ty ThreeLand

Tại chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch (Nghị quyết số 59/2026/QH16), áp dụng từ ngày 1/1/2027 đến hết 31/12/2036. Trong đó, các chính sách thí điểm có thời hạn trong năm năm, thử nghiệm tối đa ba năm.

Về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho du lịch, nghị quyết xác định địa bàn ưu tiên gồm ba cực tăng trưởng du lịch gồm trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia theo quy hoạch hệ thống du lịch, địa điểm du lịch cộng đồng.

Nghị quyết phân loại dự án theo điều kiện tăng dần để áp dụng các chính sách hỗ trợ và ưu đãi đối với từng loại, trong đó, dự án chất lượng cao chỉ được hỗ trợ, dự án động lực được ưu đãi thuế, tiền thuê đất, dự án động lực mang tính chiến lược thì được ưu đãi cao nhất.

Đáng chú ý, nghị quyết quy định thu hồi dự án, thu hồi ưu đãi khi nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết.

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) đánh giá, Nghị quyết số đã chú trọng mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư vào phát triển du lịch, nhất là tại những địa bàn có tiềm năng nhưng còn hạn chế về điều kiện phát triển.

Định hướng này tạo cơ sở để các địa phương phát huy lợi thế, khai thác tài nguyên và phát triển sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng của địa bàn, đồng thời khuyến khích các chủ thể kinh tế và người dân tham gia cung cấp dịch vụ, sản phẩm phục vụ du khách.

Thúc đẩy mô hình kinh doanh du lịch mới

Nghị quyết quy định thí điểm giảm tối đa 30% tiền thuê đất trong thời hạn năm năm đối với phần diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước và không gian sử dụng chung không khai thác kinh doanh trực tiếp của khách sạn nghỉ dưỡng từ bốn sao trở lên tại trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia có mật độ xây dựng gộp dưới 25%, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định.

Chính sách hướng đến khuyến khích các mô hình đầu tư chú trọng không gian cảnh quan, môi trường và chất lượng điểm đến.

Nghị quyết cũng mở ra cơ chế ưu đãi đối với các mô hình kinh doanh du lịch mới như kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, tổ hợp 24/7, kinh tế ven sông, ven biển và các sản phẩm kết hợp giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe.

Các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường và công nghệ mới đáp ứng tiêu chí về giá trị gia tăng, khả năng mở rộng thị trường hoặc nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam được hưởng chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong bốn năm tiếp theo đối với thu nhập từ mô hình kinh doanh mới.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới phương thức kinh doanh, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng trải nghiệm du khách. Đồng thời, những mô hình du lịch gắn với văn hóa, giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe và công nghệ cũng có thể mở rộng không gian tham gia cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chủ thể sáng tạo và cộng đồng địa phương, Bộ VHTTDL phân tích.