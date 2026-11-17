Trước yêu cầu này, ngành tài chính đang triển khai đồng bộ các giải pháp về chính sách thuế, ngân sách, đầu tư công, phát triển thị trường vốn và cải cách thể chế, nhằm tạo thêm dư địa cho tăng trưởng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Chuẩn bị tiền mặt cho khách hàng vay vốn tại Vietcombank chi nhánh Hà Nội. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Chính phủ đang triển khai chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng, đồng thời giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo số liệu mới nhất, thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt gần 2,44 triệu tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán. Những kết quả này tạo thêm dư địa cho điều hành chính sách tài khóa, song nhiệm vụ đặt ra trong 2 tháng cuối năm vẫn rất lớn, nhất là yêu cầu thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu.

Một trong những giải pháp trực tiếp là tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế, phí. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, tổng quy mô miễn, giảm thuế năm 2026 ước khoảng 240.000 tỷ đồng, gia hạn thời hạn nộp thuế khoảng 120.000 tỷ đồng, tổng cộng khoảng 360.000 tỷ đồng.

Các chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026, gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần giảm chi phí, cải thiện dòng tiền, tạo thêm nguồn lực cho doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động.

Đáng chú ý, chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp được điều chỉnh theo hướng giảm nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Cùng với chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, các quy định này hướng tới hỗ trợ khu vực doanh nghiệp có nguồn lực còn hạn chế, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Bên cạnh hỗ trợ qua thuế, ngành tài chính tập trung cơ cấu lại ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để kích cầu, tạo việc làm, phát triển hạ tầng và thu hút thêm vốn đầu tư tư nhân.

Theo số liệu 10 tháng năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 74,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả này cho thấy tiến độ thực hiện đã có chuyển biến, nhưng vẫn đặt ra yêu cầu tăng tốc trong những tháng cuối năm. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đấu thầu và nguồn cung vật liệu; đồng thời rà soát, điều chuyển vốn từ dự án chậm tiến độ sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Đầu tư công không chỉ tạo nguồn cầu trực tiếp cho các ngành xây dựng, vật liệu, vận tải mà còn có vai trò dẫn dắt, thu hút đầu tư ngoài ngân sách. Các công trình giao thông, cảng biển, đường sắt, sân bay và hạ tầng năng lượng khi được triển khai đồng bộ sẽ góp phần giảm chi phí logistics, mở rộng không gian phát triển và nâng cao khả năng kết nối giữa các vùng kinh tế.

Trong chỉ đạo điều hành, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu khơi thông, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo phát triển, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để ngành tài chính đổi mới phương thức quản lý, chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh nguồn vốn ngân sách, phát triển thị trường vốn, đa dạng hóa các kênh huy động vốn trung và dài hạn là yêu cầu quan trọng để đáp ứng nhu cầu đầu tư của nền kinh tế. Khi mục tiêu tăng trưởng cao kéo theo nhu cầu vốn lớn, việc giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, phát triển thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Theo TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10% giai đoạn 2026–2030, Việt Nam cần tăng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 13–15% mỗi năm. Trong bối cảnh tín dụng ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cung ứng vốn cho nền kinh tế, cần phát triển đồng bộ thị trường cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và các quỹ đầu tư, qua đó đa dạng hóa kênh dẫn vốn, giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng.

Một nhiệm vụ khác là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc và đăng ký kinh doanh. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu và mở rộng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí tuân thủ, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quản lý nhà nước. Đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất thay vì phải dành nhiều thời gian xử lý thủ tục.

Thời gian tới, ngành tài chính xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính - ngân sách, bảo đảm tính đồng bộ, ổn định và khả thi; rà soát các quy định còn chồng chéo, tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực. Cùng với đó, tăng cường quản lý thu, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, xử lý nợ thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, đồng thời nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Bên cạnh đó, tập trung cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả phân bổ vốn đầu tư công, ưu tiên các dự án hạ tầng chiến lược, có tính kết nối và sức lan tỏa lớn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, khắc phục tình trạng vốn chờ dự án. Trên thị trường tài chính, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, nâng cao tính minh bạch và khả năng huy động vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế.

Đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc và quản lý ngân sách tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng giảm thời gian, chi phí tuân thủ, không phát sinh thêm thủ tục không cần thiết cho người dân và doanh nghiệp.