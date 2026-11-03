Mở đường cho đảng viên làm giàu chính đáng

Ở địa bàn miền núi, việc tiếp cận chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không chỉ phụ thuộc vào quy định pháp luật mà còn gắn với khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại và khả năng tiếp nhận thông tin của người lao động. Với một tỉnh có địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Lào Cai, đưa chính sách đến đúng đối tượng, giúp người lao động hiểu và thực hiện được quyền lợi là yêu cầu quan trọng. Cùng với mở rộng diện bao phủ, việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ tại cơ sở sẽ góp phần để BHTN thực sự trở thành điểm tựa khi người lao động mất việc.