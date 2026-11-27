Cụm công nghiệp - Động lực phát triển miền Tây xứ Thanh (Bài 1):

Một phần diện tích thôn Thành Tiến, xã Luận Thành được quy hoạch thành lập cụm công nghiệp Khe Hạ.

Khơi dậy tiềm năng

Vùng miền núi trung du tỉnh Thanh Hóa hiện đang sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh để thu hút đầu tư công nghiệp đa ngành, với tài nguyên phong phú, nguồn lao động tại chỗ dồi dào, cùng mạng lưới giao thông kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện, mở rộng cánh cửa giao thương xuống đồng bằng và ra cảng biển. Đây là nền tảng thuận lợi để vùng đất này đón đầu nhiều lĩnh vực sản xuất như chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng đến dệt may, da giày và tiểu thủ công nghiệp... Để những tiềm năng ấy thực sự bứt phá thành động lực tăng trưởng, chỉ dựa vào lợi thế tự nhiên và nhân lực là chưa đủ. Doanh nghiệp rất cần mặt bằng sạch, hạ tầng điện, nước đồng bộ và môi trường sản xuất ổn định lâu dài. Đây chính là lý do xác định việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các CCN mang ý nghĩa then chốt.

Nằm trong vùng động lực phía Bắc Bỉm Sơn - Thạch Quảng theo quy hoạch của tỉnh, xã Thạch Quảng đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá trong phát triển công nghiệp. Với lợi thế nằm trên trục đường Hồ Chí Minh, hành lang kinh tế Đông Bắc cùng hệ thống Quốc lộ 217B và Tỉnh lộ 516, địa phương sở hữu khả năng kết nối linh hoạt giữa vùng nguyên liệu, các khu công nghiệp nội tỉnh và thị trường phía Bắc. Trên nền tảng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm 2025 đạt 339,1 tỷ đồng (tăng 33,6% so với năm 2020) và lực lượng 9.774 lao động với 75,6% đã qua đào tạo, Thạch Quảng hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp.

Về quy hoạch hạ tầng, theo Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 30/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đến năm 2030, Thạch Quảng sẽ có CCN với quy mô 70ha. Hiện tại, UBND xã tập trung chỉ đạo lập quy hoạch chung xã Thạch Quảng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển CCN Thạch Quảng, mở ra dư địa lớn để thu hút đầu tư vào các ngành chế biến nông - lâm sản, sản xuất bao bì, may mặc, giày da và cơ khí phục vụ sản xuất.

Đồng thuận của người dân - Chìa khóa GPMB

Là xã miền núi, Luận Thành có những lợi thế về giao thông, quỹ đất và nguồn lao động để phát triển công nghiệp. Trên địa bàn xã hiện có hai CCN đang được triển khai với tổng diện tích khoảng 92,38ha. Trong đó, CCN Khe Hạ có diện tích 49,2ha, nằm cạnh đường Hồ Chí Minh và CCN Xuân Cao 2 có diện tích khoảng 43,18ha, nằm trên Quốc lộ 47, gần tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng. Việc bố trí hai CCN gắn với các trục giao thông quan trọng cho thấy lợi thế về vị trí của Luận Thành trong thu hút đầu tư và tổ chức sản xuất công nghiệp tập trung. Với một xã miền núi có nhiều hộ dân sống bằng sản xuất nông nghiệp, trồng rừng, việc thu hồi đất cho phát triển CCN không chỉ liên quan đến diện tích, đơn giá bồi thường mà còn gắn với sinh kế lâu dài của người dân.

Thôn Thành Tiến có 473 hộ dân, gồm đồng bào Thái, Mường, Kinh cùng sinh sống. Trong đó, 56 hộ có đất thuộc phạm vi GPMB CCN Khe Hạ. Gia đình ông Bùi Xuân Tình và bà Trương Thị Thương ở thôn Thành Tiến có 2ha đất rừng sản xuất trồng keo. Diện tích này, vợ chồng ông dự định để dành cho hai người con trai là Bùi Xuân Hiền và Bùi Văn Quyết. Thế nhưng, khi biết toàn bộ diện tích nằm trong phạm vi thực hiện dự án CCN Khe Hạ, ông Tình đã bàn bạc với vợ con để thống nhất nhận tiền bồi thường, bàn giao đất. Có 10 năm là người có uy tín trong thôn, ông Tình hiểu rằng việc vận động bà con sẽ khó thuyết phục nếu chính gia đình mình chưa làm trước. Với ông, việc nhường đất còn xuất phát từ mong muốn địa phương có thêm điều kiện phát triển công nghiệp, tạo việc làm cho người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Gia đình ông Bùi Xuân Tình và bà Trương Thị Thương ở thôn Thành Tiến, xã Luận Thành là hộ dân thuộc diện đền bù giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Khe Hạ.

Anh Phạm Minh Thảo, chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Luận Thành, người trực tiếp tham gia công tác GPMB dự án, cho biết: “Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã phối hợp với Ủy ban MTTQ xã trực tiếp đến từng gia đình để tuyên truyền, giải thích chính sách và tiếp nhận kiến nghị. Đến nay, phương án bồi thường giai đoạn 1 của CCN Khe Hạ đã được phê duyệt cho 61 hộ, với tổng kinh phí hơn 12,17 tỷ đồng. Đồng thời, địa phương tiếp tục phương án bồi thường GPMB giai đoạn 2 đối với đất ở của 17 hộ dân thôn Thành Tiến, dự kiến hoàn thành trước 30/12/2026 theo kế hoạch của tỉnh. Song song với công tác GPMB giai đoạn 1, địa phương bố trí, quy hoạch khu tái định cư cho người dân địa phương thuộc giai đoạn 2 phải di dời nhà ở phục vụ các dự án trên địa bàn”.

Nếu tại Khe Hạ, câu chuyện GPMB trong giai đoạn 1 chủ yếu gắn với đất sản xuất thì ở CCN Xuân Cao 2, việc thu hồi đất còn liên quan đến nhà ở của người dân. Anh Lê Thế Nghĩa, Trưởng thôn Quyết Tiến cho biết, thôn có 393 hộ với 1.773 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Mường. Trong số đó, 56 hộ có đất thuộc phạm vi dự án Xuân Cao 2, trong đó có ba hộ có nhà ở bị ảnh hưởng. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều người đi làm ăn xa khiến việc gặp gỡ, tuyên truyền gặp không ít khó khăn. Cấp ủy, chi bộ và các đoàn thể trong thôn đã dành khoảng một năm để vận động, giải thích, giúp người dân nắm được chủ trương và chính sách liên quan.

Chị Lê Thị Tuấn, Phó trưởng thôn, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Quyết Tiến, xã Luận Thành là một trong ba hộ của thôn có nhà ở thuộc diện bị ảnh hưởng bởi dự án. Gia đình chị có 850m2 đất, trong đó 383m2 thuộc diện thu hồi, bao gồm 200m2 đất ở. Ngày 30/10/2026, chị nhận hơn 1 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ và dự kiến xây dựng lại nhà trên phần đất còn lại. Vừa là người có đất bị thu hồi, vừa tham gia công tác ở thôn, chị Tuấn hiểu những băn khoăn của các gia đình khi phải thay đổi nơi ở, diện tích sản xuất. Việc gia đình chị nhận tiền bồi thường, bàn giao đất cũng góp phần vào quá trình vận động người dân thực hiện dự án.

Ông Ngô Văn Tường, Chủ tịch UBND xã Luận Thành cho biết: Ngày 30/10/2026, xã đã hoàn thành bồi thường GPMB giai đoạn 1 cho các hộ dân có đất sản xuất, đất ở thuộc 2 CCN Khe Hạ và Xuân Cao 2, tạo điều kiện cho chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục tiếp theo. Kết quả GPMB tại hai CCN khẳng định vai trò của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân. Kinh nghiệm của địa phương là kiên trì gặp gỡ, đối thoại, giải thích chính sách, quan tâm đến quyền lợi của người dân đã góp phần tháo gỡ những vướng mắc, tạo mặt bằng để triển khai các dự án. Với Luận Thành, hai CCN không chỉ mở thêm không gian thu hút đầu tư mà còn đặt ra kỳ vọng phát triển các ngành sản xuất, chế biến, tạo việc làm cho lao động địa phương. Từ những diện tích đất được người dân đồng thuận bàn giao, địa phương đang có thêm điều kiện để từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn.