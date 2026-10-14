Mở đợt cưỡng chế đầu tiên để bàn giao mặt bằng thi công cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ

Cưỡng chế để sớm thông mặt bằng cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ

Sáng 14/10, UBND xã Nam Đàn tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Hội đồng GPMB xã Nam Đàn tiến hành cưỡng chế tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. (Ảnh: Ban QLDA CTGT Nghệ An).

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, từ sáng sớm, lực lượng công an, an ninh và thành viên Hội đồng giải phóng mặt bằng đã có mặt để chuẩn bị cho công tác cưỡng chế. Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An và nhà thầu thi công cũng hỗ trợ nhân lực, máy móc, phương tiện vận chuyển.

Quá trình cưỡng chế được thực hiện tuần tự, đúng quy định pháp luật, không xảy ra tình trạng người dân tập trung đông người hay phát sinh diễn biến phức tạp.

Công tác GPMB diễn ra nhanh gọn, không xảy ra tụ tập đông người. Tất cả người dân địa phương đều cho rằng các gia đình có nhà, đất trong phạm vi GPMB nên đồng thuận sớm vì đây là công trình trọng điểm quốc gia.

5 hộ thuộc diện cưỡng chế đợt này gồm các ông: Nguyễn Duy Phát, Nguyễn Công Tâm, Nguyễn Công Hiệp, Ngô Văn Lý và Võ Văn Sơn, cùng trú tại xóm Hồng Thái. Trong đó, hộ ông Tâm và ông Hiệp có nhà ở, công trình, tài sản trên đất; hộ ông Lý có hoa màu, còn hộ ông Phát và ông Sơn có đất trống.

Ông Hoàng Nghĩa Hùng, Chủ tịch UBND xã Nam Đàn cho biết, cả 5 hộ chưa bàn giao mặt bằng do chưa đồng tình với mức bồi thường của dự án. Tuy nhiên, mức giá này được xây dựng theo quy định của Nhà nước, do tỉnh ban hành và áp dụng thống nhất tại các địa phương có dự án đi qua.

Theo ông Hùng, chính quyền địa phương đã tổ chức 7 cuộc đối thoại, nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng các hộ vẫn chưa chấp hành. Tối 13/10, lãnh đạo xã và Công an tỉnh tiếp tục đến tận nhà vận động người dân đến 21h. Nhờ đó, quá trình cưỡng chế diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, không phát sinh tình huống phức tạp. Các hộ không có ý kiến trong quá trình thực hiện cưỡng chế.

Kiên trì vận động, tiếp tục cưỡng chế với các hộ cố tình cản trở

Ngay sau khi Hội đồng giải phóng mặt bằng phát lệnh, Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An chỉ đạo nhà thầu đưa máy xúc vào phá dỡ các công trình. Đến khoảng 11h cùng ngày, công tác giải phóng mặt bằng hoàn tất, toàn bộ diện tích vướng mắc tại 5 hộ dân đã được bàn giao cho nhà thầu thi công.

Ông Thái Doãn Ngọc, Phó trưởng Phòng Dự án 4, Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An cho biết, ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, Ban đã yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công. Việc tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng tại khu vực này tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai, bảo đảm tiến độ đề ra.

Phần mặt bằng sau khi giải tỏa được bàn giao cho nhà thầu triển khai thi công ngay. (Ảnh: Ban QLDA CTGT Nghệ An).

Theo Hội đồng GPMB xã Nam Đàn, địa phương hiện còn 13 hộ chưa đồng thuận với phương án bồi thường. Xã đã lên kế hoạch cưỡng chế trong hai ngày 22 và 23/10, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, chủ động bàn giao mặt bằng trước thời hạn.

Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An, để triển khai cao tốc Vinh - Thanh Thủy, tỉnh cần thu hồi mặt bằng trên tổng chiều dài khoảng 60,031km, gồm 5,22km đất ở; 25,28km đất nông nghiệp; 25,88km đất lâm nghiệp, trong đó có 10,4km rừng phòng hộ; 1,4km đất sản xuất, kinh doanh; 1,08km đất giao thông; 0,66km đất mặt nước và 0,44km đất quốc phòng.

Dự án ảnh hưởng đến 3.057 hộ dân, trong đó có 313 hộ có đất ở (199 hộ thuộc diện tái định cư), 2.744 hộ có đất nông nghiệp, lâm nghiệp và 314 ngôi mộ.

Đến nay, các địa phương đã giải phóng mặt bằng khoảng 47,68/60,031km, đạt 79,5%. Trong đó, đất nông nghiệp đạt 99,1%; đất lâm nghiệp đạt 79,6%, còn vướng khoảng 5,28km liên quan đến 27 hộ dân. Đối với đất ở, đất vườn, đã phê duyệt phương án bồi thường cho 304/312 hộ, đạt 97%, trong đó có 139 hộ có nhà cửa, tài sản trên đất. Công tác di dời mồ mả đạt 87,6%, với 275/314 ngôi đã được di dời; 39 ngôi còn lại nằm trên tuyến nhánh nút giao đường Hồ Chí Minh.

Về tái định cư, hiện có 3/13 khu đã hoàn thành, đủ điều kiện bàn giao cho người dân xây dựng nhà ở. Các khu còn lại đang được địa phương khẩn trương triển khai.

Những vướng mắc chính hiện tập trung tại xã Kim Bảng và xã Nam Đàn. Tại xã Kim Bảng, còn 9 hộ có đất ở, đất vườn chưa được phê duyệt phương án bồi thường. Trong khi đó, xã Nam Đàn đã phê duyệt toàn bộ phương án nhưng còn 13 hộ chưa thống nhất.

Đối với đất rừng, khu vực thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương, đoạn qua xã Kim Bảng và Sơn Lâm, đã đấu giá nhưng chưa khai thác xong. Diện tích cây rừng thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong 5 khoảng 2,63km phải tổ chức đấu giá lại, dự kiến vào ngày 21/10/2026. Với khoảng 1,65km cây rừng thuộc UBND xã Kim Bảng, phương án khai thác đã được phê duyệt và đang hoàn thiện hồ sơ đấu giá. Riêng khoảng 1km đất rừng của các hộ dân tại xã Kim Bảng, công tác GPMB còn phân tán, chưa liên tục; địa phương đang hoàn thiện phương án để bàn giao mặt bằng.

Các địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành công tác GPMB trong tháng 10/2026.