Mở đường cho đảng viên làm giàu chính đáng
Ngày 14/10/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh. Quy định có hiệu lực ngay từ ngày ban hành, thay thế Quy định số 15-QĐ/TW ngày 28/8/2006 về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Đây là bước đổi mới quan trọng trong tư duy của Đảng, thể hiện chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện để đảng viên phát huy năng lực, nguồn lực, tham gia phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, chính đáng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/mo-duong-cho-dang-vien-lam-giau-chinh-dang-24626110314364491.htm