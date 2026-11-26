Nhu cầu tăng, công nghiệp thiết bị chăm sóc còn nhiều khoảng trống

Theo kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 của Cục Thống kê, Việt Nam có 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên, tăng 2,8 triệu người so với năm 2019; chỉ số già hóa đạt 60,2%. Dân số già hóa nhanh làm gia tăng nhu cầu thiết bị theo dõi sức khỏe, hỗ trợ vận động, phục hồi chức năng và chăm sóc tại nhà.

Nhu cầu này mở ra cơ hội phát triển thị trường thiết bị chăm sóc người cao tuổi, tạo dư địa cho các ngành cơ khí chính xác, điện tử, công nghệ thông tin và thiết bị y tế. Tuy nhiên, để chuyển nhu cầu thành thị trường đủ lớn cho sản xuất trong nước, doanh nghiệp phải giải quyết bài toán về khả năng chi trả, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ và hệ thống phân phối.

Người dân trải nghiệm tại Triển lãm quốc tế về chăm sóc và phục hồi chức năng người cao tuổi

Tham luận tại Hội nghị Đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc vừa diễn ra tại Hà Nội, TS.BS Phạm Quang Hoài - Viện Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế nhận định, thiết bị y tế và công nghệ chăm sóc người cao tuổi cần được phát triển thành chuỗi giá trị tích hợp, kết nối nghiên cứu, thiết kế, sản xuất với cung cấp dịch vụ và chăm sóc sức khỏe.

Theo ông, nhu cầu công nghệ của người cao tuổi tập trung vào nhiều nhóm sản phẩm, từ thiết bị đo huyết áp, nhịp tim, đường huyết, cảm biến phát hiện té ngã đến công nghệ hỗ trợ thị giác, thính giác, vận động và phục hồi chức năng. Các thiết bị này có thể hỗ trợ người cao tuổi duy trì khả năng sinh hoạt độc lập, đồng thời giảm áp lực chăm sóc đối với gia đình và hệ thống y tế. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào độ chính xác, mức độ an toàn, khả năng sử dụng và quy trình xử lý thông tin sau khi thiết bị phát cảnh báo.

TS.BS Phạm Quang Hoài phân tích, chuỗi giá trị công nghệ chăm sóc có thể bắt đầu từ nghiên cứu nhu cầu, phát triển công nghệ, thiết kế và sản xuất linh kiện, thiết bị. Các khâu tiếp theo bao gồm phần mềm, dữ liệu, phân phối, bảo trì, hiệu chuẩn và dịch vụ chăm sóc. Cách tiếp cận này mở rộng phạm vi tham gia của doanh nghiệp công nghiệp trong nước. Ngoài sản xuất thiết bị hoàn chỉnh, doanh nghiệp có thể phát triển linh kiện điện tử, cảm biến, phần mềm quản lý, hệ thống tích hợp và dịch vụ kỹ thuật.

Dù vậy, theo đánh giá của ông, thị trường Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào thiết bị nhập khẩu, trong khi năng lực trong nước tập trung ở một số nhóm thiết bị, vật tư, phần mềm và dịch vụ tích hợp. Khoảng trống còn nằm ở dữ liệu thị trường. Việt Nam chưa có hệ thống thống kê chính thức tách riêng thị trường thiết bị và công nghệ chăm sóc người cao tuổi, dẫn tới thiếu thông tin về cơ cấu nhu cầu, khả năng chi trả, tỷ lệ sử dụng và năng lực sản xuất trong nước. Thiếu dữ liệu khiến doanh nghiệp khó xác định quy mô đầu tư, lựa chọn phân khúc sản phẩm và đánh giá khả năng tiêu thụ. Đây cũng là trở ngại đối với cơ quan quản lý trong hoạch định chính sách phát triển một ngành công nghiệp mới.

Phân tích kinh nghiệm phát triển kinh tế bạc tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, TS. Đỗ Tất Cường - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chỉ ra những mô hình phát triển công nghiệp thiết bị chăm sóc người cao tuổi có thể tham khảo đối với Việt Nam. Theo ông, Nhật Bản đã ứng dụng robot giao tiếp, thiết bị hỗ trợ vận động và cảm biến tại nhà nhằm giảm áp lực nhân lực chăm sóc. Hệ thống bảo hiểm chăm sóc dài hạn cũng góp phần tạo nguồn cầu ổn định cho các sản phẩm, dịch vụ.

Hàn Quốc thúc đẩy công nghiệp thân thiện với người cao tuổi thông qua chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển sản phẩm và liên kết nghiên cứu. Trong khi đó, Trung Quốc khai thác lợi thế quy mô dân số để mở rộng thị trường thiết bị, dịch vụ dưỡng lão và hỗ trợ sản xuất.

Những kinh nghiệm này gợi mở hướng phát triển công nghiệp thiết bị chăm sóc tại Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng áp dụng phụ thuộc vào năng lực công nghệ, hạ tầng y tế và sức mua trong nước. Đối với doanh nghiệp, đầu tư sản xuất thiết bị cần gắn với phát triển dịch vụ bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối các cơ sở chăm sóc. Đây là điều kiện để sản phẩm được sử dụng hiệu quả, hình thành thị trường tiêu thụ ổn định và nâng cao khả năng thương mại hóa.

Hoàn thiện tiêu chuẩn, phát triển năng lực sản xuất trong nước

Khung chính sách phát triển công nghiệp thiết bị chăm sóc người cao tuổi đang có những điều kiện thuận lợi để tiếp tục hoàn thiện. Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân xác định nhiệm vụ nâng cao năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất thiết bị y tế trong nước.

Cùng đó, Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 25/5/2026 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035, hướng tới làm chủ công nghệ sản xuất nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng và thiết bị đầu vào, nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.

Những định hướng này tạo cơ sở thúc đẩy sản xuất thiết bị chăm sóc người cao tuổi. Tuy nhiên, để hình thành thị trường chuyên biệt, cần xác định nhóm sản phẩm có nhu cầu thực tế, khả năng thương mại hóa và năng lực sản xuất trong nước.

Robot Pepper đang bắt nhịp cho các cụ già tập thể dục tại Viện an dưỡng Shin-tomi.

Về quản lý, Nghị định số 98/2021/NĐ-CP cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung, trong đó có Nghị định số 04/2025/NĐ-CP, quy định hoạt động phân loại, sản xuất, lưu hành và kinh doanh thiết bị y tế. Theo TS.BS Phạm Quang Hoài - Viện Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế, cần làm rõ ranh giới giữa thiết bị y tế, thiết bị chăm sóc, phần mềm và công nghệ hỗ trợ người cao tuổi. Công tác phân loại phải căn cứ vào mục đích sử dụng, mức độ rủi ro và ảnh hưởng của sản phẩm đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Ông kiến nghị xây dựng danh mục sản phẩm ưu tiên, tiêu chuẩn thiết kế thân thiện với người cao tuổi và cơ chế thử nghiệm thực tế. Doanh nghiệp trong nước nên tập trung vào các phân khúc có khả năng làm chủ công nghệ như phần mềm y tế, cảm biến, thiết bị phục hồi chức năng, theo dõi sức khỏe tại nhà và hỗ trợ sinh hoạt.

Từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Nguyễn Huy Tuấn - Chủ tịch NURA Việt Nam đề xuất ứng dụng thiết bị theo dõi sức khỏe từ xa trong quản lý bệnh mạn tính tại y tế cơ sở. Các thiết bị đeo, máy đo huyết áp, đường huyết có kết nối có thể hỗ trợ ghi nhận chỉ số sức khỏe, phát hiện té ngã và cảnh báo bất thường.

Tuy nhiên, theo ông, hệ thống phải có nhân viên y tế tiếp nhận cảnh báo, quy trình xử trí rõ ràng và tiêu chuẩn về độ chính xác, bảo mật dữ liệu. Thiết bị thu thập thông tin chỉ phát huy hiệu quả khi dữ liệu được kết nối với hoạt động chăm sóc chuyên môn. Yêu cầu này đặt ra bài toán phát triển đồng bộ phần cứng, phần mềm và dịch vụ kỹ thuật. Doanh nghiệp cần tính toán khả năng kết nối dữ liệu, bảo trì, hiệu chuẩn và hỗ trợ người sử dụng ngay từ khâu thiết kế sản phẩm.

TS.BS Phạm Quang Hoài cũng đề xuất lựa chọn bệnh viện, cơ sở lão khoa, trung tâm phục hồi chức năng và một số địa phương để thử nghiệm công nghệ. Hiệu quả cần được đánh giá thông qua độ chính xác, chi phí, khả năng sử dụng và mức độ chấp nhận của người cao tuổi. Đối với thị trường, doanh nghiệp cần chuyển từ cung cấp thiết bị riêng lẻ sang phát triển dịch vụ tích hợp, bao gồm kết nối, phần mềm, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật. Mô hình kinh doanh phải tính đến tổng chi phí sử dụng và khả năng chi trả của khách hàng.

Phát triển công nghiệp thiết bị chăm sóc người cao tuổi cần sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp sản xuất, cơ sở y tế, viện nghiên cứu và đơn vị cung cấp dịch vụ. Trọng tâm là xác định nhu cầu thị trường, lựa chọn sản phẩm ưu tiên, hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng và thúc đẩy thương mại hóa. Thước đo hiệu quả phải là năng lực làm chủ công nghệ, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường, thay vì số lượng thiết bị được giới thiệu hay dự án công bố đầu tư.