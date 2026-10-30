Mở đường cho điện ảnh Việt Nam hợp tác sản xuất, phát triển thị trường quốc tế

Giữ bản sắc, thúc đẩy hợp tác quốc tế

Diễn ra vào chiều 29/10 tại Nhật Bản, Hội thảo “Vietnamese Cinema in an Interconnected Asia: Cultural Identity, Creativity and International Collaboration” (Điện ảnh Việt Nam trong một châu Á kết nối: Bản sắc văn hóa, sáng tạo và hợp tác quốc tế) tập trung thảo luận về phát huy bản sắc văn hóa, thúc đẩy sáng tạo, tăng cường hợp tác sản xuất, quảng bá, lưu trữ và phát hành phim. Đây cũng là dịp kết nối các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến điện ảnh, nhà làm phim và đối tác quốc tế, hướng tới những dự án hợp tác cụ thể giữa Việt Nam, Nhật Bản và các nước.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, nhấn mạnh thách thức của điện ảnh Việt Nam không chỉ là theo kịp thế giới mà còn phải giữ được bản sắc và tìm ra những câu chuyện có khả năng chạm tới khán giả quốc tế.

Theo TS Ngô Phương Lan, mỗi thế hệ có cách cảm nhận, thể hiện riêng về cuộc sống, con người và đất nước. Vì vậy, các nhà làm phim trẻ cần có không gian tìm tòi, sáng tạo và kể những câu chuyện bằng góc nhìn của mình. Giữ gìn bản sắc không có nghĩa là giới hạn sáng tạo, mà chính văn hóa tạo nền tảng để những ý tưởng mới tiếp tục phát triển.

Hợp tác quốc tế cũng cần dựa trên sự tin cậy, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Giá trị của đồng sản xuất không chỉ nằm ở nguồn kinh phí hay kỹ thuật, mà còn ở cơ hội chia sẻ góc nhìn, khám phá sự tương đồng giữa các nền văn hóa và cùng tạo nên những tác phẩm có sức lan tỏa.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Hội thảo.

“Thông qua các hoạt động của VFDA và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, chúng tôi mong góp phần đưa những cuộc gặp gỡ thành sự hợp tác lâu dài: nâng đỡ tài năng mới, cùng phát triển dự án và đưa tác phẩm đến với khán giả nhiều nước”, TS Ngô Phương Lan khẳng định.

Đồng quan điểm về vai trò của điện ảnh trong quan hệ song phương, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho rằng, điện ảnh có thể bổ sung chiều sâu văn hóa, nhân văn cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản, giúp người dân hai nước hiểu nhau thông qua những câu chuyện và cảm xúc.

Đại sứ đề xuất ba hướng hợp tác trọng tâm: đầu tư vào con người và sáng tạo thông qua các chương trình đào tạo, trao đổi; mở rộng cơ hội tiếp cận khán giả qua liên hoan phim, kho lưu trữ và các chương trình chiếu phim; tăng cường kết nối nhà làm phim, doanh nghiệp và chính quyền địa phương để hỗ trợ sản xuất, nâng cao kỹ năng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy đồng sản xuất.

Phiên thảo luận tại Hội thảo đề cập nhiều giải pháp đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới.

Từ góc độ giao lưu văn hóa địa phương, ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, cho biết quan hệ giữa tỉnh Kanagawa và Việt Nam được củng cố qua nhiều hoạt động như Vietnam Fest in Kanagawa, Kanagawa Festival in Vietnam và vở opera “Công nữ Anio”. Ông kỳ vọng các dự án kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, trong đó có phim nhạc kịch, sẽ tiếp tục mở rộng giao lưu, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Các phiên thảo luận tại hội thảo cũng nhấn mạnh, đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới cần được xác định là quá trình dài hạn, với sự kết nối đồng bộ giữa sáng tạo, bảo tồn, quảng bá, phát hành, đào tạo nhân lực và phát triển quan hệ hợp tác giữa các nhà sản xuất.

Đối với các địa phương, thu hút đoàn phim không chỉ dừng ở việc giới thiệu cảnh quan mà còn đòi hỏi thông tin minh bạch, thủ tục thuận lợi, dịch vụ hậu cần phù hợp và cơ chế phối hợp hiệu quả. Kinh nghiệm Nhật Bản cho thấy, việc phối hợp quảng bá tác phẩm sau sản xuất, gắn điện ảnh với du lịch cũng có thể tạo thêm giá trị cho địa phương và cộng đồng.

TS Ngô Phương Lan và các vị khách mời trong nước, quốc tế tham dự Hội thảo.

Tăng cường kết nối, quảng bá điện ảnh Việt Nam ra thế giới

Tối cùng ngày, hơn 300 đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim, đại diện các tổ chức điện ảnh, văn hóa và đối tác quốc tế tham dự Vietnam Night – Đêm Việt Nam. Sự kiện là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động xúc tiến điện ảnh Việt Nam tại Tokyo, tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp và nhà làm phim gặp gỡ, giới thiệu năng lực, tìm hiểu nhu cầu hợp tác và kết nối các dự án tiềm năng.

Trong chương trình, các khách mời theo dõi video giới thiệu điện ảnh Việt Nam và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF). Những hình ảnh về tác phẩm, nhà làm phim, hoạt động phát triển tài năng và kết nối công nghiệp điện ảnh đã giới thiệu diện mạo năng động của điện ảnh Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của DANAFF trong thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam với khu vực và thế giới.

Đêm Việt Nam thu hút hơn 300 đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim, đại diện các tổ chức điện ảnh, văn hóa và đối tác quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đã giới thiệu tiềm năng bối cảnh của địa phương, đồng thời mời gọi các nhà làm phim, nhà sản xuất quốc tế đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội triển khai dự án tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 28/10, VFDA khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Chợ Nội dung và Phim ảnh TIFFCOM 2026, giới thiệu DANAFF V, Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim (Production Attraction Index – PAI) và các bối cảnh quay tại Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Từ hội thảo chuyên đề, hoạt động kết nối tại Vietnam Night đến gian hàng điện ảnh tại TIFFCOM 2026, VFDA đang từng bước mở rộng mạng lưới đối tác, quảng bá tiềm năng và năng lực sản xuất của Việt Nam. Qua đó, điện ảnh không chỉ là phương tiện lan tỏa bản sắc văn hóa mà còn có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp sáng tạo quốc tế.