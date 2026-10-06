Mở đợt tuyên truyền cao điểm về thí điểm chế định luật sư công

Đợt tuyên truyền cao điểm được triển khai trong tháng 10/2026 và tiếp tục duy trì thường xuyên trong suốt thời gian thực hiện thí điểm chế định này (đến hết ngày 30/9/2028). Việc triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 24/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ, giúp nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về vị trí, vai trò của luật sư công.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào sự cần thiết, mục đích của việc thí điểm; vai trò của luật sư công trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước cũng như phòng ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý trong khu vực công. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền sẽ làm rõ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình đào tạo, tập sự, cấp thẻ luật sư, chế độ chính sách và phạm vi công việc; đồng thời chỉ rõ điểm khác biệt giữa hoạt động của luật sư công với công tác pháp chế và trợ giúp pháp lý.