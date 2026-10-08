Mở đường cho công nghệ và chuỗi cung ứng đường sắt Việt Nam

Hơn 200 đơn vị tham gia triển lãm quốc tế công nghệ đường sắt VRT&CON 2026

Tiếp nối thành công của năm 2025, Triển lãm và Hội nghị Quốc tế về công nghệ đường sắt hiện đại và chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng tại Việt Nam - VRT&CON 2026 quy tụ hơn 200 tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, với gần 300 gian hàng. Đây là nơi gặp gỡ của các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đường sắt.

VRT&CON 2026 quy tụ hơn 200 tổ chức, tập đoàn và doanh nghiệp trong nước và quốc tế với gần 300 gian hàng.

Hướng tới trở thành diễn đàn chuyên ngành có quy mô và chất lượng quốc tế, VRT&CON 2026 kỳ vọng lan tỏa tri thức, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng trong nước, nâng cao năng lực nội địa hóa và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đường sắt.

Việc quy tụ các thành phần trong toàn bộ hệ sinh thái đường sắt cũng giúp triển lãm trở thành không gian kết nối giữa nhu cầu đầu tư với năng lực công nghệ, sản xuất và tư vấn. Qua đó, VRT&CON 2026 hướng tới đồng hành cùng quá trình hiện đại hóa hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành đường sắt Việt Nam trong giai đoạn mới.

Khu trưng bày tại triển lãm được chia thành 5 nhóm chính, gồm: công nghệ xây dựng hạ tầng đường sắt; quản lý và tối ưu vận hành; thông tin, tín hiệu và bảo đảm an toàn; phương tiện đường sắt; vận hành nhà ga, depot gắn với mô hình thành phố thông minh.

Cơ hội từ làn sóng đầu tư đường sắt

Là một trong những doanh nghiệp tham gia VRT&CON 2026 trong khuôn khổ France Pavilion, ông Lê Đăng Khoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pontech, cho rằng triển lãm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầu tư trọng điểm cho hạ tầng đường sắt, với hàng loạt dự án quy mô lớn được thúc đẩy ở cả cấp quốc gia và đô thị.

Trong đó, đáng chú ý là Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam dài khoảng 1.541km, tốc độ thiết kế 350km/h; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; cùng với mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM.

Theo ông Khoa, quy mô đầu tư này không chỉ tạo ra nhu cầu lớn về nguồn lực kỹ thuật phục vụ thiết kế, phối hợp và triển khai dự án, mà còn mở thêm cơ hội để doanh nghiệp và đội ngũ kỹ sư Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn ngay tại thị trường trong nước.

Đây cũng là cơ hội đối với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kỹ thuật, thiết kế hạ tầng như Pontech.

Được thành lập tại TPHCM năm 2016, Pontech hiện có hơn 70 kỹ sư và chuyên gia làm việc tại Việt Nam và Pháp, đã tham gia hơn 150 dự án trong nước và quốc tế. Tham gia VRT&CON 2026, doanh nghiệp giới thiệu năng lực tư vấn, thiết kế kết cấu chuyên sâu trong lĩnh vực đường sắt và hạ tầng.

“Thông qua triển lãm, Pontech kỳ vọng vận dụng linh hoạt những năng lực chuyên môn, chuẩn mực chất lượng và kinh nghiệm thực tế đã tích lũy vào các dự án tại Việt Nam. Đây cũng là dịp để đơn vị chia sẻ góc nhìn từ thực tiễn quốc tế, đồng thời trao đổi về năng lực và mức độ sẵn sàng của nguồn lực kỹ thuật trong nước trước giai đoạn phát triển mới của ngành đường sắt”, ông Khoa nói.

Được thành lập tại Việt Nam, Pontech là doanh nghiệp tư vấn thiết kế kết cấu chuyên sâu trong lĩnh vực đường sắt và hạ tầng giao thông. Với đội ngũ hơn 70 kỹ sư, chuyên gia tại Việt Nam và Pháp, Pontech đã tham gia hơn 150 dự án và gói công việc tại nhiều quốc gia, trong đó có các dự án tiêu biểu như Grand Paris Express Line 18 (Pháp), đường sắt tốc độ cao HS2 (Anh), mạng lưới đường sắt quốc gia Etihad Rail (UAE), tuyến đường sắt đô thị nhẹ Manila LRT-1 Cavite (Philippines) và tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên (Việt Nam)...